Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्वस्थ रहते कवर बढ़ाएं, सभी बीमारियों की सही जानकारी दें।

Health Insurance: आज के समय में बढ़ती बीमारियों और महंगे मेडिकल खर्चों के देखते हुए ज्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं. हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद कई लोग यह सोचते हैं कि अब उनके इलाज के खर्च की पूरी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की होगी. लेकिन ऐसा नहीं है. हेल्थ कवर लेने के बाद समय-समय पर उसकी जांच भी करनी जरूरी है. अगर आपने कई साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस लिया था तो हो सकता है कि आपका पुराना हेल्थ कवर आपकी जरूरत के हिसाब से पूरा न हो.

पुराना हेल्थ कवर कम पड़ सकता है?

इसका जवाब है हां. मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपये का हेल्थ कवर है और किसी गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़े और ऐसे समय में यह राशि आपका पूरा खर्च भी न उठा पाए तो फिर बाकी का इलाज का खर्च आपको खुद देना पड़ेगा.

इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि बीमारियां दिन ब दिन बढ़ रही है और इलाज का खर्च भी दोगुना हो रहा है. पहले के मुकाबले अब एडवांस मेडिकल सुविधाएं आ गई है, जिसकी वजह से अस्पताल का खर्च भी बढ़ रहा है.

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समय-समय पर हेल्थ इंश्योरेंस की जांच करें

एक बार हेल्थ कवर ले लेना काफी नहीं है, उसकी समय-समय पर जांच करना भी जरूरी है जैसे...

बच्चे के जन्म होने पर.

रिटारयमेंट के समय.

पॉलिसी रिन्यूअल के दौरान भी.

बढ़ती उम्र के साथ जांच करें.

ऐसे करें पुरानी हेल्थ पॉलिसी को अपग्रेड

पॉलिसी की रिन्यूअल डेट से लगभग 45 दिन पहले अपग्रेड करने का प्रोसेस शुरू करें.

अगर मौजूदा कंपनी में ही आपको कवरेज बढ़ाना है तो उसका ऑप्शन चुन सकते हैं.

वहीं अगर आपको मौजूदा कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी का प्लान बेहतर लग रहा है तो पोर्टेबिलिटी के जरिए नई कंपनी में शिफ्ट हो सकता है.

अपग्रेड के दौरान पुरानी पॉलिसी, क्लेम हिस्ट्री और सभी जरूरी मेडिकल जानकारी सही दें.

सारी जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया प्रीमियन जमा करें.

हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय जरूरी बातों का ध्यान रखें

हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद उसकी लंबे समय तक बिना जांच किए न छोड़े.

नई बीमारी के आने का इंतजार न करें, जब स्वस्थ हो, उसी समय कवरेज बढ़ाने के बारे में सोचें.

जब भी पॉलिसी लें तो अपनी सभी बीमारियों और मेडिकल से जुड़ी पुरानी हिस्ट्री की सही जानकारी दें.

इससे भविष्य में क्लेम के समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी.

आज ही जान लें जरूरी बात

अगर आपके पास पहले से ही कोई हेल्थ कवर है तो क्या आपको लगता है कि आज के मेजिकल खर्चों के हिसाब से वह पूरा है? अगर नहीं तो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से जल्द से जल्द बात करें और कवरेज बढ़ाने के बारे में विचार करें, ताकि जरूरत के समय में आपको अपनी जेब से पैसे निकाल कर न देने पड़े.

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