Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बचे पैसों से एक्सेसरीज खरीदें, बढ़ाएं अपना लुक।

Delhi Market Shopping Tips: शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं होता है. वहीं अगर बात महिलाओं की करें तो हमेशा से शॉपिंग के मामले में नंबर वन रही हैं. अगर आपका बजट केवल 500 रुपये है और आपको एक पूरा आउटफिट तैयार करना है तो ये खबर आपके लिए हैं. दिल्ली की कुछ मार्केट्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं, जहां पर आप ट्रेंडी कपड़े काफी काम कीमत पर खरीद सकते हैं.

ये मार्केट आपके लिए हैं बेस्ट ऑप्शन

दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट और जनपथ मार्केट कम बजट में शॉपिंग के लिए काफी फेमस है. यहां पर दूसरे राज्यों से लोग शादी और अन्य चीजों के लिए शॉपिंग करने आते हैं. अगर बात करें इन मार्केट की तो यहां 100 से 250 रुपये की रेंज में ट्रेंडी टॉप, टी-शर्ट, जींस और स्कर्ट आसानी से मिल जाते हैं. ऐसे में आप बड़ी ही आसानी से 500 रुपये के अंदर पूरा कैजुअल या वेस्टर्न लुक तैयार कर सकते हैं.

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शॉपिंग की शुरुआत यहां से करें

सबसे पहले आप शॉपिंग की शुरुआत सड़क किनारे लगे 100 से 150 रुपये वाले स्टॉल्स से करें. यहां पर आपको एक्सपोर्ट सरप्लस का अच्छा सामान कम पैसों में मिल जाता है. इसके बाद आप 200 से 250 रुपये में एक अच्छी जींस या ट्राउजर खरीद सकते हैं. इसके साथ 150 से 200 रुपये का टॉप या शर्ट लेकर स्टाइलिश लुक तैयार किया जा सकता है.

मोल-भाव करना न भूलें

सबसे जरूरी बात की इन मार्केट्स में शॉपिंग करते टाइम मोल-भाव जरूर करें. दुकानदार जो शुरुआती कीमत बताए, उससे कम दाम से बातचीत शुरू करें. इससे अच्छी बचत हो सकती है. इसके बाद अगर आपका आउटफिट 400 रुपये में तैयार हो जाता है तो बाकी बचे हुए पैसों से आप मैचिंग इयररिंग्स, ब्रेसलेट या फिर अन्य छोटी एक्सेसरीज खरीद सकते हैं. इससे आपका लुक ओर शानदार लगेगा.

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