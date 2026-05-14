हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIRCTC PACKAGE: एक साथ करें 6 शहर और 7 मंदिरों के दर्शन, IRCTC के पास है ये सस्ता टूर पैकेज

IRCTC PACKAGE: एक साथ करें 6 शहर और 7 मंदिरों के दर्शन, IRCTC के पास है ये सस्ता टूर पैकेज

IRCTC PACKAGE: आईआरसीटीसी एक बार फिर आपकी धार्मिक यात्रा को सुखद बनाने के लिए एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज में आप अयोध्या, काशी, गया, जसीडीह, कोलकाता और पुरी तक के दर्शन करेंगे.

By : सृष्टि | Updated at : 14 May 2026 10:33 PM (IST)
Preferred Sources

IRCTC PACKAGE: अगर आप मई की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी के पास आपके लिए एक शानदार टूर पैकेज मौजूद है. ये पैकेज अयोध्या से काशी तक आपको 11 दिनों की धार्मिक यात्रा पर ले जाएगा और इसमें आप अपने परिवार के साथ काफी सस्ती कीमत पर सुखद अनुभव ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें- तत्काल या जनरल, कौन सी ट्रेन टिकट पहले होती है कन्फर्म? सफर से पहले जान लें 3 जरूरी नियम

क्या है पैकेज का नाम?
आईआरसीटीसी के इस शानदार पैकेज का नाम PURI GANGASAGAR-AYODHYA DHAM YATRA (NZBG74) है. ये पैकेज 11 दिन और 10 रातों का है. इसमें आपको भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन से यात्रा करने का अवसर मिलेगा. बता दें कि इस टूर ट्रिप का शुरुआत 23 मई से होगी.  

कहां- कहां घूमेंगे आप?
आईआरसीटीसी के इस पैकेज में आप पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी, अयोध्या धाम और जसीडीह घूमने का मौका मिलेगा. पुरी में आपको श्री जगन्नाथ मंदिर और सूर्य मंदिर के दर्शन होंगे, कोलकाता में गंगेश्वर और काली घाट काली मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा. जसीडीह में बैद्यनाथ मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन होंगे. इतना ही नहीं, अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन के साथ-साथ गया के महाबोधी मंदिर और विष्णुपद के दर्शन भी होंगे.

यह भी पढ़ें- हर रविवार बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, PM मोदी की अपील के बाद दावा, सरकार ने दिया बयान

कितने रुपये होंगे खर्च?
अगर आप इस आईआरसीटी के इस शानदार पैकेज को बुक करना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट पैकेज के 32440 रुपये प्रति व्यक्ति और स्टैंडर्ड पैकेज के लिए 28270 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे. ध्यान दें कि कंफर्ट पैकेज लेते हुए अगर आपके साथ 5 से 11 साल तक के बीच का बच्चा है तो आपको उनके लिए 29200 रुपये की टिकट लेनी होगी. यही स्टैंडर्ड टिकट की बुकिंग में बच्चे की टिकट 25440 रुपये में हो जाएगी.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 14 May 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
Travel Bharat Gaurav Train IRCTC IRCTC Package
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
IRCTC PACKAGE: एक साथ करें 6 शहर और 7 मंदिरों के दर्शन, IRCTC के पास है ये सस्ता टूर पैकेज
एक साथ करें 6 शहर और 7 मंदिरों के दर्शन, IRCTC के पास है ये सस्ता टूर पैकेज
यूटिलिटी
Investment Tips: बढ़ती महंगाई और युद्ध का साया, क्या अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सुरक्षित है?
बढ़ती महंगाई और युद्ध का साया, क्या अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सुरक्षित है?
यूटिलिटी
Confirm Train Ticket: तत्काल या जनरल, कौन सी ट्रेन टिकट पहले होती है कन्फर्म? सफर से पहले जान लें 3 जरूरी नियम
तत्काल या जनरल, कौन सी ट्रेन टिकट पहले होती है कन्फर्म? सफर से पहले जान लें 3 जरूरी नियम
यूटिलिटी
DA Hike: अब इस राज्य ने किया DA बढ़ाने का ऐलान, शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, सैलरी बढ़ेगी
अब इस राज्य ने किया DA बढ़ाने का ऐलान, शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, सैलरी बढ़ेगी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: जूनियर एनटीआर-प्रशांत नील की फिल्म को लेकर बढ़ा बज, बर्थडे पर आएगा 3 मिनट का धमाकेदार वीडियो (14.05.26)
Man Atisundar: Radhya का टूटा दिल, Pratham की मजबूरी! क्या शादी से पहले बेनकाब होगी Niharika?
Toyota Camry Hybrid लेने का सबसे सही वक्त | #toyota #camry #toyotacamry #autolive
इस हफ्ते Entertainment का Mega Blast, OTT और थिएटर्स पर रिलीज होंगी कई बड़ी फिल्में और Web Series
Dhurandhar के लिए रुक गई थी Funding! Ranveer Singh-Aditya Dhar ने लगाए अपने पैसे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
आबकारी नीति केस से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अरविंद केजरीवाल बोले, 'सत्य की जीत हुई'
आबकारी नीति केस से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अरविंद केजरीवाल बोले, 'सत्य की जीत हुई'
इंडिया
पांच देशों की यात्रा पर जाने से पहले PM मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में आए विदेश मंत्रियों से की भेंट, जानें MEA ने क्या कहा?
पांच देशों की यात्रा पर जाने से पहले PM मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में आए विदेश मंत्रियों से की भेंट, जानें MEA ने क्या कहा?
आईपीएल 2026
CSK को बड़ा झटका, जेमी ओवरटन बाहर; रिप्लेसमेंट में आया और भी खतरनाक ऑलराउंडर
CSK को बड़ा झटका, जेमी ओवरटन बाहर; रिप्लेसमेंट में आया और भी खतरनाक ऑलराउंडर
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
इंडिया
‘कमजोर इरादे, संवाद की कमी और...’, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी? एक्सपर्ट ने बताई बड़ी वजह
‘कमजोर इरादे, संवाद की कमी और...’, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी? एक्सपर्ट ने बताई बड़ी वजह
बिहार
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
ऑटो
क्रैश टेस्ट में फेल हुई Toyota की ये कार, सेफ्टी में मिले 0 स्टार, खरीदने से पहले जानें डिटेल्स
क्रैश टेस्ट में फेल हुई Toyota की ये कार, सेफ्टी में मिले 0 स्टार, खरीदने से पहले जानें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
Dry Fruit Shortage: होर्मुज स्ट्रेट के 'भंवर' में फंसे ये ड्राई फ्रूट्स, जानें भारत में कितनी बढ़ी किल्लत?
होर्मुज स्ट्रेट के 'भंवर' में फंसे ये ड्राई फ्रूट्स, जानें भारत में कितनी बढ़ी किल्लत?
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget