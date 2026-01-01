फोन साफ करते की गईं छोटी सी लापरवाहियां बन सकती हैं मुसीबत, जान लें सही तरीका

Smartphone Cleaning Tips: आज के वक्त में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है. किसी को काॅल करने से लेकर ऑनलाइन पेमेंट, ऑफिस का काम, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट तक हर एक काम के लिए फोन की दरकार रहती है. लंबे समय तक फोन का ज्यादा इस्तेमाल किया तो फोन में गंदगी भी जमा होने लगती है. हाथों की धूल, पसीना और बैक्टीरिया धीरे धीरे फोन पर जमा हो जाते हैं.

इसलिए फोन की सफाई जरूरी हो जाती है. लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं. जल्दबाजी में या ज्यादा चमक लाने के चक्कर में लोग गलत तरीका अपनाते हैं. जिससे फोन को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो जाता है. स्क्रीन की कोटिंग खराब हो सकती है. पोर्ट्स में नमी जा सकती है और यहां तक कि फोन खराब भी हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं क्या हो फोन साफ करने का सही तरीका.

पानी और केमिकल से रखें दूरी

फोन साफ करते वक्त सबसे बड़ी गलती पानी का इस्तेमाल करना है. कई लोग गीले कपड़े से पोछते हैं या सीधे नल के नीचे फोन ले जाते हैं. ऐसा करने से पानी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर और माइक्रोफोन तक पहुंच सकता है. जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है. भले ही आपका फोन वाटर रेसिस्टेंट हो लेकिन बार बार पानी के काॅन्टेक्ट में लाना सेफ नहीं है.

यह भी पढ़ें:नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना

दूसरी जो काॅमन गलती हो वह है केमिकल क्लीनर का इस्तेमाल है. यह कैमिकल स्क्रीन की प्रोटेक्टिव कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं और टच रिस्पॉन्स भी कमजोर कर देते हैं. इसलिए तेज लिक्विड या स्प्रे से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है.

यह भी पढ़ें:दिल्लीवालों के लिए जरूरी खबर, जनवरी में इतने दिन बंद रहेंगे ठेके,बाहर निकलने से पहले जरूर देखें लिस्ट

फोन साफ करने का सही और सेफ तरीका

स्मार्टफोन की सफाई के लिए हमेशा सही सामान का इस्तेमाल करें. टिश्यू पेपर, रफ कपड़ा या पुराने तौलिए से स्क्रीन पर माइक्रो स्क्रैच पड़ सकते हैं. इसकी जगह माइक्रोफाइबर कपड़ा सबसे सुरक्षित होता है. जो बिना नुकसान के गंदगी साफ करता है. सफाई से पहले फोन को स्विच ऑफ कर दें. चार्जिंग केबल निकाल दें और कवर हटा लें. हल्के हाथ से स्क्रीन और बैक पैनल को साफ करें. पोर्ट्स में कुछ फंसा हो तो हल्की हवा या सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें. सही तरीके से सफाई करने पर फोन सेफ रहता है और उसकी लाइफ भी लंबी चलती है.

यह भी पढ़ें:ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, 14 जनवरी से टिकट बुकिंग पर मिलेगा डिस्काउंट, जानिए पूरा तरीका