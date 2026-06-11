रेलवे का बड़ा फैसला, अब देश के सभी स्टेशनों का होगा ये जरूरी काम, जानें आप पर क्या होगा असर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारतीय रेलवे स्टेशनों पर व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा, सुरक्षा बढ़ाएगा।

जांच में स्टेशन भवन, बिजली, निकास और अग्निशमन प्रणाली शामिल होंगी।

मकसद आपातकाल से निपटने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।

कमियों को तुरंत सुधारा जाएगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा मजबूत होगी।

Railway Station Safety: रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला किया है. रेलवे ने देशभर के स्टेशनों पर व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला लिया है. इस पहल का मकसद है कि रेलवे परिसरों में मौजूद फायर सेफ्टी मैनजमेंट का मूल्यांकन करना और जहां भी जरूरत हो, वहां पर सुधारात्मक कदम उठाकर सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाना है.

फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जांच की जाएगी. इसमें स्टेशन भवनों की संरचना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, फायर फाइटिंग सिस्टम, पानी की उपलब्धता, पंपिंग और स्प्रिंकलर सिस्टम समेत बाकी फायर सेफ्टी उपायों का आकलन शामिल होगा.

किन व्यवस्थाओं की होगी जांच?

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस ऑडिट का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि रेलवे स्टेशन आग जैसी किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें. साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि स्टेशनों पर लागू सभी फायर सेफ्टी और सुरक्षा मानकों का पालन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो रहा है या नहीं.

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ऑडिट के दौरान जहां भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी या फिर खामी पाई जाएगी, वहां तुरंत ही जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे. इसके लिए अलग अलग विभागों की ज्वाइंट टीमें भी बनाई जाएंगी, जो स्टेशन परिसरों का निरीक्षण करेंगी, और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट एजेंसियों और संबंधित राज्य फायर विभागों की सेवाएं भी ली जाएंगी.

यात्रियों की सुरक्षा को मिलेगी मजबूती

इस कदम पर रेलवे का कहना है कि यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. इसलिए इसी दिशा में फायर सेफ्टी ऑडिट की यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाया जा सकेगा.

फायर सेफ्टी ऑडिट के माध्यम से न केवल संभावित जोखिमों की पहचान की जा सकेगी, बल्कि भविष्य में किसी भी इमरजेंसी स्थिति के दौरान तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी.

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