क्या आपके स्मार्टफोन की बैटरी भी हो रही है कमजोर? ये सेटिंग्स तुरंत करें चेक

क्या आपके स्मार्टफोन की बैटरी भी हो रही है कमजोर? ये सेटिंग्स तुरंत करें चेक

Smartphone Battery Tips: अगर आपके फोन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है तो समझ लें दिक्कत सेटिंग्स में है. बैकग्राउंड ऐप्स, ब्राइटनेस, लोकेशन और सिंक ऑप्शन चेक कर लें बैटरी बैकअप बेहतर होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 16 Jan 2026 09:05 AM (IST)
Smartphone Battery Tips:

Smartphone Battery Tips: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कॉल से लेकर बैंकिंग, ऑफिस वर्क, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट तक हर काम फोन से हो रहा है. लेकिन जैसे ही बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है पूरा दिन गड़बड़ा जाता है. कई लोग सोचते हैं कि बैटरी खराब हो गई है और नया फोन लेना पड़ेगा.

जबकि हकीकत में ज्यादातर मामलों में वजह गलत सेटिंग्स होती हैं. बैकग्राउंड ऐप्स, ज्यादा ब्राइटनेस, लोकेशन और नोटिफिकेशन जैसी चीजें चुपचाप बैटरी खा जाती हैं. अगर आप समय रहते कुछ सेटिंग्स बदल लें. तो बैटरी बैकअप काफी हद तक सुधर सकता है और फोन ज्यादा देर तक बिना चार्ज के चल सकता है.

बैटरी सबसे ज्यादा कहां खर्च हो रही है?

सबसे पहले फोन की बैटरी सेटिंग में जाकर चेक करें कि कौन-कौन से ऐप सबसे ज्यादा बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं. कई बार ऐसे ऐप बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं होती. ऐसे ऐप्स को या तो बंद करें या उनकी बैकग्राउंड एक्टिविटी लिमिट कर दें. इसके बाद स्क्रीन ब्राइटनेस पर ध्यान दें. बहुत ज्यादा ब्राइटनेस बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है. 

यह भी पढ़ें: लड़की के नाम कार खरीदने पर मिलता है स्पेशल डिस्काउंट, डाउन पेमेंट भी रह जाती है आधी

ऑटो ब्राइटनेस ऑन करें और जरूरत न होने पर मैनुअली ब्राइटनेस कम रखें. इसके साथ ही स्क्रीन टाइमआउट 30 सेकंड या 1 मिनट पर सेट करें जिससे फोन बेवजह ऑन न रहे. लोकेशन, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट जैसे फीचर्स तभी चालू रखें जब वाकई जरूरत हो वरना यह लगातार बैटरी ड्रेन करते रहते हैं.

इस सेटिंग्स बदलते ही बढ़ेगा बैटरी बैकअप

अगर आपके फोन में बैटरी सेवर या पावर सेवर मोड है तो उसे जरूर इस्तेमाल करें. यह फीचर बैकग्राउंड ऐप्स, सिंक और एनिमेशन को लिमिट करके बैटरी बचाता है. इसके अलावा ऐप नोटिफिकेशन भी कम करें, क्योंकि हर नोटिफिकेशन स्क्रीन को जगाता है और बैटरी खर्च करता है. फोन में ऑटो सिंक ऑप्शन को चेक करें. 

यह भी पढ़ें: एक्सप्रेस-वे पर अचानक खत्म हो जाए आपकी कार में पेट्रोल, ऐसे बुलवा सकते हैं मदद

ईमेल, क्लाउड और सोशल मीडिया का ऑटो सिंक बहुत ज्यादा बैटरी लेता है. जरूरत हो तभी मैनुअल सिंक करें. लाइव वॉलपेपर, ज्यादा विजेट और हैवी थीम भी बैटरी जल्दी खत्म करते हैं. इसलिए इन्हें हटाकर सिंपल वॉलपेपर और थीम का इस्तेमाल करें. इन छोटे बदलावों से ही आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या कभी आपके फ्लैट में आ धमकता है मकान मालिक, किराए पर रहते हैं तो जान लें अपने अधिकार

Published at : 16 Jan 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Battery Smartphone Tips Utility News
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, पढ़िए कौन कहां पर मार सकता है बाजी
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, पढ़िए कौन कहां पर मार सकता है बाजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
इंडिया
Weather Forecast: 72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
बॉलीवुड
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक आर्यन ने उठाया बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक का बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
वीडियोज

Sansani: मासूमों के दुश्मन...किडनैपर कपल ! | Crime News
Chitra Tripathi: Mumbai का 'King' कौन? क्या लौट रहा Mahayuti का तूफान? | BMC Exit Poll
Sandeep Chaudhary: 10% वोट पर दंगल...2027 में किसका मंगल? विश्लेषकों ने खोला राज | UP News
BMC Election 2026 EXIT Poll: सभी एग्जिट पोल में BJP गठबंधन आगे..ठाकरे ब्रदर्स का खेल खत्म?
Bharat Ki Baat : 27 में Mayawati किसका खेल बिगाड़ेंगी? | Brahman Vote Bank | BSP | UP Politics
फोटो गैलरी

