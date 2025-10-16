हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिवाली के लिए दिल्ली के इन बाजारों से खरीदें सस्ती डेकोरेटिव लाइट्स, बच जाएंगे काफी रुपये

दिवाली के लिए दिल्ली के इन बाजारों से खरीदें सस्ती डेकोरेटिव लाइट्स, बच जाएंगे काफी रुपये

Cheap Decorative Lights For Diwali: दिवाली से पहले दिल्ली के थोक बाजारों में सस्ती और खूबसूरत डेकोरेटिव लाइट्स की धूम है. यहां से खरीदारी कर आप घर सजा सकते हैं और अच्छे खासे रुपये बचा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Oct 2025 05:03 PM (IST)
Cheap Decorative Lights For Diwali: दिवाली से पहले दिल्ली के थोक बाजारों में सस्ती और खूबसूरत डेकोरेटिव लाइट्स की धूम है. यहां से खरीदारी कर आप घर सजा सकते हैं और अच्छे खासे रुपये बचा सकते हैं.

दिवाली अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है. हर साल की तरह इस बार भी लोग अपने घरों की सफाई और सजावट में जुट गए हैं. साफ-सफाई के बाद घर को लाइटों से सजाना दिवाली की तैयारी का अहम हिस्सा होता है. रंग-बिरंगी डेकोरेटिव लाइटें घर की रौनक बढ़ा देती हैं और त्योहार का माहौल और भी खूबसूरत बना देती हैं.

दिवाली पर अच्छी क्वालिटी की लाइटें खरीदने के लिए अक्सर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं. लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे थोक बाजार हैं. जहां से आप डेकोरेटिव लाइटें बेहद सस्ते दामों में खरीद सकते हैं. यहां मिलने वाली लाइटें न सिर्फ खूबसूरत होती हैं. बल्कि टिकाऊ भी होती हैं.
दिवाली पर अच्छी क्वालिटी की लाइटें खरीदने के लिए अक्सर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं. लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे थोक बाजार हैं. जहां से आप डेकोरेटिव लाइटें बेहद सस्ते दामों में खरीद सकते हैं. यहां मिलने वाली लाइटें न सिर्फ खूबसूरत होती हैं. बल्कि टिकाऊ भी होती हैं.
इन बाजारों में दिवाली से पहले ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगती है. दिल्ली का सदर बाजार हर चीज के थोक दाम के लिए जाना जाता है. यहां आपको डेकोरेटिव लाइटों की लंबी रेंज मिल जाएगी. झूमर, दीये, फैंसी लाइटें, एलईडी स्ट्रिंग्स और झिलमिल करती लाइट लड़ियां यहां बेहद सस्ती मिलती हैं.
इन बाजारों में दिवाली से पहले ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगती है. दिल्ली का सदर बाजार हर चीज के थोक दाम के लिए जाना जाता है. यहां आपको डेकोरेटिव लाइटों की लंबी रेंज मिल जाएगी. झूमर, दीये, फैंसी लाइटें, एलईडी स्ट्रिंग्स और झिलमिल करती लाइट लड़ियां यहां बेहद सस्ती मिलती हैं.
दिल्ली के चांदनी चौक में भी दिवाली के दौरान खूब रौनक देखने को मिलती है. यहां दुकानों पर एक से बढ़कर एक डिजाइनर लाइटें मिलती हैं. रिमोट से चलने वाली स्मार्ट एलईडी लाइटें, रंग बदलने वाली स्ट्रिंग्स और झिलमिल करती झालरें यहां काफी बिकती हैं. दुकानदार ग्राहकों को सेट में खरीदने पर डिस्काउंट भी देते हैं.
दिल्ली के चांदनी चौक में भी दिवाली के दौरान खूब रौनक देखने को मिलती है. यहां दुकानों पर एक से बढ़कर एक डिजाइनर लाइटें मिलती हैं. रिमोट से चलने वाली स्मार्ट एलईडी लाइटें, रंग बदलने वाली स्ट्रिंग्स और झिलमिल करती झालरें यहां काफी बिकती हैं. दुकानदार ग्राहकों को सेट में खरीदने पर डिस्काउंट भी देते हैं.
अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और लाइटिंग के शौकीन हैं. तो भागीरथ पैलेस आपके लिए बेस्ट जगह है. यह दिल्ली का सबसे पुराना और बड़ा इलेक्ट्रिक बाजार है. यहां आपको थोक दाम में डेकोरेटिव लाइटों की ढेरों वैराइटी मिल जाएंगी.
अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और लाइटिंग के शौकीन हैं. तो भागीरथ पैलेस आपके लिए बेस्ट जगह है. यह दिल्ली का सबसे पुराना और बड़ा इलेक्ट्रिक बाजार है. यहां आपको थोक दाम में डेकोरेटिव लाइटों की ढेरों वैराइटी मिल जाएंगी.
पूर्वी दिल्ली का लक्ष्मी नगर मार्केट भी दिवाली की खरीदारी के लिए काफी मशहूर है. यहां आपको ट्रेंडी और बजट फ्रेंडली एलईडी लाइटें, झूमर और झिलमिल करती झालरें आसानी से मिल जाएंगी. कई दुकानों पर ऑफर और पैक डील भी चलती हैं. जिससे जेब पर कम असर पड़ता है.
पूर्वी दिल्ली का लक्ष्मी नगर मार्केट भी दिवाली की खरीदारी के लिए काफी मशहूर है. यहां आपको ट्रेंडी और बजट फ्रेंडली एलईडी लाइटें, झूमर और झिलमिल करती झालरें आसानी से मिल जाएंगी. कई दुकानों पर ऑफर और पैक डील भी चलती हैं. जिससे जेब पर कम असर पड़ता है.
करोल बाग में भी लाइटिंग का अच्छा कलेक्शन देखने को मिलता है. यहां की दुकानों में घर के इंटीरियर के हिसाब से डिजाइनर लाइटें, टेबल लैंप और स्मार्ट एलईडी बल्ब्स मिलते हैं. दिवाली सीजन में कई दुकानदार कस्टमाइज्ड डेकोरेटिव लाइटें भी तैयार करते हैं.
करोल बाग में भी लाइटिंग का अच्छा कलेक्शन देखने को मिलता है. यहां की दुकानों में घर के इंटीरियर के हिसाब से डिजाइनर लाइटें, टेबल लैंप और स्मार्ट एलईडी बल्ब्स मिलते हैं. दिवाली सीजन में कई दुकानदार कस्टमाइज्ड डेकोरेटिव लाइटें भी तैयार करते हैं.
Published at : 16 Oct 2025 05:01 PM (IST)
Embed widget