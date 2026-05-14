एक साथ करें 6 शहर और 7 मंदिरों के दर्शन, IRCTC के पास है ये सस्ता टूर पैकेज

IRCTC PACKAGE: अगर आप मई की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी के पास आपके लिए एक शानदार टूर पैकेज मौजूद है. ये पैकेज अयोध्या से काशी तक आपको 11 दिनों की धार्मिक यात्रा पर ले जाएगा और इसमें आप अपने परिवार के साथ काफी सस्ती कीमत पर सुखद अनुभव ले सकते हैं.

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क्या है पैकेज का नाम?

आईआरसीटीसी के इस शानदार पैकेज का नाम PURI GANGASAGAR-AYODHYA DHAM YATRA (NZBG74) है. ये पैकेज 11 दिन और 10 रातों का है. इसमें आपको भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन से यात्रा करने का अवसर मिलेगा. बता दें कि इस टूर ट्रिप का शुरुआत 23 मई से होगी.

कहां- कहां घूमेंगे आप?

आईआरसीटीसी के इस पैकेज में आप पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी, अयोध्या धाम और जसीडीह घूमने का मौका मिलेगा. पुरी में आपको श्री जगन्नाथ मंदिर और सूर्य मंदिर के दर्शन होंगे, कोलकाता में गंगेश्वर और काली घाट काली मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा. जसीडीह में बैद्यनाथ मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन होंगे. इतना ही नहीं, अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन के साथ-साथ गया के महाबोधी मंदिर और विष्णुपद के दर्शन भी होंगे.

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कितने रुपये होंगे खर्च?

अगर आप इस आईआरसीटी के इस शानदार पैकेज को बुक करना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट पैकेज के 32440 रुपये प्रति व्यक्ति और स्टैंडर्ड पैकेज के लिए 28270 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे. ध्यान दें कि कंफर्ट पैकेज लेते हुए अगर आपके साथ 5 से 11 साल तक के बीच का बच्चा है तो आपको उनके लिए 29200 रुपये की टिकट लेनी होगी. यही स्टैंडर्ड टिकट की बुकिंग में बच्चे की टिकट 25440 रुपये में हो जाएगी.