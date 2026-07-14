INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीHealth Insurance: अभी भी वक्त है, संभल जाएं! पुराना हेल्थ कवर सिर्फ चिल्लर बचाएगा बड़े खर्चे नहीं, आज ही सुधारें

Health Insurance: अभी भी वक्त है, संभल जाएं! पुराना हेल्थ कवर सिर्फ चिल्लर बचाएगा बड़े खर्चे नहीं, आज ही सुधारें

Health Insurance: आपने भी महंगे इलाज के खर्च से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है? अगर समय- समय पर हेल्थ कवर की जांच नहीं की तो जरूरत पड़ने पर इलाज का खर्च आपको अपनी जेब से भी देना पड़ सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Jul 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • स्वस्थ रहते कवर बढ़ाएं, सभी बीमारियों की सही जानकारी दें।

Health Insurance: आज के समय में बढ़ती बीमारियों और महंगे मेडिकल खर्चों के देखते हुए ज्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं. हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद कई लोग यह सोचते हैं कि अब उनके इलाज के खर्च की पूरी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की होगी. लेकिन ऐसा नहीं है. हेल्थ कवर लेने के बाद समय-समय पर उसकी जांच भी करनी जरूरी है. अगर आपने कई साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस लिया था तो हो सकता है कि आपका पुराना हेल्थ कवर आपकी जरूरत के हिसाब से पूरा न हो.

पुराना हेल्थ कवर कम पड़ सकता है?

इसका जवाब है हां. मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपये का हेल्थ कवर है और किसी गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़े और ऐसे समय में यह राशि आपका पूरा खर्च भी न उठा पाए तो फिर बाकी का इलाज का खर्च आपको खुद देना पड़ेगा.

इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि बीमारियां दिन ब दिन बढ़ रही है और इलाज का खर्च भी दोगुना हो रहा है. पहले के मुकाबले अब एडवांस मेडिकल सुविधाएं आ गई है, जिसकी वजह से अस्पताल का खर्च भी बढ़ रहा है. 

PPF में पैसे जमा करने का सही समय क्या है, यह EPFO और FD से कितना अलग है? निवेश से पहले दें ध्यान

समय-समय पर हेल्थ इंश्योरेंस की जांच करें

एक बार हेल्थ कवर ले लेना काफी नहीं है, उसकी समय-समय पर जांच करना भी जरूरी है जैसे...

  • बच्चे के जन्म होने पर.
  • रिटारयमेंट के समय.
  • पॉलिसी रिन्यूअल के दौरान भी.
  • बढ़ती उम्र के साथ जांच करें.

ऐसे करें पुरानी हेल्थ पॉलिसी को अपग्रेड

  • पॉलिसी की रिन्यूअल डेट से लगभग 45 दिन पहले अपग्रेड करने का प्रोसेस शुरू करें.
  • अगर मौजूदा कंपनी में ही आपको कवरेज बढ़ाना है तो उसका ऑप्शन चुन सकते हैं.
  • वहीं अगर आपको मौजूदा कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी का प्लान बेहतर लग रहा है तो पोर्टेबिलिटी के जरिए नई कंपनी में शिफ्ट हो सकता है.
  • अपग्रेड के दौरान पुरानी पॉलिसी, क्लेम हिस्ट्री और सभी जरूरी मेडिकल जानकारी सही दें.
  • सारी जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया प्रीमियन जमा करें.

हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय जरूरी बातों का ध्यान रखें

  • हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद उसकी लंबे समय तक बिना जांच किए न छोड़े.
  • नई बीमारी के आने का इंतजार न करें, जब स्वस्थ हो, उसी समय कवरेज बढ़ाने के बारे में सोचें.
  • जब भी पॉलिसी लें तो अपनी सभी बीमारियों और मेडिकल से जुड़ी पुरानी हिस्ट्री की सही जानकारी दें.
  • इससे भविष्य में क्लेम के समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी. 

आज ही जान लें जरूरी बात

अगर आपके पास पहले से ही कोई हेल्थ कवर है तो क्या आपको लगता है कि आज के मेजिकल खर्चों के हिसाब से वह पूरा है? अगर नहीं तो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से जल्द से जल्द बात करें और कवरेज बढ़ाने के बारे में विचार करें, ताकि जरूरत के समय में आपको अपनी जेब से पैसे निकाल कर न देने पड़े.

दिल्ली में किन-किन महिलाओं को मिलेंगे 2500 और कैसे, उम्र भी है अहम, एक बार पढ़ लें नियम

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Health Insurance Utility News Medical Expenses Health Cover
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Health Insurance: अभी भी वक्त है, संभल जाएं! पुराना हेल्थ कवर सिर्फ चिल्लर बचाएगा बड़े खर्चे नहीं, आज ही सुधारें
Health Insurance: अभी भी वक्त है, संभल जाएं! पुराना हेल्थ कवर सिर्फ चिल्लर बचाएगा बड़े खर्चे नहीं, आज ही सुधारें
यूटिलिटी
PPF में पैसे जमा करने का सही समय क्या है, यह EPFO और FD से कितना अलग है? निवेश से पहले दें ध्यान
PPF में पैसे जमा करने का सही समय क्या है, यह EPFO और FD से कितना अलग है? निवेश से पहले दें ध्यान
यूटिलिटी
दिल्ली में किन-किन महिलाओं को मिलेंगे 2500 और कैसे, उम्र भी है अहम, एक बार पढ़ लें नियम
दिल्ली में किन-किन महिलाओं को मिलेंगे 2500 और कैसे, उम्र भी है अहम, एक बार पढ़ लें नियम
यूटिलिटी
चुनाव आयोग का बड़ा कदम, अब कहीं से भी ऑनलाइन जमा हो सकेगा SIR फॉर्म, वोट डालना हुआ आसान
चुनाव आयोग का बड़ा कदम, अब कहीं से भी ऑनलाइन जमा हो सकेगा SIR फॉर्म, वोट डालना हुआ आसान
Advertisement

वीडियोज

FY27 में लॉन्च होंगी 5 धमाकेदार Mid Size SUVs | #suv #newlaunch #autolive
Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए जज की कुर्सी पर ‘काला जादू’, महिला गिरफ्तार
मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए जज की कुर्सी पर ‘काला जादू’, महिला गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम पर गोली मारने का आरोप, घायल बोला- जमीन छीन रहे हैं
बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम पर गोली मारने का आरोप, घायल बोला- जमीन छीन रहे हैं
इंडिया
धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पक्ष- 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवा दी',  CJI तुरंत बोले- 'संयम रखें...'
धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पक्ष- 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवा दी',  CJI तुरंत बोले- 'संयम रखें...'
फ़ुटबॉल
स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति
स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
Explained: मध्यस्थता के खिलाफ एकमत क्यों हिंदू-मुस्लिम? संभल, वाराणसी और मथुरा विवाद समझौता ठुकराने के क्या नतीजे?
मध्यस्थता के खिलाफ एकमत हिंदू-मुस्लिम! संभल, वाराणसी और मथुरा समझौता ठुकराने के क्या नतीजे?
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: 4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
एग्रीकल्चर
बगैर केमिकल इन पांच नेचुरल तरीकों से ऐसे पकाएं आम, शक्कर की तरह आएगी मिठास
बगैर केमिकल इन पांच नेचुरल तरीकों से ऐसे पकाएं आम, शक्कर की तरह आएगी मिठास
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget