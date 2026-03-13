25 दिन या 45 दिन...कितने दिन बाद बुक हो रहा LPG गैस सिलेंडर, क्या है सरकार का नया नियम?

Gas Cylinder Delivery Time: मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन के चलते देश में रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर हाल में काफी चर्चा हो रही है. कई लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर नया नियम क्या है और अब अगला सिलेंडर कितने दिन बाद बुक किया जा सकता है. दरअसल कुछ जगहों पर लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने लगे थे. जिससे सप्लाई पर दबाव बढ़ने लगा. इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने बुकिंग के अंतराल और डिलीवरी प्रोसेस में कुछ बदलाव किए हैं.

अधिकारियों का कहना है कि देश में एलपीजी की कमी नहीं है. लेकिन सभी उपभोक्ताओं तक गैस सही तरीके से पहुंचे इसके लिए नियमों को थोड़ा सख्त किया गया है. दो सिलेंडर की डिलीवर के बीच का वक्त बढ़ाकर 25 दिन और 45 दिन कर दिया गया है. नए नियमों का असर शहर और गांव दोनों जगह के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. जान लीजिए कि अब सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी से जुड़े नियम कैसे काम करेंगे.

25 या 45 कितने दिन बाद मिलेगा सिलेंडर?

सरकार ने गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर सबसे बड़ा बदलाव बुकिंग के बीच के अंतराल में किया है. यानी एक सिलेंडर मिलने के बाद अगला सिलेंडर कब बुक किया जा सकता है. इसका समय तय कर दिया गया है.

अब नियम इस तरह हैं:

शहरों में रहने वाले उपभोक्ता को एक सिलेंडर मिलने के बाद कम से कम 25 दिन इंतजार करना होगा.

25 दिन पूरे होने के बाद ही अगली बुकिंग की जा सकेगी.

ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में यह समय सीमा बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है.

ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कोई भी जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा न कर सके.

सरकार का कहना है कि इससे सभी उपभोक्ताओं तक गैस की सप्लाई बराबर तरीके से पहुंच पाएगी.

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गैस की सप्लाई को लेकर सरकार का जवाब?

सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है. अधिकारियों के मुताबिक घरेलू एलपीजी का उत्पादन भी पहले से बढ़ाया गया है और जरूरत पड़ने पर दूसरे सोर्सेज से भी व्यवस्था की जा रही है.

जान लें यह बातें:

घरेलू एलपीजी उत्पादन में करीब 28 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है.

जरूरत पड़ने पर विदेशों से भी गैस की व्यवस्था की जा रही है.

औसतन सिलेंडर बुक करने के बाद करीब 2 से 3 दिन में डिलीवरी हो जाती है.

सरकार का कहना है कि घबराकर ज्यादा बुकिंग करने की जरूरत नहीं है.

यानी नार्मल सिचुएशन में लोगों को गैस मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

अब OTP के बिना नहीं मिलेगी डिलीवरी

सिलेंडर की डिलीवरी को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक और बदलाव किया गया है. अब ज्यादातर जगहों पर डिलीवरी के समय ओटीपी सिस्टम लागू किया जा रहा है.

ऐसे होगी प्रोसेस:

जब डिलीवरी बॉय आपके घर सिलेंडर लेकर पहुंचेगा तब मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा.

यह ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.

सिलेंडर लेने से पहले आपको यह ओटीपी डिलीवरी बॉय को बताना होगा.

बिना ओटीपी के डिलीवरी सिस्टम में पूरी नहीं मानी जाएगी.

सरकार का मानना है कि इससे गलत डिलीवरी और फर्जी एंट्री जैसी समस्याओं पर रोक लग सकेगी.

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