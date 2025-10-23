News Of Cancelled Trains: भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है. देश में रोजाना करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. त्योहारों के समय यह संख्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अपने घर जाते हैं और फिर छुट्टियों के बाद वापस लौटते हैं. ज़्यादातर लोग ट्रेन से ही सफर करना पसंद करते हैं क्योंकि यह किफायती और आरामदायक होता है.लेकिन कभी-कभी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

क्योंकि रेलवे को ट्रैफिक कंट्रोल, मेंटेनेंस या किसी तकनीकी काम की वजह से ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है. इस बार भी 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक कई ट्रेनों को रोलिंग ब्लॉक और मरम्मत कार्य के चलते कैंसिल किया गया है. जबकि कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए हैं. अगर आप भी इन दिनों सफर की योजना बना रहे हैं. तो यात्रा से पहले ट्रेनों की अपडेट लिस्ट जरूर देख लें ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो.

आज से कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें

अगर आप अगले कुछ दिनों में कहीं सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. रेलवे के मुताबिक आद्रा डिवीजन से चलने वाली चार ट्रेनें 23 से 26 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी. इस दौरान रोलिंग ब्लॉक और मेंटेनेंस के कारण कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है.

वहीं छह ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेशन या शॉर्ट ओरिजिनेशन के साथ चलेंगी. जबकि तीन ट्रेनें रीशेड्यूल होकर तय समय से देरी से चलेंगी. रेलवे ने बताया कि ये बदलाव ट्रैक, सिग्नल और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के चलते किए जा रहे हैं ताकि आगे ट्रेन संचालन और यात्रियों की सुविधा बनी रहे.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 68046/68045 आसनसोल–आद्रा–आसनसोल मेमू: 26 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में कैंसिल.

ट्रेन नंबर68077/68078 आद्रा–भागा–आद्रा मेमू: 26 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में कैंसिल.

शॉर्ट टर्मिनेट और रीशेड्यूल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 18019/18020 झाड़ग्राम–धनबाद–झाड़ग्राम एक्सप्रेस: 24 अक्टूबर को बोकारो स्टील सिटी तक ही; बोकारो–धनबाद–बोकारो सेक्शन कैंसिल.

ट्रेन नंबर 13503/13504 बर्द्धमान–हटिया–बर्द्धमान MEMU एक्सप्रेस: 24 अक्टूबर को गोमो तक ही; गोमो–हटिया–गोमो सेक्शन कैंसिल.

ट्रेन नंबर 63594/63593 आसनसोल–पुरुलिया–आसनसोल एक्सप्रेस: 23 अक्टूबर को आद्रा तक ही ऑपरेट होगी.

ट्रेन नंबर 18184 बक्सर–टाटानगर एक्सप्रेस: 26 अक्टूबर को बक्सर से 90 मिनट देरी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 68088 धनबाद–बांकुड़ा MEMU: 26 अक्टूबर को धनबाद से 60 मिनट देरी से चलेगी.

