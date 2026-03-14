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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT को लेकर Elon Musk का बड़ा बयान! बच्चों और ऐसे लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है ये एआई चैटबॉट, जानिए पूरी जानकारी

ChatGPT को लेकर Elon Musk का बड़ा बयान! बच्चों और ऐसे लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है ये एआई चैटबॉट, जानिए पूरी जानकारी

Elon Musk on ChatGPT: दुनिया के मशहूर उद्योगपति Elon Musk ने एक बार फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चिंता जताई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Mar 2026 11:37 AM (IST)
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Elon Musk on ChatGPT: दुनिया के मशहूर उद्योगपति Elon Musk ने एक बार फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि बच्चों और मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोगों को लोकप्रिय AI चैटबॉट ChatGPT से दूर रखना चाहिए.

मस्क का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कनाडा में हुई एक स्कूल शूटिंग की घटना को लेकर AI की भूमिका पर गंभीर बहस छिड़ी हुई है. इस घटना के बाद AI तकनीक की सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

कनाडा के टम्बलर रिज में हुई घटना

रिपोर्ट्स के अनुसार, कनाडा के टाउन Tumbler Ridge में हुई एक गोलीबारी की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमले के संदिग्ध व्यक्ति ने घटना से कुछ दिन पहले कई बार ChatGPT से बातचीत की थी.

बताया गया कि इन बातचीतों में हिंसक परिस्थितियों से जुड़े कुछ सवाल भी शामिल थे. OpenAI के ऑटोमैटिक मॉनिटरिंग सिस्टम ने इन चैट्स को चिन्हित भी किया था लेकिन उस समय कंपनी के भीतर यह बहस चली कि क्या इन चैट लॉग्स को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जाना चाहिए.

रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अंततः यह फैसला लिया कि मामला इतना गंभीर नहीं था कि तुरंत अधिकारियों को जानकारी दी जाए. हालांकि घटना के बाद उस यूज़र का अकाउंट बंद कर दिया गया.

OpenAI पर कानूनी कार्रवाई

इस घटना के बाद मामला कानूनी मोड़ भी ले चुका है. गोलीबारी में घायल एक छात्र की मां ने OpenAI के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. उनका आरोप है कि चैटबॉट ने ऐसी जानकारी दी जिसने हमलावर को हमले की योजना बनाने में मदद की. यह मामला कनाडा के Supreme Court of British Columbia में दायर किया गया है और अब अदालत में इसकी सुनवाई होगी.

OpenAI की प्रतिक्रिया

OpenAI ने इस घटना को बेहद दुखद बताया है और कहा है कि कंपनी AI सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है. कंपनी का कहना है कि भविष्य में ऐसी किसी भी बातचीत को जल्दी पहचानने और रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा रहा है.

मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच विवाद

इस मुद्दे के बाद Elon Musk और Sam Altman के बीच भी सार्वजनिक बहस शुरू हो गई. मस्क ने ChatGPT को कई घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों से अपने परिवार को इससे दूर रखने की सलाह दी. वहीं OpenAI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने पलटवार करते हुए मस्क की कंपनियों पर सवाल उठाए. उन्होंने खास तौर पर Tesla की ऑटोपायलट तकनीक से जुड़े हादसों और मस्क के AI चैटबॉट Grok का भी जिक्र किया. कभी AI सुरक्षा को लेकर एक साथ काम करने वाले इन दोनों टेक दिग्गजों के बीच अब यह विवाद सार्वजनिक बहस का रूप ले चुका है.

यह भई पढ़ें:

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Published at : 14 Mar 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
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