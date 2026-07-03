महिलाओं के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 14490 जारी, मिलेगा सुरक्षा कवच, क्या-क्या मदद मिलेंगी?

New Women Helpline Number: भारत सरकार महिलाओं की सुरक्षा का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है. इसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं. महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के लिए NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का भी गठन किया गयाहै. जो महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही साथ सहूलियत और हक भी उन्हें समय- समय पर बताती रहती है. इसी कड़ी में अब हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने औरतों, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए कुछ नया काम किया है.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई पहल

दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की मदद के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है. जिसके जरिए अब ना केवल वो अपनी सुरक्षा के लिए इस नंबर पर कॉल कर पाएंगी, बल्कि ये उनकी कई और मुसीबतों में भी साथ देने वाला है. ये नया हेल्पलाइन नंबर है 14490, ये हेलपलाइन नंबर अब 24 घंटे और सातों दिन आपकी मदद करेगा.

NCW Women Helpline – 14490: A Dedicated Platform for Women's Support 📞



▪️To assist women in distress, NCW operates the 24×7 Women Helpline – 14490, providing a Digital Complaint Registration System for women affected by violence.



▪️This toll-free number acts as an… pic.twitter.com/pTl2gN9yIt — PIB India (@PIB_India) July 3, 2026

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सुरक्षा के साथ मिलेगा और क्या?

सरकारी एजेंसी PIB INDIA ने इसके बारे में बताते हुए अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें बताया गया है कि इस नंबर में सुरक्षा के साथ और क्या- क्या महिलाओं को मिलेगा. इस पोस्ट के साथ लिखा गया है:

मुश्किल या हिंसा जैसी परेशानियों का सामना कर रही महिलाओं की मदद के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने 24×7 महिला हेल्पलाइन 14490 शुरू की है. इसके जरिए महिलाएं अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकती हैं और तुरंत सहायता पा सकती हैं.

ये टोल-फ्री नंबर 14490 याद रखने में आसान है और इसे NCW की पहले से चल रही हेल्पलाइन 7827170170 से जोड़ा गया है.

18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कोई भी महिला या युवती इस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकती है. यहां वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद प्राप्त कर सकती हैं.

इस हेल्पलाइन पर अनुभवी मनोवैज्ञानिक और काउंसलर मौजूद रहते हैं, जो महिलाओं की बात संवेदनशीलता से सुनते हैं, उन्हें सही सलाह देते हैं और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता उपलब्ध कराने में मदद करते हैं.

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तो यदि अब आप अकेले हैं या किसी मुसीबत में हैं तभी इस नंर पर संपर्क कर सकते हैं, ऐसा बिलकुल भी नहीं हैं. यदि आप किसी निजी परेशानी से भी गुजर रहे हैं तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. यहां आपको उचित सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी.