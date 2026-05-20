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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAC Gas: क्या आपके AC में से गैस हो गई है खत्म, ये 5 संकेत किसी बड़ी वॉर्निंग से नहीं हैं कम

AC Gas: क्या आपके AC में से गैस हो गई है खत्म, ये 5 संकेत किसी बड़ी वॉर्निंग से नहीं हैं कम

AC Gas: आपके घर का एसी ठंडक नहीं दे पा रहा है तो बिना किसी देर के ये समझाएं कि आपके घर के एसी में से गैस लीकेज की समस्या देखने को मिल रही है. ये 5 संकेत किसी बड़ी वॉर्निंग से कम नहीं हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 20 May 2026 10:49 PM (IST)
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AC Gas Problem: गर्मी के मौसम की शुरुआत होने से पहले ही ज्यादातर लोग या तो नया एसी खरीदते हैं या फिर पुराने एसी को ही ठीक करवाकर दोबारा से चालू करते हैं. लेकिन, क्या आप ये जानते हैं कि कई बार एसी चलाने के बावजूद कमरा ठीक से ठंडा नहीं हो पाता या फिर कूलिंग होने में देर तक का समय लेता है. अधिकांश लोग इस बदलाव को समझ नहीं पाते और लगातार कंप्रेसर चलने की वजह से घरों के बिजली बिल पर भी सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है. ऐसे में अब इस समस्या की सबसे बड़ी वजह है एसी गैस का खत्म होना या फिर गैस लीकेज भी होना.

यहां जानें एसी में गैस लीकेज होने की क्या है मुख्य वजह

1. पाइप में जंग लग जाना

एसी में गैस के लीकेज होने की कई वजह हैं, जिसमें सबसे पहले है पाइप में जंग लगना. ज्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि, एसी के इनडोर और आउटडोर यूनिट को जोड़ने वाले कॉपर पाइप में लंबे समय तक धूल लगने की वजह से इसमें जंग की समस्या देखने को मिलती है. इससे पाइप में छोटे-छोटे छेद हो जाते हैं और देखते ही देखते एसी में गैस का लीक होना शुरू हो जाता है.

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2. गलत इंस्टॉलेशन और कंपन

तो वहीं, अगर एसी फिट करते समय जोड़ों को ठीक से टाइट न किया जाए, तो धीरे-धीरे उसमें से गैस लीक होना शुरू हो जाता है. इसके अलावा, आउटडोर यूनिट में कंपन (Vibration) होने से भी पाइप के जोड़ पूरी तरह से ढीले पड़ जाते हैं, जिससे गैस लीकेज की समस्या देखने को मिलती है.

3. सर्विस में हो सकती है लापरवाही

इतना ही नहीं, गर्मी का सीजन शुरू होने से पहले ही लाखों लोग एसी की सर्विस को कराना पूरी तरह से भूल जाते हैं. ऐसे में एसी में जमा धूल और गंदगी उसी में रह जाती है. इसके अलावा एयर फिल्टर ब्लॉक होने से इंडोर यूनिट की कॉइल पर बर्फ जमने लगती है, जिससे कॉइल पर दबाव पड़ना शुरू होता है और गैस धीरे-धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाती है. 

4. लोकल मैकेनिक और घटिया सामान

ज्यादातर लोग पैसे बचाने के चक्कर में लोकल मैकेनिक से ही एसी की सर्विस करवाते हैं. इस दौरान एसी में घटिया क्वालिटी के कॉपर पाइप का इस्तेमाल करने से एसी तेजी से खराब होना शुरू कर देता है. इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि, जब भी एसी की सर्विसिंग करवाएं तो हमेशा किसी प्रोफेशनल मैकेनिक को ही घर पर बुलाएं. 

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गैस खत्म होने के क्या है आसान संकेत

आप घर बैठे इन आसान संकेतों से पहचान सकते हैं कि एसी की गैस लीक कैसे हो रही है. जिसमें सबसे पहले एसी चालू रहने के बाद भी कमरे का तापमान कम नहीं होता है तो समझाएं कि एसी की गैस खत्म हो रही है. इसके अलावा आउटडोर यूनिट के पास लगे पतले कॉपर पाइप  पर अगर सफेद बर्फ जमी हुई है, तो यह गैस कम होने का संकेत देता है. और सबसे आखिरी में अगल इंडोर या आउटडोर यूनिट से गैस निकलने जैसी आवाज सुनाई देती है तो बिना वक्त लगाए समझाएं की गैस की लीकेज की समस्या हो रही है. 

Published at : 20 May 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
Air Conditioner Utility News Gas Leakage Problem
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