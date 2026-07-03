हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर भूलकर भी न करें स्मोकिंग, भरना पड़ेगा जुर्माना, साथ ही होगी कार्रवाई

Train News: ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर भूलकर भी न करें स्मोकिंग, भरना पड़ेगा जुर्माना, साथ ही होगी कार्रवाई

Railway Rule: क्या आपका भी ट्रेन से आना-जाना लगा रहता है जान लें, अगर रेलवे परिसर या ट्रेन में कोई यात्री धूम्रपान करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 03 Jul 2026 04:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अन्य नियम उल्लंघन भी सख्त कार्रवाई के दायरे में।

Railway Rule: ट्रेन से सफर करते हैं तो रेलवे के नियमों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है. आपने भी देखा होगा रेलवे परिसर या ट्रेन में कुछ लोग स्मोकिंग करते दिखाई देते हैं ऐसा करना रेलवे के नियमों के सख्त खिलाफ है, लेकिन अब अगर कोई ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर सिगरेट, तंबाकू और बीडी का इस्तेमाल करता मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसलिए रेलवे के नियमों की जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है. 

सिगरेट, बीड़ी पीते पकड़े गए तो देना पड़ेगा जुर्माना

रेल मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किए हैं. नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर भी सिगरेट बीड़ी या अन्य चीजों का उपयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अगर आप धूम्रपान करते पकड़े गए तो 2 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आपको ट्रेन से उतारा भी जा सकता है. 

ग्रेटर नोएडा में लोगों को बिजली बिल पर 10% की छूट क्यों मिलती है? क्या है इसका कारण, समझिए

जुर्माना देने से मना करने पर होगी कार्रवाई

अगर कोई यात्री जुर्माना देने से मना कर देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही बात बढ़ने पर मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है. इसके बाद उस व्यक्ति से 5 हजार तक का जुर्माना लिया जा सकता है 

सिगरेट के अलावा इन चीजों पर भी होगी कार्रवाई

केवल धुम्रपान करने पर ही नहीं होगी कार्रवाई, बल्कि अगर कोई यात्री रेलवे स्टेशन या ट्रेन में नियमों का उल्लंघन करता है तो भी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. जैसे...

  • बिना वैध टिकट यात्रा करना.
  • इस्तेमाल हुई टिकट पर यात्रा करना.
  • रेलवे परिसर में भीख मांगना.
  • महिला कोच में पुरुषों यात्रा करना भी नियमों के खिलाफ है.

इन सभी चीजों को ध्यान रखें और रेलवे के नियमों का पालन करें, ताकि कार्रवाई और जुर्माने से आप बच सकें. 

क्या आप भी उठा सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ? जानें कौन कर सकता है आवेदन

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Smoking Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train News: ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर भूलकर भी न करें स्मोकिंग, भरना पड़ेगा जुर्माना, साथ ही होगी कार्रवाई
Train News: ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर भूलकर भी न करें स्मोकिंग, भरना पड़ेगा जुर्माना, साथ ही होगी कार्रवाई
यूटिलिटी
Electricity Bill: ग्रेटर नोएडा में लोगों को बिजली बिल पर 10% की छूट क्यों मिलती है? क्या है इसका कारण, समझिए
Electricity Bill: ग्रेटर नोएडा में लोगों को बिजली बिल पर 10% की छूट क्यों मिलती है? क्या है इसका कारण, समझिए
यूटिलिटी
Health Tips: सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं? पहले जान लें कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं बिल्कुल मुफ्त
Health Tips: सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं? पहले जान लें कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं बिल्कुल मुफ्त
यूटिलिटी
PMVY: क्या आप भी उठा सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ? जानें कौन कर सकता है आवेदन
क्या आप भी उठा सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ? जानें कौन कर सकता है आवेदन
Advertisement

वीडियोज

Baby Do Die Do: Huma Qureshi की दमदार परफॉर्मेंस, हर सीन रखेगा बांधे
Alpha Movie Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
Alpha Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
'Super Subbu' Cast Interview: Sex Education पर खुलकर बोले सितारे, कहा- हिचकिचाहट नहीं, सही जानकारी जरूरी
Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तीन तलाक, हलाला पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, 'धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'
तीन तलाक, हलाला पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, 'धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'
इंडिया
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
क्रिकेट
इमोशनल हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर रो पड़ी
इमोशनल हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर रो पड़ी
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
बिजनेस
Explained: UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- '2-3 महीने सब्र करें'?
UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- 2-3 महीने सब्र करो
लाइफस्टाइल
Water Park Safety Tips: वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट
वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट
Results
ICAI CA Foundation Result 2026: सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स
सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
ABP NEWS
Viral Video: नदी के बहाव को हल्के में लेना पड़ा भारी, अब जान बचाना मुश्किल
Viral Video: नदी के बहाव को हल्के में लेना पड़ा भारी, अब जान बचाना मुश्किल
ABP NEWS
Viral Video: पांढुर्णा में बिना टिकट ‘वॉटर किंगडम’
Viral Video: पांढुर्णा में बिना टिकट ‘वॉटर किंगडम’
ENT LIVE
Alpha ने किया निराश, Alia Bhatt और Sharvari नहीं दिखा पाईं दम
Alpha ने किया निराश, Alia Bhatt और Sharvari नहीं दिखा पाईं दम
Embed widget