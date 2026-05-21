Train Cancelled News: अगर आप जून में कहीं घूमने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि जून में कई सारी ट्रेन कैंसिल हो चुकी हैं. जी हां, जून 2026 में रेलवे ने 77 ट्रेन को रद्द कर दिया है. हो सकता है ये ट्रेन आपके ट्रिप की ही हो, इसलिए आपको यहां से कैंसिल हो चुकी ट्रेंन्स की लिस्ट देख लेनी चाहिए.

बता दें कि जून के महीने में रद्द हुई ट्रेनों में 65 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं. इतना ही नहीं, 8 ट्रेनों के रूट बदल चुका है और 6 ट्रेनें डेस्टिनेशन आने से पहले ही खत्म कर दी जाएंगी. जून में 5 ट्रेनें अपने तय समय से देर से भी चलेंगी.

क्या है कारण?

बिलासपुर रेल मंडल के चांपा स्टेशन में चौथी रेल लाइन पर काम चल रहा है, इसी वजह से ये सारे फैसले लिए गए हैं. बता दें कि रेलवे के इस फैसले से पश्चिम-बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश समेत 7 राज्यों के यात्रियों को परेशानी होगी. हालांकि, लोगों को परेशानी कम हो इसलिए रेलवे प्रशासन 8 से 19 जून तक 18250/18249 और 18252/18251 कोरबा-रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस केवल कोरबा-बिलासपुर-कोरबा के बीच पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाएगी.

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कैंसिल ट्रेन की पूरी लिस्ट-

टाटानगर- बिलासपुर एक्सप्रेस (18113)- 7 से 18 जून

बिलासपुर- टाटानगर एक्सप्रेस (18114)- 8 से 19 जून

टाटानगर- इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस (18109/18110)- 8 से 19 जून

दुर्ग- आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस (13287)- 12 से 16 जून

आरा- दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस (13288)- 10 से 14 जून

अहमदाबाद- हावड़ा एक्सप्रेस (12833/12834)- 11 से 15 जून

हावड़ा- सीएसएमटी एक्सप्रेस (12870)- 12 जून

सीएसएमटी- हावड़ा एक्सप्रेस (12869)- 14 जून

हटिया- पुणे एक्सप्रेस (22846)- 12 से 15 जून

पुणे- हटिया एक्सप्रेस (22845)- 14 से 17 जून

पुरी जोधपुर एक्सप्रेस (20813)- 10 जून

जोधपुर- पुरी एक्सप्रेस (20814)- 13 जून

पोरबंदर- शालीमार एक्सप्रेस (12905)- 10 से 11 जून

शालीमार- पोरबंदर एक्सप्रेस (12906)- 12 से 13 जून

ओखा- शालीमार एक्सप्रेस (22905)- 14 जून

शालीमार- ओखा एक्सप्रेस (22906)- 16 जून

कामाख्या- एलटीटी एक्सप्रेस (22512)- 13 जून

एलीटीटी- कामाख्या एक्सप्रेस (22511)- 16 जून

उदयपुर- शालीमार एक्सप्रेस (20971)- 13 जून

शालीमार- उदयपुर एक्सप्रेस (20972)- 14 जून

गया- एलटीटी एक्सप्रेस (22358)- 10 जून

एलटीटी- गया एक्सप्रेस (22357)- 12 जून

इन ट्रेनों के बदले रूट-

11 और 13 जून को हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 12222 हावड़ा-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस झारसुगुड़ा, टिटलागढ़ और रायपुर होकर चलेगी.

13 और 15 जून को पुणे से चलने वाली गाड़ी संख्या 12221 पुणे-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रायपुर, टिटलागढ़ और झारसुगुड़ा के रास्ते चलेगी.

11 और 13 जून को सीएसएमटी से चलने वाली गाड़ी संख्या 12261 सीएसएमटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस भी रायपुर, टिटलागढ़ और झारसुगुड़ा होकर चलेगी.

12 और 15 जून को हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 12262 हावड़ा-सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस झारसुगुड़ा, टिटलागढ़ और रायपुर के रास्ते चलेगी.

12 और 13 जून को एलटीटी से चलने वाली गाड़ी संख्या 12101 एलटीटी-शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रायपुर, टिटलागढ़ और झारसुगुड़ा होकर चलेगी.

14 और 15 जून को शालीमार से चलने वाली गाड़ी संख्या 12102 शालीमार-एलटीटी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस झारसुगुड़ा, टिटलागढ़ और रायपुर के रास्ते चलेगी.

11 और 15 जून को भुवनेश्वर से चलने वाली गाड़ी संख्या 12880 भुवनेश्वर-एलटीटी एक्सप्रेस झारसुगुड़ा, टिटलागढ़ और रायपुर होकर चलेगी.

13 और 17 जून को एलटीटी से चलने वाली गाड़ी संख्या 12879 एलटीटी-भुवनेश्वर एक्सप्रेस रायपुर, टिटलागढ़ और झारसुगुड़ा के रास्ते चलेगी.

अगर आप जून में ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं ऐसा न हो कि आप स्टेशन पहुंचे और आपकी ट्रेन ही न आए. इसलिए जाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस और टाइमिंग जरूर चेक कर लें, ताकि बाद में परेशानी न हो.

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