Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom खिड़की, बालकनी लॉक, आपातकालीन निकास और जरूरी सेवाओं की जांच करें।

Hotel Room Safety Tips: अक्सर घूमने का प्लान बनाते टाइम कपल्स होटल चुनने में काफी टाइम लगा देते हैं, क्योंकि कोई रोमांटिक व्यू देखता है तो वहीं कोई बेहतर प्राइवेसी चाहता है, लेकिन इन सभी चीजों के बीच कई बार कपल्स जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो उनके लिए आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती हैं.

हम बात कर रहे हैं होटल के रूम की सेफ्टी और प्राइवेसी की. क्योंकि आजकल कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां कपल्स की प्राइवेट मोमेंट्स लीक या वायरल होने की खबरें देखने को मिलती है. आजकल हिडन कैमरा, चोरी और सिक्योरिटी से जुड़े मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए कपल्स को खासतौर पर होटल रूम में एंट्री लेते ही कुछ चीजें चेक करनी चाहिए.

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1.हिडन कैमरा और प्राइवेसी चेक करें

सबसे पहले कप्लस के लिए प्राइवेसी जरूरी होती है. इसके लिए आप रूम में आते ही लाइट बंद करके मोबाइल की फ्लैशलाइट से स्मोक डिटेक्टर, टीवी, पावर सॉकेट और कोनों को ध्यान से चेक करें और देखें की वहां कोई कैमरा तो नहीं लगा है.

2.दरवाजे की सेफ्टी जरूर जांचें

इसके बाद आपको दरवाजे की सेफ्टी चेक करनी है, क्योंकि केवल की-कार्ड काम करना काफी नहीं है. डेडबोल्ट, सेफ्टी चेन और लॉक अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, इसे आप जरूर चेक करें. कपल्स को हमेशा कमरे में रहते समय चेन लॉक लगाकर रखना चाहिए.

3.कमरे के हर कोने को एक बार चेक करें

इन दोनों कामों के बाद आप बेड के नीचे, अलमारी के अंदर और सोफे के पीछे एक बार जरूर चेक करें. इससे यह साफ होगा कि कमरे में कोई भी संदिग्ध चीज या फिर अनजान डिवाइस मौजूद नहीं है.

4.खिड़की और बालकनी की सिक्योरिटी

वहीं अगर रूम में बालकनी है तो उसके लॉक और स्लाइडिंग डोर को जरूर अच्छे से चेक करें. खासकर अगर आप लोअर फ्लोर पर है तो ओर अच्छे से देखें.

5.रूम की सुविधाएं भी टेस्ट करें

साथ ही इंटरकॉम, एसी, लाइट्स, टीवी और चार्जिंग पॉइंट्स को एक बार चेक कर लें. क्योंकि कपल्स के लिए यह जरूरी है कि किसी भी इमरजेंसी में सभी चीजें सही काम करें.

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6.कीमती सामान सुरक्षित रखें

पासपोर्ट, कैश और जरूरी चीजें खुले में न छोडे़ं. अगर रूम में सेफ लॉकर है तो उसका इस्तेमाल करें और अपना पासवर्ड सेट करें.

7.इमरजेंसी एग्जिट जरूर जानें

कपल्स को चेक-इन के तुरंत बाद फायर एग्जिट और एग्जिट रूट जरूर देखना चाहिए. रिसेप्शन नंबर अपने फोन में सेव रखना भी जरूरी है.