हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीInvestment Tips: बढ़ती महंगाई और युद्ध का साया, क्या अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सुरक्षित है?

Investment Tips: बढ़ती महंगाई और युद्ध का साया, क्या अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सुरक्षित है?

Mutual Fund Investment: इस समय बाजार के जैसे हालात हैं, उन्हें देखकर िवेश का फैसला सोच समझकर ही करना समझदारी होगा. आइये बताते हैं इस समय म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना ठीक होगा या नहीं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 14 May 2026 10:09 PM (IST)
Preferred Sources

Mutual Funds Investment Tips: शेयर बाजार में हाल ही के समय में गिरावट देखी गई है, जिसके बाद अब धीरे-धीरे रिकवरी भी देखने को मिल रही है. ऐसे समय में निवेशकों के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करना अच्छा विकल्प हो सकता है. खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लंबी अवधि में बेहतर और स्थिर रिटर्न चाहते हैं.

नियमित रूप से करें निवेश
दरअसल, ईरान वॉर और वैश्विक तनाव के कारण बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. लेकिन अब बाजार संभलने लगे हैं और निवेशक गिरावट आने पर खरीदारी कर रहे हैं. बाजार जानकारों का मानना है कि बाजार का सही समय पकड़ने की कोशिश करने के बजाय निवेशकों को नियमित रूप से इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए.

ये भी पढ़ें: Petrol News: दिल्ली या मुंबई नहीं, इस राज्य के लोग पी रहे हैं सबसे ज्यादा पेट्रोल, चौंका देंगे आंकड़े

क्या हैं निफ्टी 50 फंड्स?
निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करते हैं. यानी ये फंड भारत की 50 बड़ी और मजबूत कंपनियों में पैसा लगाते हैं. इनमें बैंकिंग, आईटी, ऑटो, एफएमसीजी और ऊर्जा जैसे कई बड़े सेक्टर शामिल होते हैं. इन फंडों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनका खर्च कम होता है. क्योंकि इन्हें एक्टिव तरीके से मैनेज नहीं किया जाता, इसलिए एक्सपेंस रेशियो यानी प्रबंधन खर्च कम रहता है. इससे निवेशकों को ज्यादा शुद्ध रिटर्न मिल सकता है.

किस फंड में करें निवेश?
इसके अंतर्गत निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का निफ्टी 50 प्लान अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड्स में शामिल है. इसका एक्सपेंस रेशियो करीब 0.07% है, जो काफी कम माना जाता है. वहीं एक्सिस म्यूचुअल फंड और डीएसपी म्यूचुअल फंड के निफ्टी 50 फंड का खर्च अनुपात थोड़ा ज्यादा है. निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करने का फायदा ये है कि इसमें ब्लू-चिप यानी बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में निवेश मिलता है. ऐसी कंपनियां बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर रहती हैं.

ये भी पढ़ें: VD Satheesan Net Worth: केरल के कैप्टन CM सतीशन कितने अमीर हैं, कितना है कैश? जानिए नेटवर्थ

इसके अलावा, निफ्टी 50 इंडेक्स समय-समय पर रीबैलेंस होता रहता है, जिससे कमजोर कंपनियां बाहर हो जाती हैं और बेहतर कंपनियां शामिल होती रहती हैं. यही वजह है कि लंबे समय में ये फंड निवेशकों के लिए अच्छा ऑप्शन माने जाते हैं.

और पढ़ें
Published at : 14 May 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
Mutual Funds Investment Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Investment Tips: बढ़ती महंगाई और युद्ध का साया, क्या अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सुरक्षित है?
बढ़ती महंगाई और युद्ध का साया, क्या अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सुरक्षित है?
यूटिलिटी
Confirm Train Ticket: तत्काल या जनरल, कौन सी ट्रेन टिकट पहले होती है कन्फर्म? सफर से पहले जान लें 3 जरूरी नियम
तत्काल या जनरल, कौन सी ट्रेन टिकट पहले होती है कन्फर्म? सफर से पहले जान लें 3 जरूरी नियम
यूटिलिटी
DA Hike: अब इस राज्य ने किया DA बढ़ाने का ऐलान, शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, सैलरी बढ़ेगी
अब इस राज्य ने किया DA बढ़ाने का ऐलान, शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, सैलरी बढ़ेगी
यूटिलिटी
हेल्थ इंश्योरेंस में करें निवेश! बढ़ते मेडिकल खर्चों के बीच एक सही पॉलिसी बचा सकती है आपकी जमा-पूंजी
हेल्थ इंश्योरेंस में करें निवेश! बढ़ते मेडिकल खर्चों के बीच एक सही पॉलिसी बचा सकती है आपकी जमा-पूंजी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: जूनियर एनटीआर-प्रशांत नील की फिल्म को लेकर बढ़ा बज, बर्थडे पर आएगा 3 मिनट का धमाकेदार वीडियो (14.05.26)
Man Atisundar: Radhya का टूटा दिल, Pratham की मजबूरी! क्या शादी से पहले बेनकाब होगी Niharika?
Toyota Camry Hybrid लेने का सबसे सही वक्त | #toyota #camry #toyotacamry #autolive
इस हफ्ते Entertainment का Mega Blast, OTT और थिएटर्स पर रिलीज होंगी कई बड़ी फिल्में और Web Series
Dhurandhar के लिए रुक गई थी Funding! Ranveer Singh-Aditya Dhar ने लगाए अपने पैसे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पांच देशों की यात्रा पर जाने से पहले PM मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में आए विदेश मंत्रियों से की भेंट, जानें MEA ने क्या कहा?
पांच देशों की यात्रा पर जाने से पहले PM मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में आए विदेश मंत्रियों से की भेंट, जानें MEA ने क्या कहा?
मध्य प्रदेश
मंदिर या कमाल मौला मस्जिद? धार भोजशाला विवाद पर कल आएगा इंदौर हाईकोर्ट का फैसला
मंदिर या कमाल मौला मस्जिद? धार भोजशाला विवाद पर कल आएगा इंदौर हाईकोर्ट का फैसला
आईपीएल 2026
CSK को बड़ा झटका, जेमी ओवरटन बाहर; रिप्लेसमेंट में आया और भी खतरनाक ऑलराउंडर
CSK को बड़ा झटका, जेमी ओवरटन बाहर; रिप्लेसमेंट में आया और भी खतरनाक ऑलराउंडर
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
इंडिया
‘कमजोर इरादे, संवाद की कमी और...’, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी? एक्सपर्ट ने बताई बड़ी वजह
‘कमजोर इरादे, संवाद की कमी और...’, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी? एक्सपर्ट ने बताई बड़ी वजह
बिहार
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
ऑटो
क्रैश टेस्ट में फेल हुई Toyota की ये कार, सेफ्टी में मिले 0 स्टार, खरीदने से पहले जानें डिटेल्स
क्रैश टेस्ट में फेल हुई Toyota की ये कार, सेफ्टी में मिले 0 स्टार, खरीदने से पहले जानें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
Dry Fruit Shortage: होर्मुज स्ट्रेट के 'भंवर' में फंसे ये ड्राई फ्रूट्स, जानें भारत में कितनी बढ़ी किल्लत?
होर्मुज स्ट्रेट के 'भंवर' में फंसे ये ड्राई फ्रूट्स, जानें भारत में कितनी बढ़ी किल्लत?
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget