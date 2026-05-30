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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीUPI Payment: इंटरनेट नहीं है तो भी नहीं रुकेगा UPI पेमेंट, जानें पैसे भेजने का आसान तरीका

UPI Payment: इंटरनेट नहीं है तो भी नहीं रुकेगा UPI पेमेंट, जानें पैसे भेजने का आसान तरीका

UPI Payment Without Internet: इंटरनेट न होने पर अक्सर UPI पेमेंट अटक जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना डेटा और Wi-Fi के भी आसानी से UPI ट्रांजैक्शन किया जा सकता है?

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 30 May 2026 05:50 PM (IST)
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  • इंटरनेट के बिना *99# डायल करें, UPI भुगतान संभव
  • स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों पर सुविधा उपलब्ध
  • बैंक खाते से लिंक नंबर से आसानी से भेजें पैसे
  • नेटवर्क होने पर SMS/कॉल से UPI ट्रांजैक्शन करें

UPI Payment Without Internet: आज डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है और ज्यादातर लोग खरीदारी से लेकर छोटे-बड़े भुगतान तक UPI का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार खराब नेटवर्क या इंटरनेट खत्म होने की वजह से पेमेंट अटक जाता है. ऐसी स्थिति में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

कम ही लोग जानते हैं कि UPI का इस्तेमाल इंटरनेट के बिना भी किया जा सकता है. NPCI ने ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे मोबाइल डेटा या Wi-Fi के बिना भी पैसे भेजे जा सकते हैं. यह सुविधा स्मार्टफोन के साथ-साथ साधारण कीपैड फोन यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है. अगर आप भी बिना इंटरनेट UPI पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.
 
सर्विस शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान.

1. पहला आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए.
2. आपके नंबर पर UPI सर्विस एक्टिव होना चाहिए.
3. आपके मोबाइल में SMS और नॉर्मल कॉल के लिए नेटवर्क होना चाहिए.

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बिना इंटरनेट के पैसे भेजने के स्टेप्स 

इंटरनेट न होने पे आप इन 5 आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते है.

1. डायल करें *99#: बिना इंटरनेट UPI पेमेंट करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के डायलर में *99# दर्ज करें और कॉल करें. ध्यान रखें कि कॉल उसी नंबर से की जाए जो आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है. इसके बाद आपके सामने UPI से जुड़ी कई सेवाओं का मेन्यू खुल जाएगा.

2. पैसे भेजने का विकल्प चुनें: मेन्यू खुलने के बाद आपको कई विकल्प दिखाई देंगे, जैसे बैलेंस चेक, पैसे भेजना और पैसे मांगना. यहां पैसे ट्रांसफर करने के लिए "Send Money" से जुड़े विकल्प का चयन करना होगा.

3. ट्रांसफर का तरीका चुनें: अगले चरण में आपको यह चुनना होगा कि आप पैसे किस माध्यम से भेजना चाहते हैं. आप मोबाइल नंबर, UPI ID या बैंक अकाउंट की जानकारी के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुनकर आगे की प्रक्रिया पूरी करें.

4. पैसे जिसको भेजना है उसकी की जानकारी भरें: आपको जिस व्यक्ति को पैसे भेजने हैं, उसकी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी. चुने गए विकल्प के अनुसार मोबाइल नंबर, UPI ID या बैंक खाते की डिटेल भरें. इसके बाद भेजी जाने वाली रकम दर्ज करें. कुछ मामलों में भुगतान से जुड़ी छोटी जानकारी या नोट लिखने का विकल्प भी दिया जाता है.

5. पेमेंट को करें ऑथराइज: आखिरी चरण में आपको अपने UPI PIN की मदद से ट्रांजैक्शन को मंजूरी देनी होगी. PIN सही दर्ज होते ही पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे. प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको भुगतान सफल होने की सूचना मिल जाएगी, जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि रकम सामने वाले खाते में पहुंच चुकी है.

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ध्यान देने वाली बातें

  • मामूली शुल्क देना पड़ सकता है: *99# सेवा का उपयोग करने पर कुछ टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स से नाममात्र का चार्ज ले सकती हैं.
  • भाषा चुनने की सुविधा: यह सेवा कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों के लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • बैंक से लिंक नंबर होना चाहिए सक्रिय: इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना जरूरी है.
  • अगर कभी इंटरनेट या मोबाइल डेटा काम न करे, तब भी *99# सेवा की मदद से आसानी से UPI ट्रांजैक्शन किया जा सकता है. यह फीचर फोन और स्मार्टफोन दोनों यूजर्स के लिए उपयोगी विकल्प साबित हो सकता है.

Published at : 30 May 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
NCPI Utility News UPI Payment Offline UPI
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