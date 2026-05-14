बढ़ती महंगाई और युद्ध का साया, क्या अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सुरक्षित है?

Mutual Funds Investment Tips: शेयर बाजार में हाल ही के समय में गिरावट देखी गई है, जिसके बाद अब धीरे-धीरे रिकवरी भी देखने को मिल रही है. ऐसे समय में निवेशकों के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करना अच्छा विकल्प हो सकता है. खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लंबी अवधि में बेहतर और स्थिर रिटर्न चाहते हैं.

नियमित रूप से करें निवेश

दरअसल, ईरान वॉर और वैश्विक तनाव के कारण बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. लेकिन अब बाजार संभलने लगे हैं और निवेशक गिरावट आने पर खरीदारी कर रहे हैं. बाजार जानकारों का मानना है कि बाजार का सही समय पकड़ने की कोशिश करने के बजाय निवेशकों को नियमित रूप से इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए.

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क्या हैं निफ्टी 50 फंड्स?

निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करते हैं. यानी ये फंड भारत की 50 बड़ी और मजबूत कंपनियों में पैसा लगाते हैं. इनमें बैंकिंग, आईटी, ऑटो, एफएमसीजी और ऊर्जा जैसे कई बड़े सेक्टर शामिल होते हैं. इन फंडों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनका खर्च कम होता है. क्योंकि इन्हें एक्टिव तरीके से मैनेज नहीं किया जाता, इसलिए एक्सपेंस रेशियो यानी प्रबंधन खर्च कम रहता है. इससे निवेशकों को ज्यादा शुद्ध रिटर्न मिल सकता है.

किस फंड में करें निवेश?

इसके अंतर्गत निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का निफ्टी 50 प्लान अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड्स में शामिल है. इसका एक्सपेंस रेशियो करीब 0.07% है, जो काफी कम माना जाता है. वहीं एक्सिस म्यूचुअल फंड और डीएसपी म्यूचुअल फंड के निफ्टी 50 फंड का खर्च अनुपात थोड़ा ज्यादा है. निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करने का फायदा ये है कि इसमें ब्लू-चिप यानी बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में निवेश मिलता है. ऐसी कंपनियां बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर रहती हैं.

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इसके अलावा, निफ्टी 50 इंडेक्स समय-समय पर रीबैलेंस होता रहता है, जिससे कमजोर कंपनियां बाहर हो जाती हैं और बेहतर कंपनियां शामिल होती रहती हैं. यही वजह है कि लंबे समय में ये फंड निवेशकों के लिए अच्छा ऑप्शन माने जाते हैं.

