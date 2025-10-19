यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली के बाद कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, चेक कर लें लिस्ट

Train Cancelled Details: भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. जो देश के हर कोने को जोड़ता है. रोजाना करीब 3 करोड़ यात्री ट्रेन से सफर करते हैं और उनके लिए हजारों ट्रेनें चलती हैं. यही वजह है कि रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. लेकिन कई बार ट्रैक मरम्मत, तकनीकी खामियों, कोहरे या अन्य वजहों से रेलवे को कुछ ट्रेनों को अस्थायी तौर से कैंसिल करना पड़ता है.

ऐसे में यात्रियों को अपने सफर की योजना दोबारा बनानी पड़ती है. दिवाली के बाद भी कई ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित रहेंगी. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पहले से ही रद्द ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है, ताकि लोग समय रहते अपडेट देख सकें और अपनी यात्रा को बिना किसी परेशानी के प्लान कर सकें. अगर आपका भी ट्रेन से सफर करने का प्लान है. तो स्टेशन जाने से पहले एक बार ये लिस्ट जरूर चेक करें.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

दिवाली के अगर आपका ट्रेन से सफर करने का कहीं प्लान है तो फिर यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. उत्तर मध्य रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक ठंड और कोहरे को देखते हुए कई ट्रेनों की सर्विस कैंसिल करने का ऑर्डर जारी किया है. यह ट्रेनें 1 दिसंबर से 3 मार्च तक नहीं चलेंगी. दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों पर इन ट्रेनों के कैंसिल होने का असर पड़ेगा.

दिवाली के बाद कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें

ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम से कानपुर सेंट्रल तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 8 दिसंबर से लेकर 23 फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल से काठगोदाम तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 9 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12873 हटिया से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 26 फरवरी फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार से हटिया तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक कैंसिल कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22857 सांतरागाछी से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 2 मार्च तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार से सांतरागाछी तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 3 मार्च तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर-12595 गोरखपुर से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 12 फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12596 आनंद विहार से गोरखपुर तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 13 फरवरी तक कैंसिल.

