महिलाएं इलेक्ट्रिक बाइक चलाएंगी कमाएंगी पैसे, जान लें इस स्कीम के बारे में

Delhi E Bike Didi Scheme: दिल्ली की नई ई बाइक स्कीम में महिलाएं इलेक्ट्रिक बाइक चलाकर कमाई कर सकेंगी. यह स्कीम महिलाओं को सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और आत्मनिर्भर बनने का नया मौका देने जा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 26 Feb 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi E Bike Didi Scheme: अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने प्रदेश के लोगों के लिए समय समय पर नई योजनाएं लॉन्च करती रहती हैं. इनमें बड़ी संख्या ऐसी स्कीम्स की होती है जो खास तौर पर महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं. जिनका मकसद होता है महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, रोजगार के मौके मिलें और आत्मनिर्भरता मजबूत हो. इसी दिशा में दिल्ली सरकार एक नई पहल की तैयारी में है,

जिसके तहत महिलाएं इलेक्ट्रिक बाइक चलाकर कमाई कर सकेंगी. शहर में अकेले घूमने वाली महिलाओं के लिए यह भरोसेमंद ऑप्शन बन सकता है. तो वहीं दूसरी तरफ महिला ड्राइवर्स के लिए रेगुलर इनकम का जरिया भी तैयार होगा. जान लीजिए कैसे काम करेगी यह योजना.

क्या है ई बाइक दीदी योजना?

ई बाइक दीदी योजना महिलाओं के लिए खास ट्रांसपोर्ट सर्विस के रूप में डिजाइन की जा रही है. इसमें महिला राइडर्स इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक के जरिए महिला यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएंगी. फोकस खासकर पर्यटन स्थलों, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर रहेगा. जो महिलाएं शहर में अकेले ट्रैवल करती हैं.

उनके लिए यह सुरक्षित और किफायती ऑप्शन बन सकता है. शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुनिंदा इलाकों में लागू किया जा सकता है. अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे चलकर इसे पूरे शहर में लागू कर दिया जाएगा. यानी यह मॉडल धीरे धीरे पूरे दिल्ली में देखने को मिल सकता है.

कौन बन सकती है ई बाइक दीदी?

इस योजना के तहत 18 से 40 साल की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. जरूरी शर्तों में दिल्ली की निवासी होना, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना और सरकार की ओर से तय ट्रेनिंग पूरी करना शामिल हो सकता है. ट्रेनिंग में रोड सेफ्टी, ट्रैफिक नियम, बेसिक मेंटेनेंस और कस्टमर हैंडलिंग जैसी चीजें सिखाई जाएंगी.  इसका मकसद सिर्फ बाइक चलाना नहीं. बल्कि प्रोफेशनल सर्विस देना है. पात्रता की शर्तें योजना की औपचारिक मंजूरी के बाद और क्लीयर हो पाएंगी. यह मौका उन महिलाओं के लिए है. जो खुद अपनी कमाई करना चाहती हैं 

बुकिंग कैसे होगी?

इस स्कीम को लागू करने के लिए दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांस्पोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने भारत टैक्स के साथ पार्टनरशिप की है. जिससे महिला यात्री ऐप या वेबसाइट के जरिए ई बाइक बुक कर सकेंगी. यह सुविधा सिर्फ महिलाओं के लिए सीमित रहेगी. जिससे सेफ्टी पर फोकस बना रहे. सभी ई बाइकों में GPS ट्रैकिंग जैसे सेफ्टी फीचर होंगे. इसके साथ ही राइडर्स को व्यवहार, लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स और इमरजेंसी हैंडलिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी. 

Published at : 26 Feb 2026 04:16 PM (IST)
Embed widget