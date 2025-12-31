2026 में एक भी रुपये का नहीं आएगा बिजली बिल, बस घर में कराना होगा यह छोटा-सा काम

बढ़ते बिजली बिल और लगातार कटौती से आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. गर्मी हो या बरसात घर की जरूरतें पूरी करने के लिए बिजली पर निर्भरता पहले से कहीं ज्यादा हो गई है. ऐसे में हर महीने आने वाला भारी भरकम बिजली बिल लोगों के बजट को बिगाड़ देता है. खासकर मिडिल क्लास और काम आय वाले परिवारों के लिए यह एक बड़ी चिंता बन चुका है. इस परेशानी से राहत दिलाने के लिए अब कई ऐसे ऑप्शन सामने आए हैं, जिससे बिजली के बिल से राहत पाई जा सकती है. दरअसल सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है, जिससे आप अपने भारी-भरकम बिजली के बिल से छुटकारा पा सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि घर में कौन सा छोटा सा काम करना होगा, जिससे 2026 में एक भी रुपये का बिजली का बिल नहीं आएगा.

सरकार चला रही मुफ्त बिजली के लिए योजना

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फरवरी 2024 में शुरू की गई PM Surya Ghar, Muft Bijli Yojana देशभर के घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का मिशन है. इसके तहत घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे लोग अपनी जरूरत की बिजली खुद बना सकेंगे. सरकार ने इस योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट तय किया था और 2026-27 तक एक करोड़ घरों तक सोलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के तहत अगर घर में सही क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाता है, तो हर महीने करीब 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल सकती है. वहीं जरूरत से ज्यादा बनी बिजली को ग्रिड में भेजा जा सकता है, जिससे उपभोक्ता को एक्स्ट्रा फायदा भी मिल सकता है. इससे न सिर्फ बिजली बिल कम होता है, बल्कि फ्यूचर की बढ़ती बिजली दरों से भी राहत मिलती है.

योजना के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी?

सरकार सोलर पैनल लगाने पर सीधी सब्सिडी देती है. यह सब्सिडी सिस्टम की क्षमता के आधार पर तय की गई है. 1 किलोवाट सिस्टम पर 30 हजार रुपये तक की सहायता मिलती है. वहीं 2 किलोवाट सिस्टम पर 60 हजार तक सब्सिडी दी जाती है. इसके अलावा 3 किलोवाट से ज्यादा सिस्टम पर अधिकतम 78,000 की मदद सरकार की ओर से की जाती है. इस योजना का फायदा वहीं लोग ले सकते हैं, जो भारत के नागरिक है और जिनके पास घर और वैध बिजली कनेक्शन है. इसके अलावा शर्त यह है कि आवेदक ने पहले किसी अन्य सोलर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो. वहीं घर की छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए.

योजना का लाभ पाने के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन?

पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है.

इसमें आवेदक को सबसे पहले www.pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है.

इसके बाद बिजली उपभोक्ता नंबर डालकर आवेदन किया जाता है.

अब DISCOM से तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद रजिस्टर्ड वेंडर के जरिए सोलर पैनल लगाया जाता है.

वहीं इंस्टॉलेशन और निरीक्षण पूरा होने के बाद नेट मीटर लगाया जाता है और फिर सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है.

