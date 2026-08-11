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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपेंशन बंद होने से बचना है? जानें कब और कैसे जमा करें जीवन प्रमाण पत्र

पेंशन बंद होने से बचना है? जानें कब और कैसे जमा करें जीवन प्रमाण पत्र

Pension Update: पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है. आइए जानते हैं फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक की मदद से घर बैठे मोबाइल से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा किया जा सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 11 Aug 2026 04:30 PM (IST)
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Jeevan Pramaan Certificate News: अगर आप भी EPFO या किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो पेंशन का फायदा लगातार हासिल करने के लिए समय-समय पर जीवन प्रमाण पत्र  जमा करना बेहद जरूरी होता है. यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, जिसके जरिए एजेंसी यह सुनिश्चित करता है कि पेंशनधारक जीवित है और पेंशन का पेमेंट सही व्यक्ति को किया जा रहा है. ऐसे में अगर आप समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, तो पेंशन आने में रुकावट आ सकती है.

हालांकि, अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई है. अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आपको बैंक या सरकारी दफ्तरों में जाकर लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है. फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक की मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.

क्या है जीवन प्रमाण पत्र और क्यों है जरूरी?

जीवन प्रमाण पत्र एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, जो पेंशनर की पहचान को वेरिफाई करता है. हालांकि, इसे आधार आधारित पहचान सत्यापन के जरिए ही तैयार किया जाता है. इसके जरिए पेंशन जारी रखने के लिए यह प्रमाणित किया जाता है कि पेंशनधारक जीवित है. आमतौर पर इसे हर साल जमा करना जरूरी होता है ताकि पेंशन का पेमेंट जारी रहे.

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मोबाइल से कैसे जमा करें जीवन प्रमाण पत्र?

  • अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर से जीवन प्रमाण ऐप और AadhaarFaceRD App डाउनलोड करें.
  • चाहें तो UMANG App के जरिए भी यह सुविधा इस्तेमाल की जा सकती है. 
  • ऐप में आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें.
  • मोबाइल पर आए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) डालकर लॉगिन और सत्यापन पूरा करें.
  • इसके बाद अपना PPO नंबर, बैंक खाता और पेंशन एजेंसी से जुड़ी जानकारी भरें.
  • कैमरे की मदद से फेस ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस पूरी करें.
  • वेरिफिकेशन सफल होने के बाद डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जेनरेट हो जाएगा.
  • इसके साथ आपको एक Pramaan ID भी हासिल होगी.

सर्टिफिकेट बनने के बाद क्या करना होगा?

  • प्रोसेस पूरी होने के बाद आपके मोबाइल पर SMS भेजा जाएगा.
  • इसमें Pramaan ID या ट्रांजैक्शन नंबर की जानकारी भी दी जाती है.
  • इसी आईडी की मदद से आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं.
  • पेंशन देने वाली एजेंसी इसे ऑनलाइन देख सकती है.
  • इसके लिए आपको हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है.

इन बातों का रखें ध्यान

  • जीवन प्रमाण पत्र हर साल समय पर जमा करें. 
  • आधार और मोबाइल नंबर अपडेट रखें.
  • फेस ऑथेंटिकेशन के दौरान रोशनी का ध्यान रखें.
  • प्रोसेस पूरी होने के बाद प्रमाण आईडी को अपने पास महफूज रखें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 11 Aug 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Life Certificate Utility News Jeevan Pramaan Certificate Pension Update
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