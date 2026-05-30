Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom योजना के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।

PM Yashasvi Yojana: आज की बढ़ती महंगाई में परिवार का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया है. अगर बात करें बच्चों की पढ़ाई की तो अब पढ़ाई में भी माता-पिता के काफी पैसे खर्च होते हैं. कई मेधावी छात्र पैसों की तंगी की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन अब पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है.

देश में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई पैसों की कमी की वजह से न रुके, इसके लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है. इनमें से एक प्रमुख योजना PM यशस्वी योजना है. इस योजना के तहत OBC, EBC और DNT वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. सरकार छात्रों की ट्यूशन फीस,हॉस्टल फीस, किताबों और अन्य शैक्षणिक खर्चों में मदद करती है.

सैलरी और सेविंग अकाउंट में क्या है अंतर, नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या है बेहतर, आसान भाषा में समझिए

पीएम यशस्वी योजना क्या है?

इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया (PM YASASVI) है. यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से द्वारा चलाई जाती है. इसका मकसद पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना है.

किन छात्रों को मिलेगा लाभ?

बता दें कि इस योजना का लाभ मुख्य रूप से OBC, EBC और DNT समुदाय के छात्रों को दिया जाता है. इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं जैसे...

ध्यान रहें परिवार की सालान आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

साथ ही किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हो.

छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.

कितनी मिलती है स्कॉलरशिप?

यह योजना क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए है. क्लास 9 और 10 के छात्रों को सालाना अधिकतम 75 हजार रुपये तक सहायता मिल सकती है. वहीं क्लास 11 और 12 के छात्रों को सालाना 1.25 लाख रुपये तक सहायता दी जाती है. इस राशि में ट्यूशन फीस,हॉस्टल फीस और अन्य पढ़ाई खर्च शामिल होते हैं.

कैसे करें अप्लाई?

पीएम यशस्वी योजना के लिए अप्लाई ऑनलाइन किया जाता है. अप्लाई करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें.

स्टेप 1: नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप 2: जरूरी जानकारी भरें.

स्टेप 3: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

स्टेप 4: बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें.

स्टेप 5: आवेदन फॉर्म सबमिट करें.

ट्रेन में सफर के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकती है चोरी

अप्लाई करने के बाद संबंधित संस्थान और राज्य सरकार दस्तावेजों की जांच करती है. पात्र पाए जाने पर स्कॉलरशिप की राशि सीधे छात्र के बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है. अगर बात करें इस योजना की तो यह उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जो पैसों की तंगी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं.