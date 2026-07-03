Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अन्य नियम उल्लंघन भी सख्त कार्रवाई के दायरे में।

Railway Rule: ट्रेन से सफर करते हैं तो रेलवे के नियमों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है. आपने भी देखा होगा रेलवे परिसर या ट्रेन में कुछ लोग स्मोकिंग करते दिखाई देते हैं ऐसा करना रेलवे के नियमों के सख्त खिलाफ है, लेकिन अब अगर कोई ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर सिगरेट, तंबाकू और बीडी का इस्तेमाल करता मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसलिए रेलवे के नियमों की जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है.

सिगरेट, बीड़ी पीते पकड़े गए तो देना पड़ेगा जुर्माना

रेल मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किए हैं. नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर भी सिगरेट बीड़ी या अन्य चीजों का उपयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अगर आप धूम्रपान करते पकड़े गए तो 2 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आपको ट्रेन से उतारा भी जा सकता है.

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जुर्माना देने से मना करने पर होगी कार्रवाई

अगर कोई यात्री जुर्माना देने से मना कर देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही बात बढ़ने पर मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है. इसके बाद उस व्यक्ति से 5 हजार तक का जुर्माना लिया जा सकता है

सिगरेट के अलावा इन चीजों पर भी होगी कार्रवाई

केवल धुम्रपान करने पर ही नहीं होगी कार्रवाई, बल्कि अगर कोई यात्री रेलवे स्टेशन या ट्रेन में नियमों का उल्लंघन करता है तो भी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. जैसे...

बिना वैध टिकट यात्रा करना.

इस्तेमाल हुई टिकट पर यात्रा करना.

रेलवे परिसर में भीख मांगना.

महिला कोच में पुरुषों यात्रा करना भी नियमों के खिलाफ है.

इन सभी चीजों को ध्यान रखें और रेलवे के नियमों का पालन करें, ताकि कार्रवाई और जुर्माने से आप बच सकें.

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