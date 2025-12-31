ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, 14 जनवरी से टिकट बुकिंग पर मिलेगा डिस्काउंट, जानिए पूरा तरीका

Railway Discount On Ticket Booking: नई साल शुरू होने से पहले ट्रेन से सफर करने वालों के लिए यह खबर राहत लेकर आई है. रोजाना यात्रा करने वाले पैसेंजर्स हों या छोटे रूट पर सफर करने वाले लोग टिकट के खर्च को लेकर हर कोई बचत चाहता है. इसी सोच के तहत रेलवे ने डिजिटल टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है. 14 जनवरी से यात्रियों को टिकट बुकिंग पर सीधा डिस्काउंट मिलने वाला है.

यह छूट कैशबैक के तौर पर नहीं बल्कि इसमें टिकट की कीमत पर सीधा डिस्काउंट मिलेगा. यह सुविधा हर जगह नहीं बल्कि एक खास ऐप तक सीमित रखी गई है. ऐसे में यात्रियों के लिए यह जानना जरूरी है कि यह डिस्काउंट कहां मिलेगा और कितने समय तक लागू रहेगा? जान लीजिए डिस्काउंट लेने के लिए टिकट बुक करने का सही तरीका क्या है.

RailOne ऐप पर मिलेगा 3 प्रतिशत का डिस्काउंट

रेलवे ने तय किया है कि 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक RailOne ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यह छूट तब मिलेगी जब यात्री किसी भी डिजिटल पेमेंट मोड का इस्तेमाल करेगा. अभी तक RailOne ऐप पर सिर्फ R-वॉलेट से पेमेंट करने पर 3 प्रतिशत कैशबैक मिलता था.

लेकिन नई व्यवस्था में अब यूपीआई, डेबिट कार्ड या दूसरे डिजिटल ऑप्शन से पेमेंट करने पर भी सीधा डिस्काउंट मिलेगा. रेलवे का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल बुकिंग की ओर लाना है. अधिकारियों ने साफ किया है कि यह सुविधा सिर्फ RailOne ऐप तक सीमित रहेगी और किसी भी प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होगी.

RailOne ऐप से अनारक्षित टिकट कैसे बुक करें?

RailOne ऐप से टिकट बुक करना काफी आसान है. सबसे पहले अपने मोबाइल में RailOne ऐप डाउनलोड करें और IRCTC या UTS आईडी से लॉगिन करें. लॉगिन के बाद होम स्क्रीन पर अनारक्षित टिकट या UTS का ऑप्शन चुनें. इसके बाद यात्रा शुरू करने वाला स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन सिलेक्ट करें.

अब टिकट का टाइप और कैटेगरी चुनें और यात्रियों की डिटेल भरें. सारी डिटेल चेक करने के बाद टिकट बुक करें पर टैप करें. भुगतान के लिए R-वॉलेट या किसी भी डिजिटल पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करें. बुकिंग पूरी होते ही QR कोड वाला डिजिटल टिकट जनरेट हो जाएगा. जिसपर आप यात्री सफर कर सकेंगे.

