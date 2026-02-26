हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुखोई, राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 

सुखोई, राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 

शुक्रवार को जैसलमेर में वायुसेना की बड़ी फायर पावर डेमो एक्सरसाइज वायुशक्ति है. उसकी समीक्षा भी राष्ट्रपति करेंगी. तेजस की लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बीच राष्ट्रपति और वायुसेना प्रमुख की ये फ्लाइट बेहद अहम है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 26 Feb 2026 11:30 PM (IST)
Preferred Sources

सुखोई और राफेल के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को जैसलमेर में स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस में उड़ान भरेंगी. इस दौरान एयर चीफ एपी सिंह भी एक दूसरे तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगे. दोनों विमान टू इन सीटर होंगे, जिसमें दोनों को-पायलट के तौर पर मौजूद रहेंगे.

शुक्रवार को जैसलमेर में वायुसेना की बड़ी फायर पावर डेमो एक्सरसाइज वायुशक्ति है. उसकी समीक्षा भी राष्ट्रपति करेंगी. तेजस की लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बीच राष्ट्रपति और वायुसेना प्रमुख की ये फ्लाइट बेहद अहम है.

इससे पहले सुखोई और राफेल में भर चुकीं उड़ान, ऐसा करने वाली पहली राष्ट्रपति

इससे पहले भारत की राष्ट्रपति ने अंबाला से राफेल विमान में उड़ान भरी थी. उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि शक्तिशाली राफेल विमान की पहली उड़ान में मुझमें राष्ट्र की क्षमताओं के प्रति गर्व का भाव और गहरा अनुभव हुआ है.  

भारत के राष्ट्रपति की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, 29 अक्टूबर 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उड़ान भरी थी. वह भारतीय वायुसेना के दो लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति हैं. इससे पहले उन्होंने सुखोई 30 एमकेआई में साल 2023 में उड़ान भरी थी. अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन वह सेना का स्टेशन है, जहां फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी से राफेल विमान लाए गए थे. 

भारतीय सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं. 2025 में 30 मिनट के भीतर द्रौपदी मुर्मु ने करीबन 200 किमी की दूरी तय की थी. तब विमान को 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने उड़ाया था. विमान ने समुद्र तल से लगभग 15 हजार फीट की उंचाई पर और लगभग 700 किमी प्रति घंटे की गति से उड़ान भरी थी.

उस दौरान राष्ट्रपति ने एक संक्षिप्त नोट भी लिखा. तब इसमें उन्होंने लिखा था कि भारतीय वायु सेना के राफेल विमान में अपनी पहली उड़ान के लिए अंबाला वायु सेना स्टेशन आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है. राफेल में उड़ान भरना मेरा एक अविस्मरणीय अनुभव रहेगा. शक्तिशाली राफेल विमान की पहली उड़ान से मुझमें राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं के प्रति गर्व का भाव और गहरा हुआ है. मैं इस सफल उड़ान के लिए भारतीय वायु सेना और अंबाला वायु सेना स्टेशन के पूरे दल को बधाई देती हूं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक का बदला, अफगानिस्तान ने PAK बॉर्डर पर शुरू किए हमले, 7 चौकियों पर किया कब्जा

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 26 Feb 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
President Of India Droupadi Murmu Breaking News Abp News Tejas Flight
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुखोई, राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 
सुखोई, राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 
इंडिया
'न्यूज बनाने और मॉनिटाइज करने के तरीकों का मौलिक रूप बदल रहा AI', डिजिटल न्यूज के फ्यूचर पर बोलीं DNPA चीफ
'न्यूज बनाने और मॉनिटाइज करने के तरीकों का मौलिक रूप बदल रहा AI', डिजिटल न्यूज के फ्यूचर पर बोलीं DNPA चीफ
इंडिया
'मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं...',  उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद पहली बार बोले जगदीप धनखड़ 
'मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं...',  उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद पहली बार बोले जगदीप धनखड़ 
इंडिया
असम में सामने आई कांग्रेस की अंतरकलह! गौरव गोगोई पर कार्यकर्ताओं का गंभीर आरोप, सिर मुंडवाने तक की दी धमकी
असम में सामने आई कांग्रेस की अंतरकलह! गौरव गोगोई पर कार्यकर्ताओं का गंभीर आरोप, सिर मुंडवाने तक की दी धमकी
Advertisement

वीडियोज

Avimukteshwaranand Controversy: गुप्त दरवाजे, स्वीमिंग पूल और खजाना! आश्रम पर चौंकाने वाला खुलासा
Chitra Tripathi: उमर खालिद से कैसे जुड़े राहुल के तार? | Delhi AI Summit | Himachal Police
Bharat Ki Baat: उमर खालिद से राहुल की तुलना! | Rahul Gandhi | BJP Poster | Congress
Sandeep Chaudhary: असल मुद्दों से ध्यान भटकाओ...राहुल को गद्दार बताओ? | Rahul Gandhi | Congress
PM Modi Israel Defence Mega Deal | Iron Dome,Sudarshan Chakra और India का Missile Shield| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुखोई, राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 
सुखोई, राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 
महाराष्ट्र
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा, मां सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने के बाद खाली हुई थी सीट
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा, मां सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने के बाद खाली हुई थी सीट
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में चला बल्ला
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड
विश्व
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? abp न्यूज़ के सवाल पर MEA का जवाब
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? MEA ने दिया जवाब
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
इंडिया
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
हेल्थ
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
जनरल नॉलेज
F 22 Raptor Price: कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget