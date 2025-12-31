Dry Days In January 2026: अगर आप शराब के शौकीन है और दिल्ली में रहते हैं. तो फिर अगले साल का पहला महीना यानी जनवरी 2026 थोड़ा प्लानिंग वाला महीना रहने वाला है. इस महीने के पहले दिन लोग जमकर नए साल को लोग सेलिब्रेट करते हैं. नए साल के जश्न के साथ यह महीना धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहारों से भरा है. ऐसे में अगर आप किसी पार्टी, गेट टुगेदर या प्राइवेट फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं. तो यह जानकारी आपके बहुत काम की है.

दिल्ली आबकारी विभाग के नियमों के मुताबिक जनवरी में कुछ खास दिनों को ड्राय डे घोषित किया गया है. इन दिनों पूरे शहर में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. मतलब न ठेकों से खरीद होगी, न बार और क्लब में सर्विस मिलेगी. हर साल की तरह इस बार भी त्योहारों और राष्ट्रीय अवसरों के दिन के लिए यह फैसला लिया गया है. इसलिए बाहर निकलने से पहले तारीखें जान लेना सही होगा.

मकर संक्रांति पर पहला ड्राय डे

जनवरी का पहला ड्राय डे 14 जनवरी को पड़ेगा. इस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है. जो देश के प्रमुख फसल और सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है. दिल्ली में इस मौके पर शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहती है. लोग इस दिन पतंगबाजी, तिल गुड़ की मिठाइयों और पारंपरिक तरीकों से त्योहार मनाते हैं. प्रशासन का मानना है कि ऐसे सांस्कृतिक अवसरों पर शराब से दूरी रखना सामाजिक संतुलन के लिए जरूरी है. इसलिए 14 जनवरी को दिल्ली के सभी ठेके, बार और क्लब बंद रहेंगे.

26 जनवरी पर दूसरा ड्राय डे

26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इस दिन दिल्ली में ड्राय डे लागू रहेगा. चूंकि राजधानी में राष्ट्रीय समारोह और परेड का आयोजन होता है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रहती है. इसी कारण इस दिन शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होती है. न सिर्फ ठेके, बल्कि होटल, बार और रेस्तरां में भी शराब परोसने की परमिशन नहीं होती है. यह फैसला राष्ट्रीय सम्मान और गरिमा को ध्यान में रखकर लिया जाता है. 26 जनवरी को बाहर निकलने से पहले यह बात जरूर ध्यान में रखें.

शहीद दिवस पर रहेगा लास्ट ड्राय डे

जनवरी महीने का आखिरी ड्राय डे 30 जनवरी को रहेगा. इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है. जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है. देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से इस दिन को सादगी और सम्मान के साथ मनाया जाता है. इसी वजह से दिल्ली सरकार शराब की बिक्री पर रोक लगाती है. 30 जनवरी को भी शहर के सभी ठेके, बार और क्लब बंद रहेंगे. अगर आप किसी प्राइवेट फंक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं. तो इन तारीखों से पहले ही तैयारी कर लेना बेहतर होगा.

