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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीShopping Tips: कम बजट में चाहिए स्टाइलिश लुक? सिर्फ 500 रुपये में जींस, टॉप और एक्सेसरीज, जानिए दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स

Shopping Tips: कम बजट में चाहिए स्टाइलिश लुक? सिर्फ 500 रुपये में जींस, टॉप और एक्सेसरीज, जानिए दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स

Shopping Tips: अगर आपका बजट सिर्फ 500 रुपये है, तो भी आप स्टाइलिश आउटफिट तैयार कर सकते हैं. दिल्ली की कुछ मार्केट्स में कम कीमत में ट्रेंडी कपड़े आसानी से मिल जाते हैं. जानिए.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 02 Jun 2026 11:40 AM (IST)
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  • बचे पैसों से एक्सेसरीज खरीदें, बढ़ाएं अपना लुक।

Delhi Market Shopping Tips: शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं होता है. वहीं अगर बात महिलाओं की करें तो हमेशा से शॉपिंग के मामले में नंबर वन रही हैं. अगर आपका बजट केवल 500 रुपये है और आपको एक पूरा आउटफिट तैयार करना है तो ये खबर आपके लिए हैं. दिल्ली की कुछ मार्केट्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं, जहां पर आप ट्रेंडी कपड़े काफी काम कीमत पर खरीद सकते हैं.

ये मार्केट आपके लिए हैं बेस्ट ऑप्शन

दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट और जनपथ मार्केट कम बजट में शॉपिंग के लिए काफी फेमस है. यहां पर दूसरे राज्यों से लोग शादी और अन्य चीजों के लिए शॉपिंग करने आते हैं. अगर बात करें इन मार्केट की तो यहां 100 से 250 रुपये की रेंज में ट्रेंडी टॉप, टी-शर्ट, जींस और स्कर्ट आसानी से मिल जाते हैं. ऐसे में आप बड़ी ही आसानी से 500 रुपये के अंदर पूरा कैजुअल या वेस्टर्न लुक तैयार कर सकते हैं.

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शॉपिंग की शुरुआत यहां से करें

सबसे पहले आप शॉपिंग की शुरुआत सड़क किनारे लगे 100 से 150 रुपये वाले स्टॉल्स से करें. यहां पर आपको एक्सपोर्ट सरप्लस का अच्छा सामान कम पैसों में मिल जाता है. इसके बाद आप 200 से 250 रुपये में एक अच्छी जींस या ट्राउजर खरीद सकते हैं. इसके साथ 150 से 200 रुपये का टॉप या शर्ट लेकर स्टाइलिश लुक तैयार किया जा सकता है. 

मोल-भाव करना न भूलें

सबसे जरूरी बात की इन मार्केट्स में शॉपिंग करते टाइम मोल-भाव जरूर करें. दुकानदार जो शुरुआती कीमत बताए, उससे कम दाम से बातचीत शुरू करें. इससे अच्छी बचत हो सकती है. इसके बाद अगर आपका आउटफिट 400 रुपये में तैयार हो जाता है तो बाकी बचे हुए पैसों से आप मैचिंग इयररिंग्स, ब्रेसलेट या फिर अन्य छोटी एक्सेसरीज खरीद सकते हैं. इससे आपका लुक ओर शानदार लगेगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Jun 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Sarojini Nagar Market Utility News DELHI Shopping Markets
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