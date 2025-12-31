हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी2026 में किस दिन से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कितनी बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?

2026 में किस दिन से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कितनी बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में उम्मीदें तेज हैं. सैलरी बढ़ोतरी लेकर चर्चाएं चल रही हैं. लेकिन असली फायदा कब और कितना मिलेगा? जान लीजिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 31 Dec 2025 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

8th Pay Commission: कल 1 जनवरी यानी साल 2026 का पहला दिन होगा. 31 दिसंबर 2025 के खत्म होने के साथ 7वां वेतन आयोग भी खत्म हो जाएगा. एक वेतन आयोग 10 साल के लिए लागू होता है और 1 जनवरी 2026 को 7वां वेतन आयोग की अवधि पूरी हो जाएगी. वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी ऐसे माहौल में हर कर्मचारी यही जानना चाहता है कि अब सैलरी में कितनी राहत मिलने वाली है. 

इसी वजह से 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 जनवरी 2026 से ही वेतन बढ़ जाएगा या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा. डीए, एरियर और नई बेसिक सैलरी को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं. सरकार की तरफ से आयोग को मंजूरी मिलना एक पॉजिटिव संकेत जरूर है. लेकिन 8वां वेतन आयोग किस दिन से लागू होगा और उसमें कितनी सैलरी बढ़ोतरी होगी. क्या है इसे लेकर अपडेट जान लीजिए इस बारे में पूरी डिटेल.

8वां वेतन आयोग कब से लागू माना जाएगा?

सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही मानी जाएगी. इसका मतलब यह है कि नई सैलरी जब भी लागू होगी उसकी गणना इसी तारीख से होगी. यही वजह है कि कर्मचारी एरियर को लेकर काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं. हालांकि प्रभावी तारीख और असल में सैलरी मिलने की तारीख अलग अलग होती है. पहले भी ऐसा हो चुका है कि बढ़ी हुई सैलरी बाद में मिली. 

लेकिन एरियर पुराने डेट से दिया गया. इसलिए कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी लेकिन यह मान लेना कि उसी दिन सैलरी बढ़ कर मिलने लगेगी. यह बात कहना मुश्किल है क्योंकि वेतन आयोग लागू होने के बाद उसे पूरे तौर से प्रभावी होने में कुछ समय जरूर लगता है.  

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

सैलरी में बढ़ोतरी पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी. यही वह नंबर है जिस पर पूरा खेल टिका होता है. अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 2.15 रखा जाता है. तो सैलरी में लगभग 20 से 35 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यानी बढ़ोतरी होगी लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा. वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर इससे ज्यादा तय किया गया. तो सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. 

पे लेवल के हिसाब से इतना आएगा फर्क

अलग अलग लेवल पर इसका फर्क साफ नजर आएगा. जिन कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है. उनकी नई बेसिक 38 हजार से 40 हजार रुपये तक पहुंच सकती है. जिनकी बेसिक करीब 35 हजार रुपये है उनकी सैलरी 75 हजार रुपये के आसपास जा सकती है. सीनियर लेवल पर फायदा और ज्यादा होगा और टॉप लेवल के अधिकारियों की सैलरी 3 से 5 लाख रुपये तक पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है. 

यह भी पढ़ें: 2026 में एक भी रुपये का नहीं आएगा बिजली बिल, बस घर में कराना होगा यह छोटा-सा काम

Published at : 31 Dec 2025 11:22 AM (IST)
Tags :
Utility News 8th Pay Commission Salary Increase
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Cabinet Expansion: नए साल में इन नेताओं को बड़ा तोहफा दे सकती है BJP, कुछ को लगेगा झटका!
यूपी में नए साल में इन नेताओं को बड़ा तोहफा दे सकती है BJP, कुछ को लगेगा झटका!
इंडिया
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
क्रिकेट
साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला और आखिरी शतक किसने ठोका? जानें तीनों फॉर्मेट की पूरी लिस्ट
साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला और आखिरी शतक किसने ठोका? जानें तीनों फॉर्मेट की पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Nainital में आग लगने से मचा हड़कंप, पार्किंग में खड़े कई वाहन जलकर हुए खाक | Breaking | Uttrakhand
India Economy Growth: Japan को पीछे छोड़ भारत बना दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था | Breaking
Mobile Recharge फिर महंगा? | 2026 तक Telecom Companies की Bumper कमाई | Airtel, Jio, Vi| Paisa Live
Jaipur के Neerja Modi स्कूल की मान्यता रद्द, छात्रा की मौत मामले में CBSE ने की कार्रवाई
IPO Market 2025 | Record Funding, लेकिन निवेशकों को क्यों नहीं मिला Return? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Cabinet Expansion: नए साल में इन नेताओं को बड़ा तोहफा दे सकती है BJP, कुछ को लगेगा झटका!
यूपी में नए साल में इन नेताओं को बड़ा तोहफा दे सकती है BJP, कुछ को लगेगा झटका!
इंडिया
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
क्रिकेट
साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला और आखिरी शतक किसने ठोका? जानें तीनों फॉर्मेट की पूरी लिस्ट
साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला और आखिरी शतक किसने ठोका? जानें तीनों फॉर्मेट की पूरी लिस्ट
ओटीटी
New Year 2026: 'द फैमिली मैन 3' से 'क्रिमिनल जस्टिस 4' तक, नए साल पर घर बैठे OTT पर एंजॉय करें ये 10 धमाकेदार सीरीज, जानें- कहां हैं अवेलेबल
नए साल पर घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय करें ये 10 धमाकेदार सीरीज, यकीन मानिए मजा आ जाएगा
यूटिलिटी
2026 में एक भी रुपये का नहीं आएगा बिजली बिल, बस घर में कराना होगा यह छोटा-सा काम
2026 में एक भी रुपये का नहीं आएगा बिजली बिल, बस घर में कराना होगा यह छोटा-सा काम
नौकरी
राजस्थान फोरेंसिक लैब में होगी इतने पदों पर भर्ती, ऐसे कर सकते हैं आसानी से अप्लाई
राजस्थान फोरेंसिक लैब में होगी इतने पदों पर भर्ती, ऐसे कर सकते हैं आसानी से अप्लाई
जनरल नॉलेज
कौन थे नूर खान, जिसके नाम पर बने पाकिस्तानी एयरबेस को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था तबाह?
कौन थे नूर खान, जिसके नाम पर बने पाकिस्तानी एयरबेस को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था तबाह?
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget