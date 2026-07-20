Driving License Suspension: अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है. सरकार ने सुरक्षा को पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मोटर वाहन नियमों में बदलाव किए हैं. नए नियमों के तहत अगर आप एक साल के अंदर बार-बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं तो यह सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया सकता है. ऐसे में हर गाड़ी ड्राइवर को इन नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है.

कब सस्पेंड हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस?

नए नियमों के मुताबिक, अगर आपके के खिलाफ एक साल के भीतर 5 या उससे ज्यादा ट्रैफिक उल्लंघन दर्ज होते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है. हालांकि, लाइसेंस सस्पेंड से पहले आपको अपनी बात सामने रखने का अवसर दिया जाएगा. लेकिन आपका लाइसेंस कितने समय के लिए सस्पेंड होगा, इसका फैसला संबंधित अधिकारी करेंगे. वहीं गंभीर मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस 3 से 6 महीने तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है.

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45 दिन के अंदर भरना होगा चालान

अब ट्रैफिक चालान को लंबे समय तक लंबित रखना आपको काफी भारी पड़ सकता है. नियमों के मुताबिक चालान जारी होने के बाद 45 दिनों के भीतर आपको उसका भुगतान करना होगा. अगर आप तय समय पर चालान जमा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में जरूरी है कि आप चालान को नजरअंदाज करने के बजाय उसे समय पर निपटा लें.

किन उल्लंघनों पर होगी कार्रवाई?

ओवरलोडिंग

ओवरस्पीडिंग

रेड लाइट जंप करना

गलत या अवैध पार्किंग

बिना हेलमेट के गाड़ी चलना

बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाना

यात्रियों के साथ गलत व्यवहार

वाहन चोरी से जुड़े मामले

अगर इन उल्लंघनों को आप एक साल में 5 या उससे ज्यादा बार करते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है.

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