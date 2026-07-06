Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom थूकना, धूम्रपान भी अपराध; कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें।

Indian Railway Rule: अक्सर लोग ट्रेन में सफर के दौरान घर से ही खाना बनाकर ले जाते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि समय-समय पर ट्रेन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर कई मामले सामने आते रहते हैं. कई बार खाने में छिपकली, कीड़े या अन्य चीजें मिलने की शिकायतें भी सामने आई हैं. घर का बना हुआ खाना स्वादिष्ट होने के साथ-साथ ही साफ-सफाई के साथ बनाया जाता है.

ट्रेन में खाना तो हर कोई ले जाता है, लेकिन खाना खाने के दौरान अगर आपने ये छोटी सी गलती कर दी तो आपको भी भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें ट्रेन में सफर कर रहे एक परिवार को खाना खाने के बाद की गई एक गलती के कारण जुर्माना देना पड़ा.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, एक यात्री अपने परिवार के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था. इस दौरान खाना खाने के बाद उसने बचा हुआ खाना और बाकी का कचरा ट्रेन के अंदर ही छोड़ दिया. रेलवे कर्मचारियों ने उसे ट्रेन में गंदगी फैलाते देख लिया और तुरंत ही जुर्माना लगा दिया.

मतलब साफ है कि यात्री को घर से बना खाना लाने पर जुर्माना नहीं लगाया गया है, बल्कि खाना खाने के बाद सारा कचरा ट्रेन में छोड़ने पर लगाया गया है. यानी अगर कोई भी यात्री ट्रेन या रेलवे परिसर में गंदगी फैलाता नजर आया तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही जरूरत पड़ने पर कार्रवाई तक की जा सकती है.

गंदगी फैलाई तो लगेगा जुर्माना

रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री रेलवे स्टेशन या ट्रेन में गंदगी फैलाता है तो उस पर 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

ट्रेन में ये चीजें करना पड़ेगा महंगा

रेलवे के नियमों के मुताबिक, ट्रेन और रेलवे स्टेशन में गंदगी फैलाना रेलवे के नियमों को उल्लंघन करता है. ऐसे में अगर कोई खाना खाने के बाद कचरा फैलाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है. वहीं प्लेटफॉर्म या ट्रेन के अंदर थूकता हुआ पाया गया तो भी लगेगा जुर्माना. साथ ही ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर धूम्रपान करना. ये सभी चीजें करने पर कार्रवाई की जा सकती है.

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क्या करना चाहिए?