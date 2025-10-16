दिवाली के लिए दिल्ली के इन बाजारों से खरीदें सस्ती डेकोरेटिव लाइट्स, बच जाएंगे काफी रुपये

दिल्ली के चांदनी चौक में भी दिवाली के दौरान खूब रौनक देखने को मिलती है. यहां दुकानों पर एक से बढ़कर एक डिजाइनर लाइटें मिलती हैं. रिमोट से चलने वाली स्मार्ट एलईडी लाइटें, रंग बदलने वाली स्ट्रिंग्स और झिलमिल करती झालरें यहां काफी बिकती हैं. दुकानदार ग्राहकों को सेट में खरीदने पर डिस्काउंट भी देते हैं.