Solar Panel: ठंड में रातभर ओस में भीगने से कम हो सकती है सोलर पैनल की उम्र?

नवंबर का महीना शुरु होते ही हल्की-हल्की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है. अब दिसंबर के महीने में सर्दी बढ़नी और शुरू हो जाएगी. ऐसे में कई लोग सर्दियों में बिजली बिल को कम करने के मकसद से सोलर पैनल लगवाने की सोचते हैं, ताकि गीजर और हीटर चल सकें और बिजली बिल भी न बढ़े. ऐसे में लोगों को एक बात की चिंता लगी रहती है कि अगर सर्दियों के दौरान सोलर पैनल लगवाया जाए तो ओस की वजह से क्या सोलर पैनल की लाइफ कम हो सकती है?

सर्दियों के दौरान रात के समय ओस गिरना तो आम बात है, लेकिन रातभर ओस में भीगने की वजह से क्या सोलर पैनल खराब हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं. क्योंकि सोलर पैनल को अलग-अलग मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है. इसलिए सोलर पैनल अगर आपके घर की छत पर लगा है और आप इस बात की चिंता कर रहे हैं कि रातभर ओस में भीगने की वजह से सोलर पैनल खराब हो जाएंगे या फिर उनकी लाइफ कम हो जाएगी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है.

ओस गिरने से सोलर पैनल पर क्या असर पड़ेगा?

सर्दी के दौरान रात में सोलर पैनल पर ओस जमने से कुछ हद तक उनकी सतह पर मौजूद हल्की धूल हट सकती है. वहीं जब सुबह के समय धूप निकलेगी तो पानी की बूंदे नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से पैनल की सतह काफी हद तक साफ हो सकती है.

ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसा होना हर जगह के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर किसी इलाके में धूल-मिट्टी ज्यादा है तो वहां पर ओस के साथ धूल मिलकर पैनल पर एक परत बन सकती है. वहीं जब सुबह धूप निकलेगी तो यह परत सूखकर सतह पर चिपक भी सकती है. जिसकी वजह से धूप सोलर सेल तक सही से नहीं पहुंच पाती और इससे बिजली जनरेट करने में दिक्कत हो सकती है.

कब खरीब हो जाते हैं सोलर पैनल?

अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी का सोलर पैनल खरीदा है तो उसकी उम्र 25 साल तक हो सकती है. हां, ऐसा नहीं है कि सर्दी के समय सोलर पैनल पर ओस गिरने की वजह से उसकी लाइफ कम हो सकती है. लेकिन अगर पैनल की क्वालिटी सही नहीं है और उसके किनारों की सीलिंग ठीक नहीं है तो नमी अंदर जा सकती है, जिसकी वजह से अंदरूनी हिस्सों में जंग लगने का खतरा हो सकता है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

अगर आप चाहते हैं कि सोलर पैनल सही से काम करें तो अगर ओस के साथ धूल जम गई है तो आप सुबह पैनल सूती मुलायम कपड़े से उनकी सफाई कर सकते हैं. यानी पैनल की साफ-सफाई का ध्यान रखें तो सोलर पैनल लंबे समय तक चल सकते हैं.

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