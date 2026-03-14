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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सरिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी

रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी

रिकी पोंटिंग ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद अपनी खास रेटिंग जारी की है. उन्होंने इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स को टूर्नामेंट का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी बताते हुए उन्हें 10 में से 10 अंक दिए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Mar 2026 09:16 AM (IST)
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रिकी पोंटिंग ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद खिलाड़ियों की अपनी खास रेटिंग जारी की है. हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने भारत के स्टार खिलाड़ियों संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स को टूर्नामेंट का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी बताया है. पोंटिंग ने जैक्स को 10 में से पूरे 10 अंक दिए हैं.

पोंटिंग की रेटिंग में जैक्स नंबर-1

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पोंटिंग ने अपनी टॉप-5 सूची में खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए. इस लिस्ट में पहले स्थान पर विल जैक्स रहे, जिन्हें 10/10 की रेटिंग मिली. दूसरे स्थान पर संजू सैमसन और तीसरे स्थान पर जसप्रीत बुमराह को 9.5-9.5 अंक दिए गए. 

पोंटिंग की रैंकिंग के अनुसार चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट रहे, जिन्हें 9 अंक मिले. वहीं पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को 8.5 अंक के साथ पांचवें स्थान पर रखा है.

विल जैक्स ने दिखाया ऑलराउंड कमाल

विल जैक्स ने पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन किया. वह कई मैचों में इंग्लैंड के लिए फिनिशर की भूमिका में नजर आए और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से भी टीम को विकेट दिलाए. जैक्स ने इस टी20 वर्ल्ड कप में 226 रन बनाए और उनका औसत 56.50 रहा. खास बात यह रही कि उन्होंने बल्लेबाजी के साथ-साथ 9 विकेट भी लिए. इसी के साथ वह टूर्नामेंट के इतिहास में उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिन्होंने एक ही संस्करण में 200 से ज्यादा रन और 9 से ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है.

कई रिकॉर्ड भी बनाए

विल जैक्स ने इस टूर्नामेंट में कई खास उपलब्धियां हासिल कीं. उन्होंने नंबर-6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है. इसके अलावा उन्होंने एक ही टूर्नामेंट में चार बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ जीतकर भी बड़ी उपलब्धि हासिल की. इटली के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इंग्लैंड के लिए टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज पचासा भी लगाया था.

आधिकारिक अवॉर्ड सैमसन के नाम

हालांकि पोंटिंग की निजी रेटिंग में जैक्स नंबर-1 रहे, लेकिन आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट का ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ पुरस्कार संजू सैमसन को मिला है. सैमसन ने पूरे टूर्नामेंट में 321 रन बनाए और सेमीफाइनल व फाइनल दोनों में 89-89 रन की अहम पारियां खेलीं. वहीं जसप्रीत बुमराह भी गेंदबाजी में शानदार रहे और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल रहे. भारत की जीत में इन दोनों खिलाड़ियों का योगदान बेहद अहम रहा है. 

Published at : 14 Mar 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
Ricky Ponting Best Player Will Jacks SANJU SAMSON JASPRIT BUMRAH T20 World Cup 2026
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