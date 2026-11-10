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पोस्ट ऑफिस ATM से एक दिन में कितने रुपये निकलेंगे, लिमिट जान लें

पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से ATM के द्वारा रोजाना अधिकतम तौर पर 25 हजार रुपये निकाले जा सकते हैं. अपने ATM पर 5 ट्रांजैक्शन मुफ्त हैं. लिमिट पार हो जाने पर निकासी और अन्य सेवाओं पर शुल्क लगेगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Nov 2026 12:11 PM (IST)
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अगर आपका सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है और आप ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जुड़े कुछ जरूरी नियम जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को बचत खाते से ATM के जरिए पैसे निकालने की सुविधा देता है.

इस सुविधा का इस्तेमाल करते समय रोजाना पैसे निकालने की सीमा, न्यूनतम बैलेंस और अतिरिक्त ट्रांजैक्शन चार्ज का ध्यान रखना जरूरी है. इन नियमों की जानकारी होने से आप बिना किसी परेशानी के अपने पैसों का लेनदेन कर सकते हैं.

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पोस्ट ऑफिस ATM पर कितने ट्रांजैक्शन फ्री?

पोस्ट ऑफिस अपने ATM पर ग्राहकों को हर महीने 5 फ्री फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है. वहीं, दूसरे बैंकों के ATM का इस्तेमाल करने पर फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या अलग-अलग है.

छह मेट्रो शहरों में दूसरे बैंकों के ATM पर हर महीने 3 ट्रांजैक्शन मुफ्त मिलते हैं. जबकि नॉन-मेट्रो शहरों में यह सीमा 5 ट्रांजैक्शन की है. इसमें पैसे निकालने के साथ बैलेंस चेक करने जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं.

एक दिन में अधिकतम 25 हजार निकालने की सुविधा

पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) धारक ATM के जरिए एक दिन में अधिकतम 25 हजार तक की रकम निकाल सकते हैं. हालांकि, एक बार में पैसे निकालने की अधिकतम सीमा 10 हजार निर्धारित की गई है. यानी अगर किसी ग्राहक को पूरे 25 हजार निकालने हैं, तो उसे एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने होंगे.

इसके अलावा, ग्राहकों को अपने खाते में कम से कम 500 रुपये का बैलेंस बनाए रखना जरूरी है. ATM से पैसे निकालने के बाद खाते में यह न्यूनतम रकम रहनी चाहिए. अगर निकासी की रकम तय सीमा से ज्यादा होती है या खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो ट्रांजैक्शन अस्वीकार हो सकता है.

खाते में 500 रुपये से कम बैलेंस होने पर लगेगा शुल्क

पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज हर महीने की 10 तारीख से लेकर महीने के आखिरी दिन तक के सबसे कम बैलेंस के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है. इस ब्याज को सालाना आधार पर खाते में जमा किया जाता है.

वहीं, अगर साल के आखिरी दिन खाते में 500 रुपये से कम बैलेंस रहता है, तो 50 रुपये का अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगाया जा सकता है. ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें और ATM से पैसे निकालने से पहले ट्रांजैक्शन लिमिट जरूर जांच लें.

फ्री लिमिट खत्म होने पर कितना लगेगा चार्ज?

तय फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है. 1 नवंबर 2025 से लागू शुल्क के अनुसार, दूसरे बैंकों के ATM पर अतिरिक्त फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 23 रुपये और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 11 रुपये देने होंगे. इन दोनों पर GST अलग से लागू होगा.

वहीं, पोस्ट ऑफिस के अपने ATM पर लिमिट पार करने के बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 10 रुपये और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 5 रुपये का शुल्क देना होगा. इन पर भी GST अतिरिक्त लगेगा.

यह भी पढ़ें- ट्रेन का कन्फर्म टिकट है तो भी सावधान, सीट बचानी है तो करें ये काम

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 12:11 PM (IST)
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