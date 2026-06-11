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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें, आज से 26 जून तक इन रूटों के यात्रियों को हो सकती है परेशानी, देखिए पूरी लिस्ट

Train Cancelled: रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें, आज से 26 जून तक इन रूटों के यात्रियों को हो सकती है परेशानी, देखिए पूरी लिस्ट

Train Cancelled: आगरा डिवीजन के ईदगाह-बांदीकुई रेलखंड पर डबलिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 11 से 26 जून तक कुछ ट्रेनें रद्द और कई ट्रेनें देरी से चलेंगी. देखिए लिस्ट.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 11 Jun 2026 09:51 AM (IST)
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  • यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांचना चाहिए।

Train Cancelled: ट्रेन से करने वाले हैं सफर तो आपके लिए यह खबर बड़े काम की हो सकती है. आगरा डिवीजन के ईदगाह-बांदीकुई रेलखंड पर डबलिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है. इस कारण 11 जून यानी आज से कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा.

उत्तर मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह यात्रा से पहले ट्रेन का शेड्यूल जरूर चेक कर लें, ताकि स्टेशन आकर किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो. रेलवे के आगरा डिवीजन पीआरओ के मुताबिक, मध्य घोसरना, मंडावर महुआ रोड, करणपुरा और बिवाई स्टेशनों पर काम चल रहा है, जिसके चलते रेल यातायात पर असर पड़ेगा. 

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रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

ध्यान दें, प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली कुछ ट्रेनें 11 जून से 26 जून तक रद्द रहेंगी.

  • ट्रेन नंबर 64621 ईदगाह-बांदीकुई रेल सेवा- 11 जून से 26 जून तक (16 ट्रिप) रद्द
  • ट्रेन नंबर 64622 बांदीकुई-ईदगाह रेल सेवा-11 जून से 26 जून तक (16 ट्रिप) रद्द

देरी से चलेंगी ये ट्रेनें

कई ट्रेनें इस दौरान अपने तय समय से देरी से या रास्ते में रुककर चलेंगी. इनमें शामिल हैं.

  • ट्रेन नंबर 12495 बीकानेर-कोलकाता साप्ताहिक ट्रेन
  • 11 जून को करीब 1 घंटे आगरा मंडल में रुकेगी.
  • 18 और 25 जून को टोटल 1 घंटे 45 मिनट तक देरी या रुकाव के साथ चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 19616 कामाख्या-उदयपुर सिटी साप्ताहिक ट्रेनय
  • 11 जून को 1 घंटे 40 मिनट रेगुलेट रहेगी.
  • 18 जून को करीब 2 घंटे 10 मिनट तक देरी से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 54355 बांदीकुई-बरेली पैसेंजर ट्रेन
  • 18 और 25 जून को करीब 25 मिनट रुककर चलेगी.

रेलवे ने लोगों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेट्स जरूर चेक कर लें, ताकि स्टेशन आने के बाद कोई परेशानी न हो. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 11 Jun 2026 09:51 AM (IST)
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Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancellation
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