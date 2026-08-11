मेक इन इंडिया का दुनिया में बज रहा डंका, बांग्लादेश पहुंची भारतीय रेलवे की नई रेक

LHB Train Coach: रेल कोच फैक्ट्री (RCF), कपूरथला से बांग्लादेश रेलवे के लिए 20 LHB ब्रॉड गेज यात्री कोचों की पहली रेक तैयार होकर रोलआउट की गई है. इस रेक में अलग-अलग क्लास के यात्री कोच शामिल हैं, जिनमें कई नए डिजाइन और तकनीकी बदलाव किए गए हैं.

पहली रेक में कुल 20 LHB ब्रॉड गेज यात्री कोच हैं. इनमें 3 AC स्लीपर कार, 3 AC चेयर कार, 12 नॉन-AC चेयर कार और 2 पावर कार शामिल हैं. RCF के मुताबिक, इन कोचों में कई स्पेशल डिजाइन फीचर्स और तकनीकी अपग्रेड किए गए हैं. इनमें से कई बदलाव तो ऐसे हैं हो पहली बार LHB प्रकार के कोचों में विकसित और लागू किए गए हैं.

बता दें कि रेल कोच फैक्ट्री और बांग्लादेश रेलवे के बीच सहयोग की शुरुआत साल 2015-16 में हुई थी. उस दौरान, रेल कोच फैक्ट्री ने बांग्लादेश रेलवे को 120 LHB ब्रॉड गेज यात्री कोचों की सफलतापूर्वक डिलीवरी की थी.

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इसके बाद इस सफल साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश रेलवे ने साल 2024 में RITES के माध्यम से RCF को 200 ब्रॉड गेज यात्री कोचों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया था. इन 200 कोचों को सात अलग-अलग वेरिएंट में तैयार किया जाना है.

और अब बांग्लादेश रेलवे के लिए पहली रेक का सफल रोलआउट रेल कोच फैक्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. इससे न केवल भारत और बांग्लादेश के बीच रेलवे क्षेत्र में सहयोग और मजबूत होगा, बल्कि भारतीय रेलवे को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और तकनीकी दक्षता प्रदर्शित करने का मौका भी मिलेगा. और रेल कोच फैक्ट्री की यह उपलब्धि, आने वाले भविष्य में बाकी देशों के लिए यात्री कोचों की मैन्युफैक्चरिंग और अंतरराष्ट्रीय रेलवे परियोजनाओं के नए अवसरों का रास्ता भी खोल सकती है.

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