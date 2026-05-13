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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSmart Financial Tips: हर सिंगल महिला को पता होनी चाहिए ये स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स, नहीं होगी पैसों की टेंशन

Smart Financial Tips: हर सिंगल महिला को पता होनी चाहिए ये स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स, नहीं होगी पैसों की टेंशन

Single Women: लड़का हो लड़की आज के समय में आर्थिक रूप से सक्षम रहना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है. खासतौर से यदि आप सिंगल हैं और लड़की हैं तो आपके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 13 May 2026 02:02 AM (IST)
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Smart Financial Tips: आज के समय में लड़का हो या लड़की सभी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जरूरी है. खासतौर से महिलाओं के लिए तो ये बेहद जरूरी हो गया है. खासकर सिंगल लड़कियों और महिलाओं के लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग भविष्य को सुरक्षित बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है. नौकरी, बिजनेस या फ्रीलांसिंग से कमाई करने वाली महिलाओं को कम उम्र से ही बचत और निवेश की आदत डालनी चाहिए. ये उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है.

सिंगल महिलाएं करें फाइनेंशियल प्लानिंग
यदि आप सिंगल लड़की या महिला हैं तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करना चाहिए. ये आपके भविष्य के लिए अच्छा होता है और आपको सक्षम बनाने के लिए काम आता है. इसके लिए आपको थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग करने की जरूरत है, जिसके बारे में हम आपको टिप्स देंगे.

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  • सबसे पहले आपको हर महीने का एक मासिक बजट बनाने की जरूरत है, जिसमें आप अपने जरूरी खर्चे अलग कर लें.
  • इसके बाद आप अपने पास एक इमरजेंसी फंड तैयार करके रखें. जिसमें कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च जितनी रकम हो.
  • अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, बढ़ते मेडिकल खर्चों को देखते हुए अच्छा हेल्थ कवर होना बेहद जरूरी है.
  • अगर आपके ऊपर किसी भी तरह से परिवार की जिम्मेदारी है तो टर्म इंश्योरेंस लें.
  • अगर आप स्मार्टली सेविंग्स करना चाहते हैं तो कम उम्र से ही SIP, म्यूचुअल फंड, PPF या FD में निवेश करना शुरू कर दें. इससे जलंदी बड़ा फंड बनाना आसान होगा.
  • अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करें, नौकरी के शुरुआती दौर से ही रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू कर दें.
  • हमेशा अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखें जिससे आपको आने वाले समय में लोन लेना आसान हो. 
  • टैक्स को बचाने र ध्यान दें, इसके निवेश विकल्पों का इस्तेमाल करें, ताकि बचत भी बढ़े और टैक्स भी कम लगे.

इसके अलावा आप फिजूल खर्चों से बचकर भी अपने भविष्य के लिए अच्छी खासी सेविंग्स कर सकते हैं. तो वहीं जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लें उसे भविष्य के बारे में सोचकर ही लेना अच्छा होगा. खासतौर से सही समय पर शुरू की गई छोटी-छोटी बचत और निवेश भविष्य में आर्थिक मजबूती और आत्मविश्वास दोनों देते हैं.

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Published at : 13 May 2026 02:02 AM (IST)
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