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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआपके खाते में अब तक नहीं आए किसान निधि के 2000 रुपये, यहां करें शिकायत

आपके खाते में अब तक नहीं आए किसान निधि के 2000 रुपये, यहां करें शिकायत

PM Kisan Yojana Complaint: अगर पीएम किसान योजना की किस्त आपके खाते में नहीं पहुंची है तो घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान तरीकों से आप घर बैठे स्टेटस चेक कर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 14 Mar 2026 11:10 AM (IST)
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PM Kisan Yojana Complaint: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल तीन किस्तों में आर्थिक मदद दी जाती है. 13 मार्च को इस योजना की 22वीं किस्त जारी की गई. इस बार देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खातों में 2-2 हजार रुपये भेजे गए. लेकिन कई किसानों के खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है.

ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. पहले यह समझना जरूरी है कि किस्त क्यों अटकी है. इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं जिनसे आप घर बैठे ही स्टेटस चेक कर सकते हैं. अगर कहीं कोई दिक्कत निकलती है तो उसी के आधार पर शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है. जिससे आपके खाते में जल्द पैसे आ सकें.

पहले लिस्ट में अपना नाम चेक करें

अगर खाते में पैसे नहीं आए हैं तो सबसे पहले लाभार्थियों की सूची में अपना नाम देखना जरूरी है. इसके लिए PM Kisan Portal पर जाकर Beneficiary List सेक्शन खोलें. इसके बाद नीचे दिए स्टेप फॉलो करें.

  • सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट खोलें.
  • यहां Beneficiary List विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव चुनें.
  • इसके बाद Search बटन दबाएं.
  • स्क्रीन पर आपके गांव की पूरी सूची दिखाई देगी.

इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप योजना के लाभार्थी हैं. अगर नाम नहीं दिख रहा है तो रिकॉर्ड में किसी तरह की कमी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: 25 दिन या 45 दिन...कितने दिन बाद बुक हो रहा LPG गैस सिलेंडर, क्या है सरकार का नया नियम?

ऐसे चेक करें पैसा आया या नहीं

कई बार पैसा ट्रांसफर हो जाता है लेकिन जानकारी न होने की वजह से किसान परेशान हो जाते हैं. इसलिए एक बार स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए. इसके लिए फिर से PM Kisan Portal पर जाकर Beneficiary Status विकल्प खोलें.

  • पोर्टल पर Beneficiary Status सेक्शन में जाएं.
  • यहां आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद Get Data पर क्लिक करें.
  • स्क्रीन पर तुरंत पूरा स्टेटस दिखाई देगा.

यहां आपको साफ पता चल जाएगा कि किस तारीख को किस्त भेजी गई और पैसा खाते में पहुंचा या नहीं.

पैसा न आए तो यहां करें शिकायत

अगर स्टेटस चेक करने के बाद भी पैसा नहीं मिला है तो पहले जरूरी दस्तावेजों की स्थिति जांच लें. कई बार छोटी सी तकनीकी कमी के कारण भी किस्त अटक जाती है.

  • e-KYC पूरा हुआ है या नहीं, यह जरूर चेक करें.
  • आधार नंबर बैंक खाते से लिंक है या नहीं, इसकी जांच करें.
  • जमीन का रिकॉर्ड यानी Land Seeding अपडेट है या नहीं यह भी देखें.

अगर सब कुछ सही है फिर भी पैसा नहीं आया है तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

  • हेल्पलाइन नंबर 155261 या 18001801551 पर कॉल करें.
  • तकनीकी समस्या के लिए 011-24300661 पर संपर्क करें.
  • अपनी परेशानी pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल के जरिए भेजें.

शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग आपकी जानकारी की जांच करता है. अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो रुकी हुई किस्त जल्द आपके खाते में भेज दी जाती है.

यह भी पढ़ें: गर्मियों में AC चलाने से पहले कर लें ये काम, सर्विस करवाएं तो इन 3 चीजों पर दें ध्यान

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 14 Mar 2026 11:10 AM (IST)
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PM Kisan Yojana Utility News PM Kisan Yojana News
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