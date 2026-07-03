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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीWomen Helpline: महिलाओं के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 14490 जारी, मिलेगा सुरक्षा कवच, क्या-क्या मदद मिलेंगी?

Women Helpline: महिलाओं के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 14490 जारी, मिलेगा सुरक्षा कवच, क्या-क्या मदद मिलेंगी?

Women Helpline: NCW ने महिलाओं के लिए एक नया हेल्पलइन नंबर शुरू किया है. जिससे अब महिलाओं को सुरक्षा के साथ कई सारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी. आइये बताते हैं इसके बारे में.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 03 Jul 2026 05:21 PM (IST)
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New Women Helpline Number: भारत सरकार महिलाओं की सुरक्षा का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है. इसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं. महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के लिए NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का भी गठन किया गयाहै. जो महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही साथ सहूलियत और हक भी उन्हें समय- समय पर बताती रहती है. इसी कड़ी में अब हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने औरतों, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए कुछ नया काम किया है.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई पहल
दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की मदद के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है. जिसके जरिए अब ना केवल वो अपनी सुरक्षा के लिए इस नंबर पर कॉल कर पाएंगी, बल्कि ये उनकी कई और मुसीबतों में भी साथ देने वाला है. ये नया हेल्पलाइन नंबर है 14490, ये हेलपलाइन नंबर अब 24 घंटे और सातों दिन आपकी मदद करेगा.

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सुरक्षा के साथ मिलेगा और क्या?
सरकारी एजेंसी PIB INDIA ने इसके बारे में बताते हुए अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें बताया गया है कि इस नंबर में सुरक्षा के साथ और क्या- क्या महिलाओं को मिलेगा. इस पोस्ट के साथ लिखा गया है:

  • मुश्किल या हिंसा जैसी परेशानियों का सामना कर रही महिलाओं की मदद के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने 24×7 महिला हेल्पलाइन 14490 शुरू की है. इसके जरिए महिलाएं अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकती हैं और तुरंत सहायता पा सकती हैं.
  • ये टोल-फ्री नंबर 14490 याद रखने में आसान है और इसे NCW की पहले से चल रही हेल्पलाइन 7827170170 से जोड़ा गया है.
  • 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कोई भी महिला या युवती इस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकती है. यहां वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद प्राप्त कर सकती हैं.
  • इस हेल्पलाइन पर अनुभवी मनोवैज्ञानिक और काउंसलर मौजूद रहते हैं, जो महिलाओं की बात संवेदनशीलता से सुनते हैं, उन्हें सही सलाह देते हैं और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता उपलब्ध कराने में मदद करते हैं.

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तो यदि अब आप अकेले हैं या किसी मुसीबत में हैं तभी इस नंर पर संपर्क कर सकते हैं, ऐसा बिलकुल भी नहीं हैं. यदि आप किसी निजी परेशानी से भी गुजर रहे हैं तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. यहां आपको उचित सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 03 Jul 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Women Helpline NCW 24x7 Women Helpline
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