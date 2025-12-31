हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनए साल में कम हो सकता है सुकन्या योजना पर ब्याज, क्या पहले से जमा रकम पर भी होगा असर?

नए साल में कम हो सकता है सुकन्या योजना पर ब्याज, क्या पहले से जमा रकम पर भी होगा असर?

Sukanya Samriddhi Yojana: नए साल में सुकन्या योजना को लेकर ब्याज दर में बदलाव की चर्चा है. पैरेंट्स जानना चाहते हैं कि इसका असर सेविंग और भविष्य की प्लानिंग पर कैसे पड़ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 31 Dec 2025 01:20 PM (IST)
Sukanya Samriddhi Yojana: देश में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को सबसे बड़ी और भरोसेमंद स्कीम माना जाता है. यही वजह है कि लाखों पैरेंट्स ने इस योजना के तहत अपनी बेटियों के नाम पर अकाउंट खुलवाए हैं. नया साल शुरू होते ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर सवाल तेज हो जाते हैं और सुकन्या योजना भी इससे अलग नहीं है. 

इन दिनों चर्चा है कि आने वाले समय में इस योजना पर मिलने वाला ब्याज कम हो सकता है. ऐसे में पैरेंट्स यह जानना चाहते हैं कि अगर ब्याज दर बदली तो क्या पहले से जमा रकम पर भी असर पड़ेगा. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

क्या कम होगी सुकन्या योजना की ब्याज दर?

सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर सरकार समय समय पर रिव्यू करती है. यह फैसला पूरी तरह बाजार की  कंडीशन, महंगाई और दूसरी छोटी बचत योजनाओं के रिटर्न को देखकर लिया जाता है. जब बैंक एफडी या अन्य स्कीम्स में बदलाव होता है. तो उसका असर यहां भी दिख सकता है. नए साल के आसपास यह चर्चा इसलिए तेज हो जाती है.

क्योंकि  इंटरेस्ट रेट का  रिव्यू एक तय अंतराल पर होता है. ऐसे में निवेशकों को चिंता रहती है कि लंबे समय तक चलने वाली इस योजना में अगर ब्याज घटा. तो मैच्योरिटी अमाउंट पर फर्क पड़ सकता है. हालांकि आपको बता दें इसे लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है. 

पहले से जमा रकम पर असर होगा?

अब इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है अगर ब्याज दर कम होती है. तो क्या पहले से जमा रकम पर इसका असर पड़ेगा? तो आपको बता दें अगर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर में बदलाव होता भी है. तो पहले से जमा रकम को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. इस स्कीम में ब्याज हर साल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और जिस साल जो दर लागू होती है.

वही उस साल की बैलेंस पर जुड़ती है. जमा पैसा पूरी तरह सेफ रहती है. यह एक लॉन्ग टर्म प्लान है. इसलिए थोड़े बहुत बदलाव से इसपर ज्यादा असर नहीं होता है. यही वजह है ज्यादातकर लोग इस योजना को बेटी के भविष्य के लिए एक भरोसेमंद और स्टेबल सेविंग ऑप्शन मानते हैं.

Published at : 31 Dec 2025 01:19 PM (IST)
Embed widget