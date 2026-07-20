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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीHydrogen Train India: 5, 10, 15 और 25 रुपए, हाइड्रोजन ट्रेन से किस स्टेशन तक कितना लगेगा किराया, देख लें लिस्ट

Hydrogen Train India: 5, 10, 15 और 25 रुपए, हाइड्रोजन ट्रेन से किस स्टेशन तक कितना लगेगा किराया, देख लें लिस्ट

Hydrogen Train Fare: भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद-सोनीपत रूट पर चल रही है, जिसका शुरुआती किराया केवल 5 रुपये और पूरे सफर का अधिकतम किराया 25 रुपये तय किया गया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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  • हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यह ट्रेन प्रदूषण मुक्त है।

Hydrogen Train Ticket Fare: पहले के मुकाबले अब हर चीज महंगी हो गई है. बढ़ती महंगाई के बीच हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कम किराए में सफर करने का विकल्प मिल जाए. ऐसे में अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है.

अगर आपको केवल 5 रुपये में ट्रेन से यात्रा करने का मौका मिले, तो जाहिर सी बात है कि इस बात से हर कोई हैरान रह जाएगा. लेकिन यह सच है. देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के बीच चलाई जा रही है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका किराया बेहद ही किफायती रखा गया है.

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कितना लगेगा किराया?

बता दें कि यात्रा की दूरी के मुताबिक अलग-अलग किराया तय किया गया है. किराया कुछ इस प्रकार है...

  • अगर आप जींद सिटी से पांडु पिंडारा तक सफर करते हैं तो आपको केवल 5 रुपये देने होंगे.
  • वहीं जींद से भंभेवा का किराया 10 रुपये होगा.
  • जींद से गोहाना तक किराया 15 रुपये.
  • जींद से मोहाना तक का किराया 20 रुपये.
  • वहीं जींद से सोनीपत तक का किराया 25 रुपये तय किया गया है.

Hydrogen Train India: 5, 10, 15 और 25 रुपए, हाइड्रोजन ट्रेन से किस स्टेशन तक कितना लगेगा किराया, देख लें लिस्ट

किराया ही नहीं, कई चीजों में अलग है ये ट्रेन

इस ट्रेन का किराया 5 रुपये से शुरू होता है, जिससे यह खासतौर पर आम यात्रियों के लिए किफायती विकल्प बन सकती है. किराए के अलावा भी इस ट्रेन की तकनीक भी इसे अलग बनाती है. यह ट्रेन हाइड्रोजन ईंधन से चलती है और चलने के दौरान धुआं नहीं छोड़ती है. इससे सिर्फ पानी की भाप निकलती है. इस ट्रेन में 10 कोच लगाए गए हैं, जिसकी मदद से बड़ी संख्या में यात्री इस ट्रेन का लाभ उठा पाएंगे. यानी इस ट्रेन से प्रदूषण का खतरा भी नहीं है और इसका किराया यात्रियों की जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Jul 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Hydrogen Train Hydrogen Train Fare
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