हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSummer Tips: ऑफिस जाने वालों के लिए काम की हैं ये 4 चीजें, गर्मी और थकान से मिलेगा आराम

Summer Tips: ऑफिस जाने वालों के लिए काम की हैं ये 4 चीजें, गर्मी और थकान से मिलेगा आराम

Summer Safety Tips: जून की भीषण गर्मी में रोजाना ऑफिस जाना आसान नहीं होता. ऐसे में कुछ जरूरी चीजें अपने बैग में रखकर आप गर्मी, पसीने और थकान से काफी हद तक बच सकते हैं. जानिए.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 02 Jun 2026 10:37 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • धूप और गर्म हवाओं से बचाव हेतु हल्का सूती स्कार्फ पहनें।

Summer Safety Tips: जून का महीना शुरू हो गया है और गर्मी भी अपनी चरम पर है. ऐसे में तेज धूप में ऑफिस जाना किसी चुनौती से कम नहीं है. अगर आप भी रोजाना कड़कती धूप में ऑफिस जाते हैं तो आपको कुछ जरूरी चीजों को अपने पास रखना चाहिए, जो आपकी काफी मदद कर सकती हैं. आज हम आपको बताएंगे 4 ऐसी चीजों के बारे में, जिन्हें गर्मियों में ऑफिस बैग में जरूर रखना चाहिए.  

ये चीज आएगी आपके काफी काम

अगर आपके ऑफिस डेस्क तक AC की हवा ठीक से नहीं पहुंचती है तो एक छोटा डेस्क फैन आपके काम आ सकता है. इससे सीधे आपको ठंड़ी हवा मिलेगी और गर्मी से राहत दिलाएगा. इससे आपको काम करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी. 

बिजली बिल से मिलेगा छुटकारा, सोलर पैनल लगाने के ये हैं बड़े फायदे

इंसुलेटेड पानी की बोतल है जरूरी

इसके साथ ही गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखना काफी जरूरी होता है. इसके लिए साधारण सी प्लास्टिक बोतल की जगह स्टील की इंसुलेटेड बोतल का उपयोग करें. इससे पानी काफी लंबे टाइम तक ठंड़ा रहेगा और आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं. इसलिए इसे रखना काफी जरूरी है.

फेस मिस्ट और कूलिंग वाइप्स से मिलेगी ताजगी

गर्मी के मौसम में धूप और पसीने की वजह से चेहरा चिपचिपा और थका हुआ लग सकता है, इसके लिए आपको अपने पास गुलाब जल वाला फेस मिस्ट या कूलिंग वाइप्स तुरंत ताजगी का एहसास दिलाते हैं. ये आपके चेहरे को ठंडक देगा और साथ ही साथ हाइड्रेटेड भी रखते हैं.

स्कार्फ से करें खुद का बचाव 

एक बात का खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑफिस के ठंडे माहौल से निकलकर सीधे तेज धूप में जाने से शरीर पर असर पड़ सकता है. इसलिए जब भी आप बाहर निकलते हैं तो हमेशा अपने पास हल्का सूती स्कार्फ जरूर पहनें. यह आपको धूप और गर्म हवाओं से बचाने में मदद करेगा.

 ट्रेन में फ्री Wi-Fi इस्तेमाल कर रहे हैं? एक गलती से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

गर्मियों में ऑफिस का सफर होगा आसान

ये चीजें छोटी जरूर है, लेकिन इन्हीं उपयोगी चीजों को अपने ऑफिस बैग का हिस्सा बनाकर आप गर्मियों में भी आरामदायक और फ्रेस महसूस कर सकते हैं. ये सभी चीजें आपको गर्मी से बचाने में काफी मदद करेगी.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Summer Tips Utility News Office Safety Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Summer Tips: ऑफिस जाने वालों के लिए काम की हैं ये 4 चीजें, गर्मी और थकान से मिलेगा आराम
Summer Tips: ऑफिस जाने वालों के लिए काम की हैं ये 4 चीजें, गर्मी और थकान से मिलेगा आराम
यूटिलिटी
Solar Panel Benefits: बिजली बिल से मिलेगा छुटकारा, सोलर पैनल लगाने के ये हैं बड़े फायदे
Solar Panel Benefits: बिजली बिल से मिलेगा छुटकारा, सोलर पैनल लगाने के ये हैं बड़े फायदे
यूटिलिटी
Train Safety Tips: ट्रेन में फ्री Wi-Fi इस्तेमाल कर रहे हैं? एक गलती से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
ट्रेन में फ्री Wi-Fi इस्तेमाल कर रहे हैं? एक गलती से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
यूटिलिटी
Ethanol Vs LPG: क्या एथेनॉल ले सकता है LPG की जगह? जानिए दोनों ईंधनों में क्या है बड़ा अंतर
Ethanol Vs LPG: क्या एथेनॉल ले सकता है LPG की जगह? जानिए दोनों ईंधनों में क्या है बड़ा अंतर
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान की नई धमकी! क्या बंद होगा बाब अल-मंदेब? | Hormuz | Trump
CM Yogi Adityanath Speech: Social Media पर CM Yogi की नसीहत! | Education | UP CM
Surya Murder Case | CM Yogi | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | CM Yogi | Asad Encounter | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Elections 2027: यूपी में कांग्रेस की मांग बढ़ा सकती है सपा की मुश्किलें! अखिलेश यादव ने भी बनाया बड़ा प्लान 
यूपी में कांग्रेस की मांग बढ़ा सकती है सपा की मुश्किलें! अखिलेश यादव ने भी बनाया बड़ा प्लान 
इंडिया
'अगर आप हाथ-पैर काटते हैं, तभी...', अपराधों से निपटने के लिए हाई कोर्ट ने की मुस्लिम देशों जैसी सजा की वकालत
'अगर आप हाथ-पैर काटते हैं, तभी...', अपराधों से निपटने के लिए HC ने की मुस्लिम देशों जैसी सजा की वकालत
स्पोर्ट्स
हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल
हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, पुलिस ने हाउस हेल्प को किया गिरफ्तार
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, हाउस हेल्प गिरफ्तार
विश्व
गालिबफ ने लेबनान लगाया फोन, ऐसा क्या बोला कि रिप्लाई में ईरान का ऐहसानमंद हो गया मुल्क, बोला- 'नहीं भूलेंगे...'
गालिबफ ने लेबनान लगाया फोन, ऐसा क्या बोला कि रिप्लाई में ईरान का ऐहसानमंद हो गया मुल्क, बोला- 'नहीं भूलेंगे...'
ट्रेंडिंग
शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात
शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात
टेक्नोलॉजी
Apple नहीं, सैमसंग ने बनाया है iPhone का ये पॉपुलर फीचर, जानकर रह जाएंगे हैरान
Apple नहीं, सैमसंग ने बनाया है iPhone का ये पॉपुलर फीचर, जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget