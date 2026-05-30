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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFake Currency: बाजार में बढ़ रहा नकली नोट, RBI का खुलासा, शक होने पर ऐसे करें जाली नोट की पहचान

Fake Currency: बाजार में बढ़ रहा नकली नोट, RBI का खुलासा, शक होने पर ऐसे करें जाली नोट की पहचान

How To Detect Fake Currency: बाजार अभी भी नकली नोट धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं. आरबीआई ने इसके लिए लोगों को एलर्ट भी किया है. यहां से समझें कि आपको असली- नकली नोट की पहचान कैसे करनी है.

By : सृष्टि | Updated at : 30 May 2026 07:41 PM (IST)
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How To Detect Fake Currency: देश में नकली नोटों का खतरा एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में पकड़े जाने वाले जाली नोटों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. खासतौर पर 500 रुपये के नकली नोट सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं. ऐसे में आम लोगों के लिए यह जानना जरूरी हो गया है कि असली और नकली नोट की पहचान कैसे करें.

कौन से नोट सबसे ज्यादा नकली मिल रहे हैं?

RBI के आंकड़ों के अनुसार 100, 200 और 500 रुपये के नकली नोट बड़ी संख्या में पकड़े जा रहे हैं. हालांकि 500 रुपये के नोटों में जालसाजी के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं. डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद नकली नोटों का कारोबार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

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असली और नकली की पहचान- 

1. सबसे पहले नोट को रोशनी में देखें. असली नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर के पास वाटरमार्क दिखाई देता है.

2. इसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेड भी साफ नजर आता है, जिस पर 'भारत' और 'RBI' लिखा होता है.

3. नोट को थोड़ा तिरछा करने पर उसके रंग में हल्का बदलाव दिखाई देता है. 500 रुपये के नोट में अंक का रंग हरे से नीला होता नजर आता है. यह असली नोट की एक महत्वपूर्ण पहचान है.

4. RBI के मुताबिक असली नोट पर कुछ हिस्सों की छपाई उभरी हुई होती है. महात्मा गांधी की तस्वीर, अशोक स्तंभ, गारंटी क्लॉज और गवर्नर के हस्ताक्षर को हाथ लगाने पर हल्का उभार महसूस होता है.

5. दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए भी नोट पर विशेष पहचान चिह्न बनाए जाते हैं, जिन्हें छूकर महसूस किया जा सकता है.

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अगर नकली नोट मिल जाए तो क्या करें?

अगर किसी को नकली नोट मिलने का संदेह हो तो उसे बाजार में चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ऐसा करना कानूनन अपराध माना जा सकता है. शक होने पर नोट को नजदीकी बैंक शाखा में ले जाकर जांच कराई जा सकती है. बैंक नोट की जांच करेगा और अगर वह नकली पाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. हालांकि नकली नोट के बदले ग्राहक को कोई भुगतान नहीं मिलता.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 30 May 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
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