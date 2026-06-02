Summer Tips: ऑफिस जाने वालों के लिए काम की हैं ये 4 चीजें, गर्मी और थकान से मिलेगा आराम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धूप और गर्म हवाओं से बचाव हेतु हल्का सूती स्कार्फ पहनें।

Summer Safety Tips: जून का महीना शुरू हो गया है और गर्मी भी अपनी चरम पर है. ऐसे में तेज धूप में ऑफिस जाना किसी चुनौती से कम नहीं है. अगर आप भी रोजाना कड़कती धूप में ऑफिस जाते हैं तो आपको कुछ जरूरी चीजों को अपने पास रखना चाहिए, जो आपकी काफी मदद कर सकती हैं. आज हम आपको बताएंगे 4 ऐसी चीजों के बारे में, जिन्हें गर्मियों में ऑफिस बैग में जरूर रखना चाहिए.

ये चीज आएगी आपके काफी काम

अगर आपके ऑफिस डेस्क तक AC की हवा ठीक से नहीं पहुंचती है तो एक छोटा डेस्क फैन आपके काम आ सकता है. इससे सीधे आपको ठंड़ी हवा मिलेगी और गर्मी से राहत दिलाएगा. इससे आपको काम करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी.

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इंसुलेटेड पानी की बोतल है जरूरी

इसके साथ ही गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखना काफी जरूरी होता है. इसके लिए साधारण सी प्लास्टिक बोतल की जगह स्टील की इंसुलेटेड बोतल का उपयोग करें. इससे पानी काफी लंबे टाइम तक ठंड़ा रहेगा और आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं. इसलिए इसे रखना काफी जरूरी है.

फेस मिस्ट और कूलिंग वाइप्स से मिलेगी ताजगी

गर्मी के मौसम में धूप और पसीने की वजह से चेहरा चिपचिपा और थका हुआ लग सकता है, इसके लिए आपको अपने पास गुलाब जल वाला फेस मिस्ट या कूलिंग वाइप्स तुरंत ताजगी का एहसास दिलाते हैं. ये आपके चेहरे को ठंडक देगा और साथ ही साथ हाइड्रेटेड भी रखते हैं.

स्कार्फ से करें खुद का बचाव

एक बात का खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑफिस के ठंडे माहौल से निकलकर सीधे तेज धूप में जाने से शरीर पर असर पड़ सकता है. इसलिए जब भी आप बाहर निकलते हैं तो हमेशा अपने पास हल्का सूती स्कार्फ जरूर पहनें. यह आपको धूप और गर्म हवाओं से बचाने में मदद करेगा.

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गर्मियों में ऑफिस का सफर होगा आसान

ये चीजें छोटी जरूर है, लेकिन इन्हीं उपयोगी चीजों को अपने ऑफिस बैग का हिस्सा बनाकर आप गर्मियों में भी आरामदायक और फ्रेस महसूस कर सकते हैं. ये सभी चीजें आपको गर्मी से बचाने में काफी मदद करेगी.