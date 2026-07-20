Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यह ट्रेन प्रदूषण मुक्त है।

Hydrogen Train Ticket Fare: पहले के मुकाबले अब हर चीज महंगी हो गई है. बढ़ती महंगाई के बीच हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कम किराए में सफर करने का विकल्प मिल जाए. ऐसे में अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है.

अगर आपको केवल 5 रुपये में ट्रेन से यात्रा करने का मौका मिले, तो जाहिर सी बात है कि इस बात से हर कोई हैरान रह जाएगा. लेकिन यह सच है. देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के बीच चलाई जा रही है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका किराया बेहद ही किफायती रखा गया है.

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कितना लगेगा किराया?

बता दें कि यात्रा की दूरी के मुताबिक अलग-अलग किराया तय किया गया है. किराया कुछ इस प्रकार है...

अगर आप जींद सिटी से पांडु पिंडारा तक सफर करते हैं तो आपको केवल 5 रुपये देने होंगे.

वहीं जींद से भंभेवा का किराया 10 रुपये होगा.

जींद से गोहाना तक किराया 15 रुपये.

जींद से मोहाना तक का किराया 20 रुपये.

वहीं जींद से सोनीपत तक का किराया 25 रुपये तय किया गया है.

किराया ही नहीं, कई चीजों में अलग है ये ट्रेन

इस ट्रेन का किराया 5 रुपये से शुरू होता है, जिससे यह खासतौर पर आम यात्रियों के लिए किफायती विकल्प बन सकती है. किराए के अलावा भी इस ट्रेन की तकनीक भी इसे अलग बनाती है. यह ट्रेन हाइड्रोजन ईंधन से चलती है और चलने के दौरान धुआं नहीं छोड़ती है. इससे सिर्फ पानी की भाप निकलती है. इस ट्रेन में 10 कोच लगाए गए हैं, जिसकी मदद से बड़ी संख्या में यात्री इस ट्रेन का लाभ उठा पाएंगे. यानी इस ट्रेन से प्रदूषण का खतरा भी नहीं है और इसका किराया यात्रियों की जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगा.

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