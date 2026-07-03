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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीElectricity Bill: ग्रेटर नोएडा में लोगों को बिजली बिल पर 10% की छूट क्यों मिलती है? क्या है इसका कारण, समझिए

Electricity Bill: ग्रेटर नोएडा में लोगों को बिजली बिल पर 10% की छूट क्यों मिलती है? क्या है इसका कारण, समझिए

Greater Noida Electricity Bill: क्या आप यूपी के ग्रेटर नोएडा के NPCL क्षेत्र में रहते हैं तो आपको बिजली बिल पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है, लेकिन आप जानते हैं यह छूट आपको क्यों दी जा रही है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 03 Jul 2026 03:26 PM (IST)
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  • अधिक वसूली वापसी तक छूट जारी रहेगी।

Greater Noida Electricity Bill: तापमान के बढ़ते ही घरों में एसी, कूलर का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिजली बिल भी ज्यादा आने लगता है. ऐसे में अगर बिल पर कुछ छूट मिल जाए तो इससे कितनी राहत मिल सकती है. अगर आप यूपी के ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि यहां रहने वाले उपभोक्ताओं को लंबे समय से बिजली बिल में 10 प्रतिशत की छूट मिल रही है. लेकिन अभी भी कई लोगों को यह नहीं पता है कि आखिर यह छूट क्यों दी जा रही है? अगर आप भी नहीं जानते तो आज ही जान लीजिए. 

इन यूजर्स को सरकार की तरफ से मिलती है राहत

यूपी के विद्युत नियामक आयोग ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भी बिजली बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. इसके साथ ही आयोग ने नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड यानी NPCL इलाके के यूजर्स को बिजली बिल पर 10 प्रतिशत मिलने वाली छूट को भी जारी रखा है. यानी इसमें भी कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है और उपभोक्ता को 10 प्रतिशत की छूट अभी भी दी जाएगी. 

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10 प्रतिशत छूट मिलने की वजह क्या है?

राज्य विद्युत नियामक आयोग यानी UPERC के मुताबिक, छूट मिलने के पीछे की वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में बिजली कंपनी ने अलग-अलग खर्चों के नाम पर यूजर्स से जरूरत से ज्यादा पैसे ले लिए थे. यहीं वजह है कि अब यूजर्स को बिजली बिल पर 10 प्रतिशत की छूट राहत देने के लिए दी जा रही है. यह अतिरिक्त राशि लगभग 1500 करोड़ रुपये के आसपास थी. 

कब तक दी जाएगी छूट?

  • नियमों के मुताबिक, बिजली कंपनी अतिरिक्त वसूले गए पैसे को अपने पास नहीं रख सकती हैं.
  • यही कारण है कि आयोग ने निर्देश दिए कि यह पैसे यूजर्स को छूट के तौर पर वापस किए जाए.
  • इसी वजह से यूजर्स को हर महीने के बिजली बिल पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.
  • यह छूट तक तब दी जाएगी, जब तक अतिरिक्त वसूली गई रकम पूरी नहीं हो जाती है. 

उपभोक्ता को हो रहा है फायदा

हर महीने बिजली बिल पर मिल रही छूट के कारण यूजर्स को राहत मिल रही है और उनको महीने के खर्च को कम करने के लिए भी मददगार साबित हो रही है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 03 Jul 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill Greater Noida Utility News UP NEWS
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