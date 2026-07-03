EPFO: पीएफ क्लेम-पासबुक सर्विस में क्या हुआ बदलाव? 8 दिनों बाद खुली ईपीएफओ वेबसाइट

EPFO Update 2026: करीब आठ दिन तक तकनीकी अपग्रेड के वजह से बंद रहने के बाद कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) का ऑनलाइन पोर्टल फाइनली अब चालू हो गया है. लंबे समय तक मेंटेनेंस और सिस्टम अपडेट के बाद अब सदस्य और नियोक्ता दोबारा इसकी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे. EPFO के मुताबिक, अब भी शुरुआत में कुछ ऑनलाइन सुविधाओं के काम करने में हल्की देरी या थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आ सकती है.

EPFO का कहना है कि पोर्टल को पहले से काफी तेज और बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर डेटाबेस और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है. इसका खास मकसद फ्यूचर में यूजर्स को ज्यादा बेहतर और भरोसेमंद सेवाएं मिल सकें.

क्यों बंद रही थी वेबसाइट?

EPFO की वेबसाइट करीब एक सप्ताह तक मेंटेनेंस और तकनीकी अपग्रेड के कारण बंद कर गई थी. पहले इस सेवा को 29 जून से शुरू करने की योजना की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1 जुलाई और 3 जुलाई 2026 कर दी गई. वहीं, आज दोपहर के बाद वेबसाइट दोबारा शुरू की जा चुकी है और साथ ही सभी प्रमुख सेवाएं धीरे-धीरे नॉर्मल होती दिखाई दे रही है.

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क्लेम और पासबुक सर्विस में क्या बदला?

EPFO के मुताबिक, अब पीएफ क्‍लेम और सर्विस रिक्वेस्‍ट को चरणबद्ध तरीके से प्रोसेस किए जाएंगे. शुरुआती दो सप्ताह तक हर आवेदन की अतिरिक्त वेरिफिकेशन और सत्यापन किया जाएगा, ताकि सिस्टम में किसी भी तरह की कोई खराबी न हो और वह पूरी तरह सही तरीके से काम करे. इस दौरान पीएफ क्लेम, पासबुक और कुछ अन्य ऑनलाइन सेवाओं के प्रॉसेस में ज्यादा समय लग सकता है. फिलहाल सभी सेवाएं अब इस्तेमाल किए जाने के लिए उपलब्ध हैं.

EPFO का कहना है कि सिस्टम को पहले से ज्यादा बेहतर, तेज और सुरक्षित बनाने के लिए सभी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है. हालांकि उन्होंने यह यह जानकारी नहीं दी है कि अपग्रेड के बाद पासबुक या क्लेम सेवा में कौन-कौन से नए फीचर जोड़े गए हैं और प्रोसेस अब पहले के मुकाबले कितना आसान हो जाएगा.

EPFO ने सदस्यों के लिए जारी की अहम सलाह

एक ही क्लेम या अनुरोध को बार-बार सबमिट न करें.

जरूरत न होने पर बार-बार लॉगिन करने या क्लेम का स्टेटस चेक करने से बचें.

तकनीकी अपग्रेड के दौरान सभी सदस्‍यों धैर्य रखें.

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