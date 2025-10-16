दिवाली पर ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, पटाखे ले जाने को लेकर हैं सख्त नियम

ऐसा करने पर यह रेलवे एक्ट के तहत अपराध माना जाता है. यह नियम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. रेलवे का कहना है कि दिवाली जैसे मौकों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है और ट्रेन में पटाखे जैसी चीजें ले जाना हादसे को न्योता दे सकता है.