क्या आपके स्मार्टफोन की बैटरी भी हो रही है कमजोर? ये सेटिंग्स तुरंत करें चेक

Smartphone Battery Tips: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कॉल से लेकर बैंकिंग, ऑफिस वर्क, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट तक हर काम फोन से हो रहा है. लेकिन जैसे ही बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है पूरा दिन गड़बड़ा जाता है. कई लोग सोचते हैं कि बैटरी खराब हो गई है और नया फोन लेना पड़ेगा.

जबकि हकीकत में ज्यादातर मामलों में वजह गलत सेटिंग्स होती हैं. बैकग्राउंड ऐप्स, ज्यादा ब्राइटनेस, लोकेशन और नोटिफिकेशन जैसी चीजें चुपचाप बैटरी खा जाती हैं. अगर आप समय रहते कुछ सेटिंग्स बदल लें. तो बैटरी बैकअप काफी हद तक सुधर सकता है और फोन ज्यादा देर तक बिना चार्ज के चल सकता है.

बैटरी सबसे ज्यादा कहां खर्च हो रही है?

सबसे पहले फोन की बैटरी सेटिंग में जाकर चेक करें कि कौन-कौन से ऐप सबसे ज्यादा बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं. कई बार ऐसे ऐप बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं होती. ऐसे ऐप्स को या तो बंद करें या उनकी बैकग्राउंड एक्टिविटी लिमिट कर दें. इसके बाद स्क्रीन ब्राइटनेस पर ध्यान दें. बहुत ज्यादा ब्राइटनेस बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है.

ऑटो ब्राइटनेस ऑन करें और जरूरत न होने पर मैनुअली ब्राइटनेस कम रखें. इसके साथ ही स्क्रीन टाइमआउट 30 सेकंड या 1 मिनट पर सेट करें जिससे फोन बेवजह ऑन न रहे. लोकेशन, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट जैसे फीचर्स तभी चालू रखें जब वाकई जरूरत हो वरना यह लगातार बैटरी ड्रेन करते रहते हैं.

इस सेटिंग्स बदलते ही बढ़ेगा बैटरी बैकअप

अगर आपके फोन में बैटरी सेवर या पावर सेवर मोड है तो उसे जरूर इस्तेमाल करें. यह फीचर बैकग्राउंड ऐप्स, सिंक और एनिमेशन को लिमिट करके बैटरी बचाता है. इसके अलावा ऐप नोटिफिकेशन भी कम करें, क्योंकि हर नोटिफिकेशन स्क्रीन को जगाता है और बैटरी खर्च करता है. फोन में ऑटो सिंक ऑप्शन को चेक करें.

ईमेल, क्लाउड और सोशल मीडिया का ऑटो सिंक बहुत ज्यादा बैटरी लेता है. जरूरत हो तभी मैनुअल सिंक करें. लाइव वॉलपेपर, ज्यादा विजेट और हैवी थीम भी बैटरी जल्दी खत्म करते हैं. इसलिए इन्हें हटाकर सिंपल वॉलपेपर और थीम का इस्तेमाल करें. इन छोटे बदलावों से ही आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं.

