ट्रेन में फ्री Wi-Fi इस्तेमाल कर रहे हैं? एक गलती से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom असुरक्षित वाई-फाई पर बैंकिंग जानकारी दर्ज करने से बचें।

Train Safety Tips: अगर आप भी ट्रेन, रेलवे स्टेशन या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस का फ्री Wi-Fi का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. भारतीय रेलवे यात्रियों को कई स्टेशनों पर फ्री Wi-Fi की सुविधा देता है. ट्रेन का इंतजार करते टाइम या फिर सफर के दौरान काफी लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अगर आप फ्री Wi-Fi का इस्तेमाल बैंकिग ऐप,UPI या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं तो यह आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है.

ट्रेन और रेलवे स्टेशन के Wi-Fi से कैसे हो सकता है नुकसान?

सबसे पहले खतरा डेटा चोरी होने का है. पब्लिक Wi-Fi नेटवर्क पूरी तरह से सेफ नहीं होते हैं. ऐसे नेटवर्क पर साइबर अपराधी आपकी लॉग-इन डिटेल्स और बैंकिंग जानकारी चुरा सकते हैं, इसलिए इन बातों की जानकारी होना जरूरी है. सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि कई बार हैकर्स रेलवे Wi-Fi जैसे नाम वाले नकली नेटवर्क बना देते हैं और अगर कोई यात्री गलती से ऐसे नेटवर्क से जुड़ जाए तो उसका डेटा लीक हो सकता है.

क्या एथेनॉल ले सकता है LPG की जगह? जानिए दोनों ईंधनों में क्या है बड़ा अंतर



ट्रेन में सफर के दौरान कैसे रहें सुरक्षित?

ध्यान रखें की जब भी फ्री Wi-Fi का इस्तेमाल करें तब उस टाइम बैंकिंग या फिर UPI ट्रांजैक्शन न करें.

अगर आपको Wi-Fi की बहुत जरूरत है तो VPN यानी (Virtual Private Network)का उपयोग करें.

साथ ही अपने फोन में Wi-Fi का ऑटो-कनेक्ट फीचर बंद रखें.

सिर्फ आधिकारिक और सत्यापित नेटवर्क से ही कनेक्ट करें.

अगर आपको कोई ऐसा नेटवर्क दिखता है, जो बिना पासवर्ड के है तो उस नेटवर्क से बचें.

क्या सच में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट?

ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई यात्री असुरक्षित Wi-Fi पर बैंकिंग से जुड़ी जानकारी दर्ज करता है और वह जानकारी हैकर के हाथ लग जाती है तो उसका नुकसान हो सकता है. इसलिए ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर फ्री Wi-Fi का उपयोग करते समय ज्यादा सावधानी बरतें. कहीं आपके साथ धोखा न हो जाए.

संकट के बीच बांटी जा रही LPG डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आपको मिला ये फॉर्म? जानिए सरकार ने क्या कहा