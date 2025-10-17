हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिवाली पर इस योजना में शुरू करें निवेश, जमा कर सकते हैं लाखों का फंड

दिवाली पर इस योजना में शुरू करें निवेश, जमा कर सकते हैं लाखों का फंड

Kisan Vikas Patra Scheme: दिवाली पर पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश करें और सुरक्षित तरीके से लंबे समय में अपना पैसा दोगुना करें. जानें आवेदन का तरीका क्या है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 17 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Kisan Vikas Patra Scheme: दिवाली सिर्फ रोशनी और त्योहार का मौका नहीं बल्कि नए निवेश की शुरुआत के लिए भी शुभ मानी जाती है. ऐसे में अगर आप सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश की तलाश में हैं. तो किसान विकास पत्र योजना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इस योजना में निवेश करने पर आपका पैसा न सिर्फ सुरक्षित रहता है बल्कि तय ब्याज दर के साथ दोगुना भी हो जाता है. 

सरकार की ओर से चलाई जा रही इस स्कीम में लंबे समय तक निवेश करके रखने वाले निवेशकों को अच्छा फायदा मिलता है. इस योजना में जोखिम नहीं के बराबर है और आम लोगों को बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है. इस दिवाली अगर आप कुछ सेविंग्स को भविष्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो किसान विकास पत्र एक समझदारी भरा विकल्प साबित हो सकता है. जानें आवेदन का पूरा तरीका.

क्या है किसान विकास पत्र योजना?

किसान विकास पत्र भारतीय डाकघर की एक सरकारी बचत योजना है. जिसे छोटे निवेशकों के लिए शुरू किया गया था. इस योजना में आप कम से कम 1000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है. इस योजना मौजूदा ब्याज दर की बात की जाए तो इसमें 7.5 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है. जो हर छह महीने में कंपाउंड होता है. 

इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड करीब 115 महीने यानी लगभग 9 साल 7 महीने होता है. जिसके बाद निवेश की गई रकम डबल हो जाती है. इसे किसी भी डाकघर या चुनिंदा बैंक शाखा से खरीदा जा सकता है. किसान विकास पत्र को सिंगल या जॉइंट नाम से भी लिया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है.

योजना में क्या हैं फायदें?

किसान विकास पत्र का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह से सरकारी गारंटी के साथ आता है. इसका मतलब है कि निवेश में किसी भी तरह का जोखिम नहीं होता. यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो स्थिर रिटर्न चाहते हैं और लंबी अवधि तक पैसा निवेशित रख सकते हैं. आप चाहें तो इसे अपने बच्चों के नाम पर भी खुलवा सकते हैं ताकि भविष्य में पढ़ाई या शादी के लिए अच्छा फंड तैयार हो सके. 

हालांकि निवेश के बाद शुरुआती दो साल और छह महीने तक इसमें पैसे निकालने की परमिशन नहीं होती. इसके बाद जरूरत पड़ने पर समय से पहले पैसा निकाला जा सकता है. कुल मिलाकर किसान विकास पत्र ऐसी स्कीम है जो धीरे-धीरे आपको एक बड़ी रकम जुटाने में मदद करती है और वित्तीय सुरक्षा भी देती है.

कैसे करें आवेदन?

किसान विकास पत्र में आवेदन करना काफी आसान है. इसके लिए नजदीकी डाकघर या बैंक ब्रांच जाना होगा. वहां आपको योजना का फॉर्म भरना होगा. फॉर्म में अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और इन्वेस्टमेंट अमाउंट दर्ज करना होगा. इसे साथ में आधार कार्ड और पहचान-पते के दस्तावेज़ जमा करना जरूरी है. इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से जमा किय जा सकता है. 

Published at : 17 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Kisan Vikas Patra Investment Scheme Utility News
