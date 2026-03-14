यूपी के यात्रियों को झटका, रेलवे ने कई ट्रेनें कीं कैंसिल, सफर से पहले चेक करें पूरी लिस्ट
UP Train Cancelled: यूपी में रेलवे के काम की वजह से कई ट्रेनों का रूट बदला तो कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया. सफऱ से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.
UP Train Cancelled: देश में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. नौकरी, पढ़ाई, इलाज या घर लौटने के लिए बड़ी संख्या में यात्री रेलवे पर ही भरोसा करते हैं. ऐसे में जब अचानक किसी रूट की ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं तो यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है. खासकर उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है जिनकी यात्रा पहले से तय होती है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है.
रेलवे प्रशासन ने लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग स्टेशन के बीच पुल नंबर 476 पर गर्डर लॉन्चिंग का काम शुरू करने का फैसला लिया है. इसी वजह से इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों को कुछ समय के लिए कैंसिल किया गया है. वहीं कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट ओरिजिनेशन, कंट्रोल या फिर रीशेड्यूल भी किया जाएगा. इसलिए सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.
इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल
- वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी और लखनऊ जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ एक्सप्रेस 26 मार्च को कैंसिल रहेगी.
- लखनऊ जंक्शन से चलने वाली ट्रेन नंबर 11110 लखनऊ जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस 26 मार्च को कैंसिल रहेगी.
- मेरठ सिटी से चलने वाली ट्रेन नंबर 22454 मेरठ सिटी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 26 मार्च को कैंसिल रहेगी.
- लखनऊ जंक्शन से चलने वाली ट्रेन नंबर 22453 लखनऊ जंक्शन-मेरठ सिटी एक्सप्रेस 26 मार्च को कैंसिल रहेगी.
- आगरा फोर्ट से चलने वाली ट्रेन नंबर 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 26 मार्च को कैंसिल रहेगी.
- लखनऊ जंक्शन से चलने वाली ट्रेन नंबर 12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस 26 मार्च को कैंसिल रहेगी.
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- कासगंज से चलने वाली ट्रेन नंबर 55346 कासगंज-लखनऊ जंक्शन सवारी गाड़ी 23 और 24 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय कानपुर अनवरगंज में यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन कानपुर अनवरगंज और लखनऊ जंक्शन के बीच कैंसिल रहेगी.
- लखनऊ जंक्शन से चलने वाली ट्रेन नंबर 55345 लखनऊ जंक्शन-कासगंज 24 और 25 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय कानपुर अनवरगंज से चलाई जाएगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन और कानपुर अनवरगंज के बीच कैंसिल रहेगी.
- पाटलिपुत्र से चलने वाली ट्रेन नंबर 15033 पाटलिपुत्र-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 24 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय ऐशबाग स्टेशन पर सुबह 02.23 बजे पहुंचकर यात्रा खत्म करेगी. यह ट्रेन ऐशबाग और लखनऊ जंक्शन के बीच कैंसिल रहेगी.
- लखनऊ जंक्शन से चलने वाली ट्रेन नंबर 15034 लखनऊ जंक्शन-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 25 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय ऐशबाग से सुबह 05.12 बजे चलाई जाएगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग के बीच कैंसिल रहेगी.
- गोरखपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 15031 गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 26 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय गोमतीनगर स्टेशन पर सुबह 10.39 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन गोमतीनगर और लखनऊ जंक्शन के बीच कैंसिल रहेगी.
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- लखनऊ जंक्शन से चलने वाली ट्रेन नंबर 15032 लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस 26 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय गोमतीनगर से शाम 16.40 बजे चलाई जाएगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन और गोमतीनगर के बीच कैंसिल रहेगी.
- बरौनी से चलने वाली ट्रेन नंबर 15203 बरौनी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 25 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय बादशाहनगर स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन बादशाहनगर और लखनऊ जंक्शन के बीच कैंसिल रहेगी.
- लखनऊ जंक्शन से चलने वाली ट्रेन नंबर 15204 लखनऊ जंक्शन-बरौनी एक्सप्रेस 26 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय ऐशबाग से दोपहर 15.27 बजे चलाई जाएगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग के बीच कैंसिल रहेगी.
- लखनऊ जंक्शन से चलने वाली ट्रेन नंबर 15205 लखनऊ जंक्शन-जबलपुर एक्सप्रेस 26 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय ऐशबाग से शाम 17.30 बजे चलाई जाएगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग के बीच कैंसिल रहेगी.
- जबलपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 15206 जबलपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 25 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय ऐशबाग स्टेशन पर सुबह 09.20 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन ऐशबाग और लखनऊ जंक्शन के बीच कैंसिल रहेगी.
- नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन नंबर 12003 नई दिल्ली-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 26 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय ऐशबाग स्टेशन पर दोपहर 13.00 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन ऐशबाग और लखनऊ जंक्शन के बीच कैंसिल रहेगी.
- लखनऊ जंक्शन से चलने वाली ट्रेन नंबर 12004 लखनऊ जंक्शन-नई दिल्ली एक्सप्रेस 26 मार्च को लखनऊ जंक्शन के बजाय ऐशबाग से दोपहर 15.30 बजे चलाई जाएगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग के बीच कैंसिल रहेगी.
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