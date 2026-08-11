स्वतंत्रता दिवस पर कालका-शिमला रेल यात्रियों को राहत, तीन दिन चलेगी रद्द की गई ट्रेनें
Indian Railways: स्वतंत्रता दिवस के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कालका-शिमला रूट पर पहले रद्द की गई दो विशेष ट्रेनों को तीन दिनों के लिए फिर से चलाने का फैसला किया है.
Kalka-Shimla Train News: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कालका-शिमला रेल मार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. रेलवे ने पहले रद्द की गई दो खास ट्रेनों को तीन दिनों के लिए फिर से चलाने का फैसला लिया है. इस फैसले से छुट्टियों के दौरान शिमला आने वाले पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है.
रेलवे की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, कालका-शिमला रेल मार्ग पर ट्रेन नंबर 52451/52452 और 52459/52460 को परिचलन कारणों से 27 जुलाई 2026 से 20 अगस्त 2026 तक रद्द किया गया था. हालांकि यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों को अस्थायी रूप से बहाल करने का फैसला लिया है.
इन तारीखों को चलेगी ट्रेनें
- ट्रेन संख्या 52451/52452 को 14, 15 और 16 अगस्त 2026 को चलाने का फैसला किया है.
- ट्रेन संख्या 52459/52460 भी 14, 15 और 16 अगस्त 2026 को निर्धारित रूट पर संचालित होगी.
- ये ट्रेनें 20 अगस्त 2026 तक रद्द थीं, लेकिन अब COMM/CNL की मांग पर इन ट्रेनों को पुनः चलाने (Restore) के निर्देश जारी किए गए हैं.
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यात्रियों को क्या होगा फायदा?
- स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियों के दौरान शिमला आने-जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.
- अंतिम समय में टिकट तलाश कर रहे यात्रियों के लिए यात्रा का ऑप्शन बढ़ेंगे.
- स्थानीय लोगों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी.
- पर्यटन सीजन के समय बढ़ने वाली भीड़भाड़ कम होगी.
रेलवे ने दिए जरूरी निर्देश
- रेलवे अधिकारियों ने संबंधित विभागों को इन ट्रेनों के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं.
- रेलवे प्रशासन ने बहाल की गई ट्रेनों का संचालन निर्धारित समय-सारिणी के मुताबिक करने को कहा है.
- यात्रियों को सफर करने से पहले अपने ट्रेन स्टेटस और समय की जानकारी जांचने की सलाह दी है.
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