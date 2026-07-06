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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेन में घर का खाना खा रहे हैं? पहले जान लें रेलवे का यह जरूरी नियम, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

Train News: ट्रेन में घर का खाना खा रहे हैं? पहले जान लें रेलवे का यह जरूरी नियम, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

Indian Railway: ट्रेन से सफर करते हैं तो कुछ नियमों के बारे में अभी जान लें. अगर ट्रेन में सफर के दौरान आपने ये गलती कर दी तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. इसलिए रेलवे नियमों के बारे में जान लीजिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 06 Jul 2026 02:48 PM (IST)
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  • थूकना, धूम्रपान भी अपराध; कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें।

Indian Railway Rule: अक्सर लोग ट्रेन में सफर के दौरान घर से ही खाना बनाकर ले जाते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि समय-समय पर ट्रेन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर कई मामले सामने आते रहते हैं. कई बार खाने में छिपकली, कीड़े या अन्य चीजें मिलने की शिकायतें भी सामने आई हैं. घर का बना हुआ खाना स्वादिष्ट होने के साथ-साथ ही साफ-सफाई के साथ बनाया जाता है.

ट्रेन में खाना तो हर कोई ले जाता है, लेकिन खाना खाने के दौरान अगर आपने ये छोटी सी गलती कर दी तो आपको भी भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें ट्रेन में सफर कर रहे एक परिवार को खाना खाने के बाद की गई एक गलती के कारण जुर्माना देना पड़ा.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, एक यात्री अपने परिवार के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था. इस दौरान खाना खाने के बाद उसने बचा हुआ खाना और बाकी का कचरा ट्रेन के अंदर ही छोड़ दिया. रेलवे कर्मचारियों ने उसे ट्रेन में गंदगी फैलाते देख लिया और तुरंत ही जुर्माना लगा दिया.

मतलब साफ है कि यात्री को घर से बना खाना लाने पर जुर्माना नहीं लगाया गया है, बल्कि खाना खाने के बाद सारा कचरा ट्रेन में छोड़ने पर लगाया गया है. यानी अगर कोई भी यात्री ट्रेन या रेलवे परिसर में गंदगी फैलाता नजर आया तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही जरूरत पड़ने पर कार्रवाई तक की जा सकती है. 

गंदगी फैलाई तो लगेगा जुर्माना

रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री रेलवे स्टेशन या ट्रेन में गंदगी फैलाता है तो उस पर 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 

ट्रेन में ये चीजें करना पड़ेगा महंगा

रेलवे के नियमों के मुताबिक, ट्रेन और रेलवे स्टेशन में गंदगी फैलाना रेलवे के नियमों को उल्लंघन करता है. ऐसे में अगर कोई खाना खाने के बाद कचरा फैलाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है. वहीं प्लेटफॉर्म या ट्रेन के अंदर थूकता हुआ पाया गया तो भी लगेगा जुर्माना. साथ ही ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर धूम्रपान करना. ये सभी चीजें करने पर कार्रवाई की जा सकती है. 

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क्या करना चाहिए?

  • ट्रेन में खाना खाने के बाद, प्लेट, बोतल या अन्य कचरा ट्रेन में न फेंकें.
  • इसके लिए डस्टबिन का उपयोग करें.
  • अगला स्टेशन आने पर कचरा स्टेशन पर लगे डस्टबिन में फेंकें.
  • ऐसा करने पर आप जुर्माने से बच सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 06 Jul 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
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