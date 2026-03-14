क्या एक ही नाम पर मिल सकता है PNG और LPG कनेक्शन, क्या है नियम?

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच टकराव की खबरों के बीच देश में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अचानक बढ़ गई है. इसे लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराकर सिलेंडर बुक करने की जरूरत नहीं है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार हाल के दिनों में एलपीजी की बुकिंग बढ़कर करीब 75.7 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गई है, जबकि इससे पहले औसतन करीब 55.7 लाख बुकिंग होती थी. अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी असली कमी की वजह से नहीं बल्कि लोगों में डर के कारण हुई है.

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देशभर में मौजूद लगभग 25,000 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास पर्याप्त स्टॉक है और किसी भी डीलर के यहां गैस खत्म होने की रिपोर्ट नहीं है. उन्होंने लोगों से घबराने की बजाय पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी गैस कनेक्शन अपनाने की अपील की है. ताकि एलपीजी सप्लाई पर दबाव कम किया जा सके. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या एक ही नाम पर पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन मिल सकता है और इसे लेकर नियम क्या बने हुए हैं.



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क्या एक ही नाम पर मिल सकता है PNG और LPG कनेक्शन



कुछ समय पहले सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए उपभोक्ताओं को एक ही घर में एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन रखने की अनुमति दी है. हालांकि ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर बाजार दर पर लेना होगा, यानी उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी. पहले नियमों के तहत जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन शुरू हो जाता था, वहां एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना पड़ता था. गैस वितरण कंपनी उपभोक्ताओं से लिखित आश्वासन लेती थी कि वह एलपीजी कनेक्शन वापस कर देंगे. लेकिन बाद में नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे अब दोनों कनेक्शन एक साथ रखना संभव हो गया है.



पीएनजी कनेक्शन क्या होता है?



पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस ऐसी सुविधा है, जिसमें पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए सीधे घरों तक प्राकृतिक गैस पहुंचाई जाती है. इसमें सिलेंडर बदलने का झंझट नहीं होती और इससे एलपीजी की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और किफायती ऑप्शन माना जाता है. घरेलू उपयोग में इसका इस्तेमाल खाना बनाने और गैस गीजर के जरिए पानी गर्म करने के लिए किया जाता है.



पीएनजी कनेक्शन के लिए कहां और कैसे करें आवेदन?



दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में जहां पीएनजी पाइपलाइन मौजूद है, वहां उपभोक्ता पीएनजी गैस वितरण कंपनियों के जरिए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के बाद कंपनी उपभोक्ता से जरूरी डॉक्यूमेंट मांगती है और डॉक्यूमेंट प्रक्रिया पूरी होने के बाद कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है.

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