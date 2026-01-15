एक्सप्रेस-वे पर अचानक खत्म हो जाए आपकी कार में पेट्रोल, ऐसे बुलवा सकते हैं मदद

Highway Helpline Numbers: सफर पर निकलते वक्त हम अक्सर होटल, रास्ता और म्यूजिक प्लेलिस्ट तक तैयार कर लेते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज टंकी का लेवल कई बार नजरअंदाज हो जाता है. शहर में तो हर थोड़ी दूरी पर पेट्रोल पंप मिल जाता है, मगर एक्सप्रेस-वे पर हालात अलग होते हैं. यहां गाड़ी अगर अचानक रुक जाए, तो घबराहट होना लाजमी है.

न पास कोई ढाबा और न मदद जल्दी मिलती दिखती है. ऐसे में बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि कॉल किसे करें और क्या करें. लेकिन अब हाईवे पर ऐसी परेशानी आने पर आप पूरी तरह बेबस नहीं हैं. आपको बस इन नंबरों पर काॅल करना है. जिससे बाद कुछ ही देर में मदद आपके पास पहुंच सकती है. जान लें तरीका.

पेट्रोल खत्म होने पर कैसे मिलेगी तुरंत मदद?

अगर आपकी कार या बाइक नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस-वे पर पेट्रोल खत्म होने से रुक गई है.तो सबसे पहले गाड़ी को सड़क के किनारे सेफ जगह पर लगाएं और हेजर्ड लाइट ऑन कर दें. इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करें. यह नंबर खास तौर पर हाईवे इमरजेंसी के लिए बनाया गया है.

यहां कॉल करने पर सिर्फ फ्यूल ही नहीं, बल्कि खराब गाड़ी, एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसी और टायर पंचर जैसी सिचुएशन में भी मदद मिलती है. कॉल करते ही आपसे आपकी लोकेशन, गाड़ी का नंबर और प्राॅब्लम पूछी जाती है. इसके बाद नजदीकी पेट्रोलिंग और रेस्क्यू टीम को आपके पास भेज दिया जाता है.

कैसे काम करता है 1033 हेल्पलाइन सिस्टम?

1033 पर कॉल करने के बाद कंट्रोल रूम आपकी लाइव लोकेशन ट्रेस करता है. इसके जरिए सबसे नजदीकी पेट्रोलिंग वैन या बचाव दल को अलर्ट भेजा जाता है. अगर पेट्रोल खत्म हुआ है, तो मौके पर करीब पांच लीटर तक ईंधन उपलब्ध कराया जाता है. इसके बदले आपको सिर्फ पेट्रोल या डीजल की कीमत चुकानी होती है.

कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता. अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैकेनिक सपोर्ट या टोइंग की सुविधा भी दी जाती है. एक्सीडेंट की स्थिति में एंबुलेंस और पुलिस को भी तुरंत सूचना दी जाती है. नेशनल हाईवे पर हर कुछ किलोमीटर पर 1033 नंबर के बोर्ड लगे होते हैं जिससे जरूरत पड़ते ही यात्रियों को जानकारी मिल सके.

इन नंबरों पर भी कर सकते हैं काॅल

1033 हेल्पलाइन नंबर के अलावा फ्यूल के लिए आप 8577051000 और 7237999944 जैसे नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं. कई ऑयल कंपनियां ऑन-डिमांड फ्यूल डिलीवरी की सुविधा देती हैं. नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक कॉल करने के करीब 20 से 25 मिनट के अंदर मदद पहुंचाने की कोशिश की जाती है. इसलिए सफर पर निकलने से पहले इन नंबरों को फोन में सेव रखना समझदारी है. इससे मुश्किल वक्त में आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या कभी आपके फ्लैट में आ धमकता है मकान मालिक, किराए पर रहते हैं तो जान लें अपने अधिकार