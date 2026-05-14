Silver Investment Tips: निवेश का जरिया अब केवल FD या शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स ही नहीं रह गए हैं. बल्कि लोग सोना और चांदी में भी निवेश करते हैं. इनके दाम जिस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं उसे देखते हुए इनमें निवेश करना ही ज्यादा फायदेमंद नजर आता है. वैसे सोने में निवेश करना थोड़ा महंगा लगता है, तो ऐसे में अब चांदी यानी सिल्वर में निवेश भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. सोने की तरह ही चांदी को भी अब भविष्य का मजबूत निवेश विकल्प माना जा रहा है. खसातौर से इसलिए क्योंकि इसमें कम रकम में भी निवेश कर सकते हैं.

ऐसे करें निवेश

सिल्वर में निवेश करने के कई तरीके मौजूद हैं. निवेशक फिजिकल सिल्वर यानी सिक्के, बार या ज्वेलरी खरीद सकते हैं. इसके अलावा सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर म्यूचुअल फंड और डिजिटल सिल्वर जैसे ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं. जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े निवेश पसंद करते हैं, वो सिल्वर ईटीएफ के जरिए निवेश कर सकते हैं. वहीं डिजिटल सिल्वर में ऑनलाइन छोटी रकम से भी निवेश किया जा सकता है. इतना ही नहीं कमोडिटी मार्केट के जरिए सिल्वर ट्रेडिंग भी की जा सकती है, लेकिन इसमें जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है. इसलिए इसमें समझदारी के साथ ही निवेश करना बेहतर होता है.

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चांदी में निवेश के फायदे

सोने की तरह ही चांदी में भी निवेश करने के अपने अलग ही फायदे होते हैं, जो इस प्रकार हैं:

सिल्वर में निवेश करना सोने की तुलना में कम लागत में शुरू किया जा सकता है. छोटे निवेशकों के लिए ये आसान ऑप्शन है.

महंगाई बढ़ने के समय चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिलती है. इसलिए इसे महंगाई के खिलाफ सुरक्षा देने वाला निवेश माना जाता है.

चांदी में निवेश करना एक एसेट की तरह होता है, जिसमें कम जोखिम में ही निवेश मिल जाता है.

चांदी को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है. जरूरत पड़ने पर निवेशक इसे जल्दी कैश में बदल सकते हैं.

यदि आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी रकम निवेश के लिए नहीं है और छोटी रकम में ही ज्यादा निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए चांदी का ऑप्शन सबसे बढ़िया है. इसकी कीमतों में भी सोने की तरह हीलगातार इजाफा देखने को मिलता है, ऐसे में इससे भविष्य में रिटर्न भी अच्छा ही मिल सकता है.

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