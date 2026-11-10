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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन टिकट की बुकिंग ठप, IRCTC, Rail One और रेल कनेक्ट सब डाउन

ट्रेन टिकट की बुकिंग ठप, IRCTC, Rail One और रेल कनेक्ट सब डाउन

छठ पूजा के पहले ही बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन IRCTC, Rail One और Rail Connect पर तकनीकी दिक्कतों के चलते यात्रियों को परेशानी हो रही है.

Written By : अहमद बिलाल |  Updated at : 10 Nov 2026 01:22 PM (IST)
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  • छठ से पहले IRCTC वेबसाइट पर टिकट बुकिंग में दिक्कत।
  • यात्री लॉगिन और टिकट बुकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे।
  • सुबह से तकनीकी खराबी, 740 से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं।

दीवाली बीत गई है और अब लोगों को छठ का इंतजार है. बड़ी संख्या में रोजाना लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं. वहीं काफी लोग तो दीवाली से कुछ दिन पहले ही निकल गए हैं. इस दौरान ट्रेन में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है. ऐसे में छठ से पहले घर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि IRCTC की वेबसाइट और रेलवे के टिकट बुकिंग जुड़े दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सही से काम नहीं कर रहे हैं. 

बता दें कि IRCTC, Rail One और Rail Connect पर यात्रियों को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. अहम बात ये है कि आसानी से लॉगिन कर पा रहे हैं और न ही टिकट बुकिंग का प्रोसेस पूरा कर पा रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी बार-बार ट्रेन की टिकट इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा.

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कब से शुरू हुई तकनीकी परेशानी?

बता दें कि IRCTC के ऑनलाइन रिजर्वेशन पोर्टल में आज सुबह से ही तकनीकी दिक्कत देखने को मिल रही है. जानने वाली बात ये है कि इसके पीछे सर्वर ओवरलोड या फिर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत की आशंका जताई जा रही है. लेकिन रेलवे की ओर से इस परेशानी की असली वजह को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. बड़ी बात ये है कि ये परेशानी इस दौरान सामने आई है, जब बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा के लिए अपने घर जाने के लिए टिकट बुक कर रहे होंगे. 


ट्रेन टिकट की बुकिंग ठप, IRCTC, Rail One और रेल कनेक्ट सब डाउन740 से ज्यादा यात्रियों ने शिकायत की

बता दें कि वेबसाइट और ऐप में दिक्कत आने की शिकायतें Downdetector पर भी दर्ज की गई है. सुबह 11 बजकर 12 मिनट तक 740 से ज्यादा यूजर्स ने अपनी दिक्कत की शिकायत की. इनमें टिकट बुकिंग फेल होना, लॉगिन नहीं कर पाना और Unable to Process Request जैसी समस्याएं शामिल हैं.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफी दबाव

ध्यान देने वाली बात ये है कि छठ के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घर के लिए रवाना हो रहे होंगे और कई लोग घर जाने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं. वहीं तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफी दबाव रहता है, जिसकी वजह से सर्वर पर बढ़ते लोड के कारण भी यात्रियों को बुकिंग से लेकर लॉगिन तक की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

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Published at : 10 Nov 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Train Ticket Booking IRCTC Breaking News Abp News
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