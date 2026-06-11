Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांचना चाहिए।

Train Cancelled: ट्रेन से करने वाले हैं सफर तो आपके लिए यह खबर बड़े काम की हो सकती है. आगरा डिवीजन के ईदगाह-बांदीकुई रेलखंड पर डबलिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है. इस कारण 11 जून यानी आज से कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा.

उत्तर मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह यात्रा से पहले ट्रेन का शेड्यूल जरूर चेक कर लें, ताकि स्टेशन आकर किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो. रेलवे के आगरा डिवीजन पीआरओ के मुताबिक, मध्य घोसरना, मंडावर महुआ रोड, करणपुरा और बिवाई स्टेशनों पर काम चल रहा है, जिसके चलते रेल यातायात पर असर पड़ेगा.

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रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

ध्यान दें, प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली कुछ ट्रेनें 11 जून से 26 जून तक रद्द रहेंगी.

ट्रेन नंबर 64621 ईदगाह-बांदीकुई रेल सेवा- 11 जून से 26 जून तक (16 ट्रिप) रद्द

ट्रेन नंबर 64622 बांदीकुई-ईदगाह रेल सेवा-11 जून से 26 जून तक (16 ट्रिप) रद्द

देरी से चलेंगी ये ट्रेनें

कई ट्रेनें इस दौरान अपने तय समय से देरी से या रास्ते में रुककर चलेंगी. इनमें शामिल हैं.

ट्रेन नंबर 12495 बीकानेर-कोलकाता साप्ताहिक ट्रेन

11 जून को करीब 1 घंटे आगरा मंडल में रुकेगी.

18 और 25 जून को टोटल 1 घंटे 45 मिनट तक देरी या रुकाव के साथ चलेगी.

ट्रेन नंबर 19616 कामाख्या-उदयपुर सिटी साप्ताहिक ट्रेनय

11 जून को 1 घंटे 40 मिनट रेगुलेट रहेगी.

18 जून को करीब 2 घंटे 10 मिनट तक देरी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 54355 बांदीकुई-बरेली पैसेंजर ट्रेन

18 और 25 जून को करीब 25 मिनट रुककर चलेगी.

रेलवे ने लोगों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेट्स जरूर चेक कर लें, ताकि स्टेशन आने के बाद कोई परेशानी न हो.

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